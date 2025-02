Tras casi una década cerrado, un pilar empresarial para los estudiantes de la WVU durante décadas ha reabierto sus puertas.

La Sunnyside Superette, una tienda de comestibles y conveniencia independiente ubicada en el barrio Sunnyside de Morgantown desde hace décadas, ha reabierto oficialmente, según su cuenta de Instagram.

El negocio comenzó en la década de 1930 como el Mercado de Frutas Sunnyside, que se trasladó a la calle 2047 de la Avenida Universidad en la década de 1940 y abrió como el Superette Market Grocery.

El nombre del negocio cambió a Sunnyside Superette en la década de 1950. La Sunnyside Superette era popular entre las familias locales que vivían en Sunnyside a mediados del siglo XX y siguió siendo popular entre los residentes estudiantes de Sunnyside a finales del siglo XX. En 2015, la Sunnyside Superette cerró, su dueño y clientes mencionando el nuevo Sheetz ubicado en University Place.

Con el reciente cierre del Sheetz de University Place, los miembros de la comunidad comenzaron a planear un regreso de la histórica Sunnyside Superette. Los dueños de los bares Sunny’s Bar y Almost Heaven Bar and Grill revitalizaron este establecimiento histórico.

Según la publicación, el horario de apertura es de lunes a jueves de 9 a.m. a 3 a.m.; viernes y sábado de 9 a.m. a 3:30 a.m., y domingo de mediodía a medianoche.

Nota del editor: Foto de la cuenta de Instagram Sunnyside Superette 2.0.