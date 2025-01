Tras la explosión en Colombia: Mapeando las tácticas de rápida escalada de Trump.

Al final, solo tomó alrededor de 12 horas para que la primera confrontación cara a cara del presidente Trump con uno de los aliados más cercanos de los Estados Unidos en América Latina, una explosión por el rechazo de Colombia a los vuelos militares de EE. UU. para devolver inmigrantes ilegales, resultara en una retirada completa por parte del objetivo de las amenazas del Sr. Trump.

No fue mucho de un concurso. Colombia depende de los Estados Unidos para más de un cuarto de sus exportaciones. Y aunque probablemente se olvidarán rápidamente los detalles de la disputa, la amenaza a quemarropa de Trump de imponer aranceles aplastantes, y la rápida rendición del presidente Gustavo Petro, probablemente alentarán a Trump mientras contempla cómo hacer uso de la misma arma contra nuevos objetivos.

No hay mucho misterio sobre a quién tiene en mente: Dinamarca, cuya primera ministra le dijo que Groenlandia no estaba en venta durante una conversación acalorada y llena de expletivos hace casi dos semanas, y Panamá, donde se supone que el secretario de Estado Marco Rubio aterrizará en unos días para exigir que devuelva el control del Canal de Panamá a los Estados Unidos, el país que lo construyó hace 120 años.

Bienvenidos a la era de lo que Fred Kempe, el presidente del Atlantic Council, un grupo de expertos de Washington, caracterizó como la era de “más mercantilismo, menos libre comercio y más soberbia de las grandes potencias”.

La debacle diplomática del domingo con Colombia tuvo elementos de los tres. Pero también fue instructiva sobre cómo se realizan las decisiones de política exterior en la Casa Blanca de Trump: no hubo documentos de política, ni reuniones en la Sala de Situación para sopesar opciones, ni hablar de una misión discreta para desescalar las tensiones con un aliado cuya cooperación Estados Unidos necesita en una variedad de problemas. Eso es cómo se resolvería una disputa sobre el retorno de colombianos deportados debido a que estaban ilegalmente en los Estados Unidos en una presidencia ordinaria, ya fuera demócrata o republicana.

En este caso, tal vez no hubo mucha necesidad de debate interno: Colombia no es China, o Rusia, o incluso Corea del Norte e Irán, todos países que tienen formas de contraatacar a los Estados Unidos o sus intereses. Así que fue un blanco fácil y un lugar relativamente sin costo para que Trump señalara cómo imagina el uso del poder estadounidense.

No hubo tal proceso en este caso y no hubo tiempo para dicho proceso. Se desarrolló primero en las redes sociales, con una publicación enojada de Petro declarando que no permitiría que los Estados Unidos aterrizaran aviones militares en su país con colombianos retornados encadenados. “No puedo hacer que los migrantes se queden en un país que no los quiere”, escribió Petro, “pero si ese país los envía de vuelta, debería ser con dignidad y respeto para ellos y para nuestro país”.

Trump contraatacó en Truth Social, donde publica pronunciamientos antes de que sean liberados por la oficina de prensa de la Casa Blanca (que se pone al día citando las publicaciones de Truth Social), exigiendo que Petro se apartara de su camino o vería cómo su economía era aplastada. Prometió imponer de inmediato aranceles del 25 por ciento a las exportaciones colombianas, lo que obviamente afectaría a las industrias de petróleo crudo, carbón y café. Los aranceles se duplicarían si Petro no abandonaba el tema dentro de una semana, dijo Trump. Para mayor medida, llamó al presidente colombiano “socialista”, algo que Petro admitiría libremente.

Lo que sucedió a continuación fue fascinante: Petro luchó brevemente, anunciando sus propios aranceles a las importaciones estadounidenses y acusando a Trump de intentar derrocar a su gobierno democráticamente elegido. “No te gusta nuestra libertad, está bien”, escribió Petro. “No estrecho la mano con los esclavistas blancos”.

Hubo mucha historia aquí, por supuesto. Hace ciento veintidós años, los Estados Unidos apoyaron una revolución panameña contra Colombia, sabiendo que aceleraría la construcción del canal. Es una época de la que Trump sigue hablando con nostalgia.

Presumiblemente, Petro miró sus posibilidades de salir victorioso de este conflicto y decidió que eran nulas. Rápidamente decidió que su mejor curso de acción era apartarse del camino de Trump. Los vuelos militares podrían reanudarse, anunció su ministerio de Relaciones Exteriores. Hubo más palabras sobre exigir que los pasajeros fueran tratados con dignidad, pero claramente eso no era exigible. Los Estados Unidos suspendieron el aumento de aranceles antes de que sucediera y Rubio dijo que las restricciones de visa a la liderazgo colombiano seguirían vigentes hasta que los aviones aterrizaran realmente.

Entonces, al final del día, no había cambiado mucho. Petro había rechazado algunos vuelos, Trump había amenazado con represalias, Petro se había retractado y el statu quo había vuelto en gran medida.

Pero para cualquiera que intente averiguar cuáles serán los próximos movimientos por parte de la administración Trump, hubo muchas indicaciones en esta explosión sobre hacia dónde podrían dirigirse las cosas.

Comencemos con Dinamarca, cuya primera ministra, Mette Frederiksen, tuvo una conversación tensa y agresiva con Trump justo cinco días antes de ser investido. Al escuchar su amenaza de que podría usar coerción militar o económica para salirse con la suya con Groenlandia y el Canal de Panamá, ella comenzó con ideas sobre cómo los Estados Unidos podrían expandir su presencia militar existente en Groenlandia —hay una base de la Fuerza Espacial allí— y ayudar a explotar sus considerables recursos minerales. Trump no estaba interesado en la cooperación; quería control, quizás propiedad, y parecía contento de fomentar un movimiento en Groenlandia para buscar la independencia de Dinamarca para lograrlo.

Fue un intercambio notable. Después de todo, Dinamarca es un aliado de la OTAN y en el último mes Trump ha hablado de utilizar todos los elementos del poder estadounidense —económico y militar— para alcanzar el objetivo de forzarla a ceder territorio. Si alguna vez hubo un ejemplo de cómo Trump no está interesado en mantener el “orden basado en reglas” posterior a la Segunda Guerra Mundial y en reemplazarlo con la política de superpotencias, este fue uno.

Dinamarca “habría estado ansiosa por negociar con los estadounidenses sobre derechos de base, desarrollo de recursos, coordinación de seguridad ártica y lo que sea que la Administración Trump quisiera”, escribió Ian Bremmer, quien dirige la consultora Eurasia Group, el lunes por la mañana. “Es más probable que ahora Groenlandia vote por la independencia en un próximo referéndum, creando su propio acuerdo de seguridad con los estadounidenses, socavando críticamente las relaciones de EE. UU. con Dinamarca y, con ello, el bloque nórdico”.

Y luego está Panamá, preparándose para recibir a Rubio. Por lo general, la primera visita de un secretario de Estado tiene que ver con reafirmar alianzas y mirar hacia adelante para años de cooperación. La llegada de Rubio probablemente incluirá algo de eso —y una demanda de que se anule el Tratado del Canal de Panamá y el acuerdo vuelva a lo que Theodore Roosevelt tenía en mente en 1903: el control estadounidense.