Trafford: Madre de niño con necesidades especiales que perdió un trimestre escolar completo recibe compensación

La Defensora del Pueblo del Gobierno Local y de Atención Social resolvió a favor de la madre, la Sra. B, la queja contra el Consejo de Trafford después de que retrasara encontrar una nueva escuela para su hijo, “C”, que tenía necesidades educativas especiales y/o discapacidades (NEE).

El retraso ocurrió después de una revisión del apoyo a las necesidades especiales del niño en enero de 2023. Esto resultó en un retraso en la asignación de una nueva escuela para C.

Esto significó que estuvo fuera de la escuela desde marzo hasta septiembre después de que ella lo retirara de su escuela existente debido a preocupaciones sobre su comportamiento y salud mental.

La Sra. B también se quejó de que el consejo tardó demasiado en responder a sus quejas y en dos casos no le envió en absoluto sus respuestas finales.

La mamá dijo que las fallas del consejo causaron que C perdiera educación y causaron angustia a ella misma y a su familia.

Según la Ley de Educación de 1996, los consejos deben organizar una educación adecuada en la escuela u otro lugar para los alumnos que hayan sido excluidos, como resultado de una enfermedad, o por otros motivos.

A principios de 2023, C asistió a una escuela primaria ordinaria en Trafford. Tenía un plan de salud y educación (EHCP) que decía que debía recibir varios apoyos, incluido un programa personalizado de terapia del habla y lenguaje.

Pero a mediados de enero, la escuela de C le dijo al consejo que ya no podía cubrir sus necesidades. Hubo una revisión de emergencia del EHCP y se solicitó que C fuera trasladado a una nueva escuela.

El consejo acordó modificar el plan de C, aunque la Sra. B no recibió aviso de la modificación.

La Sra. B preguntó si C podría ir a una escuela ordinaria con una pequeña clase especializada adjunta que estaría diseñada para satisfacer sus necesidades.

Sin embargo, el panel de necesidades educativas especiales del consejo decidió que las necesidades de C serían mejor atendidas en una escuela especial.

A principios de marzo, el consejo consultó a una escuela ordinaria, de acuerdo con los deseos de la Sra. B, pero poco después la escuela dijo que no podía cubrir las necesidades del niño y sugirió que una escuela especial sería más apropiada.

Al día siguiente, la Sra. B sacó a C de la escuela debido a “el aumento de su comportamiento y deterioro en la salud mental, y también debido a los efectos en su hermano en la escuela”.

En este punto, el consejo no estaba al tanto de que C no estaba asistiendo a la escuela.

A finales de abril, la escuela contactó al consejo, refiriendo a C al equipo de ausencias escolares del consejo.

Luego comenzó una discusión entre el consejo y la escuela sobre la provisión de educación en el hogar que la autoridad local dijo que la escuela debería organizar.

Pero en mayo, la Sra. B dejó claro que ya no creía que fuera una buena idea que C no asistiera a la escuela o recibiera educación en casa.

Dijo que si no se encontraba una nueva escuela para él, tendría que regresar a su escuela existente.

A partir de este punto, hasta el final del trimestre, C no regresó a la escuela ni recibió educación en casa.

“Además, el consejo no consideró tomar ninguna acción adicional, ni para encontrar una forma diferente de proporcionar educación (conocida como provisión de la Sección 19) a C, ni para hacer cumplir su asistencia en su escuela existente”, dijo el informe de la Defensora del Pueblo.

“Sin embargo, el consejo continuó consultando a escuelas ordinarias y a una escuela especial. No tuvo éxito con las escuelas ordinarias, que estaban llenas o no podían cubrir las necesidades de C.

“Y no recibió una respuesta de la escuela especial antes del final del año escolar, a pesar de estar persiguiéndola para obtener una respuesta en junio y julio”.

A mediados de septiembre, el consejo identificó una nueva escuela y la nombró en el EHCP de C.

La Defensora del Pueblo dijo que el consejo “realizó esfuerzos significativos” para acomodar la preferencia de la Sra. B por la educación de C en una escuela ordinaria, pero que varias escuelas dijeron “no”.

“Esto probablemente contribuyó al retraso y proporciona cierta mitigación para el mismo”, dijo el informe.

“Sin embargo, el plazo legal es innegociable y, por lo tanto, el consejo fue culpable.

“El retraso significó que C estuvo fuera de la escuela durante un trimestre completo y no recibió ninguna educación o apoyo educativo especial en ese período”.

La Defensora del Pueblo dijo que la Sra. B presentó seis quejas al consejo. Ella retiró dos de ellas y el consejo envió respuestas a otras dos sin demora.

El informe continuó: “Pero el consejo retrasó su respuesta a la queja de la Sra. B en la etapa dos sobre C estando fuera de la escuela; no respondió a su queja en la etapa dos sobre una derivación a servicios sociales infantiles; retrasó significativamente su respuesta en la etapa uno sobre otra queja relacionada con servicios sociales infantiles y no respondió a la queja en la etapa dos de la Sra. B sobre el mismo asunto”.

La Defensora del Pueblo dijo que esto probablemente causó “angustia e inconvenientes” a la Sra. B, agregando: “El consejo debería responder a cualquier queja pendiente y debería hacer un pago simbólico a la Sra. B para reconocer su injusticia”.

Los pagos simbólicos ascendieron a £1,250.

Mientras tanto, el consejo aceptó proporcionar a la Defensora del Pueblo un plan de acción que establece cómo, en el futuro, evitará fallos similares en la modificación de los EHCP y garantizará que los niños que no van a la escuela reciban educación y apoyo educativo especial.

“El consejo nos proporcionará evidencia de que ha realizado estas tareas”, dijo el informe.

“El consejo fue culpable”.

Un portavoz del consejo dijo: “El Consejo de Trafford se compromete a brindar el mejor apoyo posible a nuestros niños y jóvenes con necesidades educativas especiales y discapacidades (NEE).

“Aceptamos las conclusiones de la Defensora del Pueblo en este caso y cumplimos completamente con las recomendaciones que se han hecho en el informe.

“Ofrecemos nuestras sinceras disculpas a las partes afectadas y continuaremos asegurando que todos los alumnos de NEE en nuestro distrito reciban ayuda y apoyo de todas las formas posibles”.