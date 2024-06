Tráiler de la temporada 3 de Sweet Home de Netflix insinúa un épico enfrentamiento final para la serie de horror apocalíptico.

La espera ha terminado finalmente para los fans de Sweet Home, ya que Netflix ha lanzado un tráiler teaser para la temporada final de la querida serie coreana. Afortunadamente, la espera para la próxima temporada esta vez es mucho más corta, después de la tortuosa espera de tres años entre las dos primeras temporadas.

Los fans de Sweet Home han seguido a los sobrevivientes del complejo de apartamentos Green Home desde 2020. Este entorno postapocalíptico donde comenzaron a aparecer monstruos horribles, presentando una extraña amenaza de otro mundo, prepara el escenario para el protagonista Hyun-su, quien pronto se da cuenta de que puede transformarse en un monstruo a voluntad, cambiando el rumbo de su vida.

Ahora, sin embargo, es el enfrentamiento final entre el hombre y el monstruo, y si el tráiler teaser (ver más abajo) es algo para tener en cuenta, veremos más política social entrando en juego, así como una bomba sobre los propios monstruos.

La tercera temporada de Sweet Home llega a Netflix el 19 de julio, pero si tienes ansias de más K-drama mientras tanto, entonces The Whirlwind se estrenará el viernes 28 de junio. La nueva serie trata sobre la lucha de poder que sigue a la muerte de un presidente y viendo el tráiler lleno de tensión, seguramente te mantendrá al borde de tu asiento.

¿Qué deberíamos esperar de la temporada 3 de Sweet Home?

El tráiler teaser de la tercera temporada de Sweet Home revela que los sobrevivientes aún no pueden abandonar el área y a los nuevos no se les permite entrar, pero a los miembros “más simpáticos” se les ofrecerán algunas ventajas, como se insinúa en el tráiler. Todavía no sabemos exactamente qué significa esto, pero es muy probable que cause revuelo entre los sobrevivientes, justo cuando estaban empezando a unirse.

Por otro lado, parece que hay un nuevo enfoque en la “monstrificación” al aceptar transformaciones para que puedan convertirse en “neo-humanos de una nueva era”. Después de resistir durante mucho tiempo los efectos grotescos, este mundo postapocalíptico parece ceder y aceptar que las personas simplemente se convertirán en monstruos.

Aunque el tráiler no revela demasiado, también insinúa algunas peleas grandes, lo cual es de esperar en la temporada final de lo que podría ser uno de los mejores programas de Netflix, por lo que debemos prepararnos para un gran, sangriento enfrentamiento. Pero ¿es posible un final feliz en un mundo donde los humanos se están transformando a un ritmo alarmante? Podrás averiguarlo el 19 de julio cuando se estrene la temporada tres de Sweet Tooth en Netflix.

