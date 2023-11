Tras la lista de los mejores libros de Book Review.

Durante la semana pasada, el The New York Times Book Review publicó su lista de los 100 libros notables de 2023. El martes, se nombrarán diez de esos títulos como los 10 Mejores Libros del año. La lista es un secreto estrechamente guardado, producto de muchos meses de debates apasionados a puerta cerrada presididos por Gilbert Cruz, el editor de Book Review, y Tina Jordan, su adjunta.Dado que no puedo soportar estar cerca de un secreto en el que no estoy incluido, he intentado, de manera nochalant -algunos podrían decir devastadoramente sutil- hacer todo lo posible para que Gilbert y Tina me digan los cinco libros de ficción y los cinco de no ficción que su equipo ha elegido. No es fácil atrapar a estos dos, y ¿quién puede culparlos por mantener en secreto los resultados de su labor meticulosa? El proceso de nominación comienza en octubre del año anterior, cuando los editores de la Review comienzan a leer los libros programados para su publicación en enero del año siguiente.En marzo, el personal comienza a reunirse mensualmente para discutir los posibles títulos. Los libros discutidos en estas reuniones deben ser nominados por un miembro del personal y contar con al menos otro lector que secunde esa nominación. Algunas personas vienen con discursos preparados en apoyo del libro que están nominando. Otros hablan improvisadamente. El debate es animado. Al final de cada reunión, está claro qué libros están recibiendo apoyo y cuáles están perdiendo fuerza. “Lo que intentas hacer en esa etapa inicial”, dijo Gilbert, “es nominar libros, pero luego también eliminar libros y mantener los más fuertes para que sigan avanzando en el proceso”. Las reuniones aumentan a una vez por semana cuando llega el otoño. A veces, las discusiones duran hasta dos horas. En otras semanas, todos en la habitación parecen ponerse de acuerdo rápidamente en que el libro en discusión, esté o no, será el elegido. Gilbert y Tina realizan encuestas anónimas entre el personal presente: “Si tuvieras que elegir tres de estos cinco libros, ¿cuál elegirías?” A principios de octubre, dejan de agregar libros nuevos y comienzan a analizar detenidamente las selecciones en relación unas con otras. El objetivo es llegar a una lista que refleje el año y esté equilibrada, para que no tenga, por ejemplo, dos historias que cubran el mismo período de tiempo. “A veces se asume que estamos tratando de enviar un mensaje con la lista”, dijo Gilbert. Pero tanto él como Tina afirmaron rotundamente que la lista no es política y la única declaración que están haciendo es “estos son los mejores libros del año y deberías leerlos.” “No estamos manipulando la lista de ninguna manera”, aclaró Tina. “No estamos diciendo, ‘Oh, vaya, al menos tres de los libros en la lista de ficción deben ser de mujeres’.”Un estudio reciente encontró que menos de la mitad de los adultos habían leído uno o más libros por placer en el año anterior, lo que Gilbert calificó como “deprimentemente bajo”. Espera que cuando la lista de Book Review se publique el martes a las 10 a.m. en el este, la gente encuentre algo que le emocione leer. “Si The New York Times puede ser una guía para cualquier persona que le importen los libros, sobre uno o dos libros que deberían leer de cualquier año”, dijo, “eso es un gran éxito”.

