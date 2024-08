Tras años de duda, Kamala Harris se convierte en líder de los Demócratas.

Cuando Kamala Harris suba al escenario en la Convención Nacional Demócrata en Chicago esta semana como la nominada presidencial del partido, lo hará sabiendo que muchos de los asistentes que la aplauden alguna vez la consideraron fuera de juego. La Sra. Harris, de 59 años, ha enfrentado años de dudas por parte de algunos dentro de su partido sobre su capacidad para postularse al cargo político más alto de Estados Unidos, incluido el presidente Joe Biden, el hombre a quien continúa sirviendo como vicepresidenta. Desde que reemplazó al Sr. Biden como candidata demócrata a mediados de julio, la Sra. Harris ha visto una ola de entusiasmo, reflejado en encuestas, recaudación de fondos y en las enormes multitudes que han salido a verla en mítines en todo el país. Pero el impulso político y la energía que ha generado en las últimas semanas entre los demócratas nunca fue un hecho. Después de fracasar en una breve candidatura presidencial en 2019, comenzó su vicepresidencia con un pie inestable, plagada de tropiezos en entrevistas de alto perfil, rotación de personal y bajos índices de aprobación. Y durante los últimos tres años y medio en la Casa Blanca ha luchado por llegar a los votantes estadounidenses. Los asesores y aliados dicen que en los años posteriores a esos primeros problemas ha afilado sus habilidades políticas, creado coaliciones leales dentro de su partido y ha construido credibilidad en temas como los derechos al aborto que energizan la base demócrata. Ha estado, en otras palabras, preparándose para un momento exactamente como este. El jueves, al aceptar formalmente la nominación demócrata, la Sra. Harris tiene la oportunidad de volver a presentarse en el escenario nacional con menos de 80 días hasta unas elecciones que podrían convertirla en la primera mujer presidenta de la nación. Al mismo tiempo, tendrá que demostrar que es capaz de liderar un partido que nunca la consideró como su líder natural y sigue dividido sobre la guerra en Israel y Gaza. Pero, sobre todo, tendrá que disipar cualquier duda persistente entre la base demócrata de que puede enfrentar el desafío de derrotar al ex presidente Donald Trump en lo que sigue siendo una contienda reñida e impredecible. Antes de que Kamala Harris se convirtiera en una figura nacional, la ex fiscal de distrito de San Francisco y fiscal general de California había forjado una reputación como una estrella en ascenso en el partido, obteniendo el respaldo del presidente Barack Obama en su carrera de 2010 para convertirse en la máxima abogada del estado. Pero aquellos que siguieron de cerca su carrera vieron un historial mixto. Como fiscal, enfrentó protestas públicas por negarse a solicitar la pena de muerte para un hombre condenado por matar a un joven agente de policía. Y luego, como fiscal general, mantuvo la pena de muerte del estado a pesar de su oposición personal. Después de alcanzar las cimas de la política estatal de California, fue elegida para el Senado de EE. UU. la misma noche en que Donald Trump derrotó a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016. En su breve mandato, captó titulares por sus preguntas incisivas y directas al juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh durante sus tensas audiencias de confirmación de 2018. “¿Puede usted pensar en alguna ley que le dé al gobierno el poder de tomar decisiones sobre el cuerpo masculino?”, le preguntó a la nominada de Trump, en un intercambio que se extendió por las redes sociales y la televisión nocturna. Como el Sr. Obama, era una joven senadora de ambiciones ilimitadas. A mitad de su primer mandato, lanzó una campaña presidencial. Esa campaña, al igual que ésta, fue recibida con grandes fanfarrias. Más de 20,000 personas se reunieron en su ciudad natal de Oakland, California, para su lanzamiento. Pero su esfuerzo por convertirse en la nominada demócrata se estancó y colapsó antes de que se emitiera la primera boleta primaria presidencial. La Sra. Harris no logró establecer una identidad política clara y distinguirse en un campo de rivales que incluían al Sr. Biden y al senador de izquierda Bernie Sanders. Los críticos dijeron que respaldó una variedad de políticas progresistas pero parecía carecer de convicciones claras. Un momento de debate en junio de 2019 en el que desafió al entonces oponente Sr. Biden por su historial en la desegregación racial de las escuelas resultó en un breve aumento en las encuestas. Atacó al Sr. Biden por un momento anterior de campaña en el que recordaba con cariño haber trabajado con dos senadores segregacionistas, antes de acusarlo de oponerse al transporte de estudiantes entre escuelas para ayudar a integrarlos. “Había una niña en California que formaba parte de la segunda clase en integrar las escuelas públicas, y era llevada a la escuela todos los días”, dijo la Sra. Harris. “Y esa niña era yo”. Sin embargo, la lucha interna de la campaña y la indecisión sobre qué temas enfatizar finalmente hundieron su candidatura presidencial. La campaña estuvo marcada por “muchos errores de principiante”, dijo Kevin Madden, asesor de las campañas presidenciales de Mitt Romney en 2008 y 2012. “La sustancia que necesitaba estar allí para pasar la prueba de comandante en jefe y para llenar realmente algunos de los vacíos para los votantes, simplemente no estaba y como resultado sus oponentes la llenaron.” Ocho meses después, el Sr. Biden dejó de lado su rivalidad en las primarias y anunció a la Sra. Harris como su compañera de fórmula. Se convirtió en la primera mujer de color en ser nominada en esa posición, y en enero de 2021, en la primera vicepresidenta mujer en la historia de EE. UU.