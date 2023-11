Tras las garantías públicas, Xi Jinping difundió sombrías opiniones sobre EE. UU.(Translate to Spanish: “Tras las garantías públicas, Xi Jinping difundió sombrías opiniones sobre EE. UU.”)

El presidente Xi Jinping, de China, durante su primer visita oficial a los Estados Unidos en 2015, envolvió sus demandas de respeto en palabras tranquilizadoras. El mandatario chino cortejó a los ejecutivos de la tecnología, mientras defendía el control de Internet en China. Negó que China estaba militarizando el disputado Mar de China Meridional, mientras afirmaba sus reclamos marítimos en la zona. Hablaba de una “nueva forma” de relaciones entre grandes potencias, donde Beijing y Washington coexistirían pacíficamente como iguales. Pero de vuelta a China, en reuniones con militares, advertía de forma muy clara que la intensa competencia entre China creciente y Estados Unidos dominante era inevitable y que el Ejército de Liberación Popular debía estar preparado para un conflicto potencial.

En las reuniones con militares, advertía que la creciente fuerza del país era el factor más importante que provocaría un ajuste en el orden internacional. También afirmaba que algunos países de occidente se opondrían a una China socialista dirigida por el Partido Comunista Chino. A pesar de las garantías al presidente Obama de no militarizar el Mar de China Meridional, la advertencia en una reunión de 2016 fue de que China debe reforzar su presencia allí, diciendo: "Hemos aprovechado la oportunidad, eliminado la intervención y acelerado la construcción de las islas y escollos del Mar de China Meridional, logrando un avance histórico en la estrategia marítima". En los años siguientes, China expandió rápidamente su infraestructura militar en la zona. Las declaraciones de Xi son de colecciones de discursos que hizo al Ejército de Liberación Popular y funcionarios del Partido Comunista, publicados para estudio interno por altos mandos. "Las palabras de Xi ofrecen una nueva y cruda vista del líder en el centro de la rivalidad entre superpotencias que está dando forma al siglo XXI", afirman desde The New York Times. Los discursos actuales de Xi ofrecen una visión clara de cómo a veces expresó una convicción casi fatalista de que la ascensión de China provocaría un contraataque de los rivales occidentales que buscan mantener su dominio, antes de que las relaciones con Washington empeoraran con la administración de Trump, dijo el periódico.

“El más rápido que desarrollemos, mayor será el impacto externo y más grande será la reacción estratégica,” dijo Xi Jinping en 2014. Según Xi, Occidente trata de socavar el poder del Partido Comunista Chino en casa y contener la influencia del país en el extranjero. El Partido Comunista debe responder amenazas con un control férreo y un Ejército de Liberación Popular cada vez más fuerte. “Tenemos mil razones para mejorar la relación entre China y los Estados Unidos, y ninguna razón para arruinarla” dijo recientemente Xi Jinping. A pesar de su deseo de estabilizar la relación con Washington, le advirtió a Estados Unidos está aplicando un “todo alrededor de contención, cerco y represión de China. ”

Dudas Sobre la Fuerza de EE. UU.

Los puntos de vista de Xi sobre el mundo y los Estados Unidos tienen la huella de los turbulentos años de China cuando se preparaba para asumir el poder, dice el diario. Los años pasados fueron de corrupción rampante, una economía en ralentí y malestar público. Pero Xi tenía un fuerte orgullo en el partido y la revolución comunista. “Después de ese punto, todo el modelo occidental se cuestionó mucho. También había esta creciente creencia de que el mundo necesitaría a China, para salir del lío”, dijo Desmond Shum, en su libro Red Roulette. Jinping también vio a Putin de Rusia como un modelo de fuerte líder autoritario que desafiaría la preeminencia estadounidense.

En el momento en que Xi obtiene el poder, hay preocupaciones sobre manifestaciones anti partido. Los líderes del Partido Comunista de China han intentando movilizar apoyo citando amenazas exteriores. “Es alguien que pasó gran parte de su vida careciendo de seguridad, aprendiendo de su padre acerca de la inconstancia de las relaciones humanas y el poder”, dijo Joseph Torigian, un académico de historia de Stanford University. “Ahora, al verse sucesor, vive “Revoluciones de color” y la intromisión de Estados Unidos. Lo que ve es que el poder es el último garante de seguridad y fuerza”.