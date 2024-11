Traducción al español en kannada de las memorias de K.K. Shailaja “Mi vida como camarada” lanzada.

La traducción al kannada de las memorias de la ex Ministra de Salud de Kerala, K.K. Shailaja, titulada Comrade Aagi Nanna Baduku (Mi vida como un camarada), fue lanzada en Bengaluru el sábado (30 de noviembre). Traducido al kannada por el Dr. H.S. Anupama, el libro se publica por Kriya Madhyama. “Cada crisis trae una oportunidad y te hace valiente. Los jóvenes preguntan qué es la gestión de crisis. No es más que tomar la decisión correcta en el momento adecuado, formar un equipo y gestionar un equipo. Tuve la oportunidad de practicar todo esto durante mi tiempo como Ministra”, dijo la Sra. Shailaja, hablando de los años críticos del brote de COVID-19 cuando ejerció como Ministra de Salud y recibió muchos elogios por su trabajo. Siendo ella misma doctora, la traductora, la Dra. Anupama, sugirió que el libro debería ser publicado en todos los idiomas por el CPI (M). Señalando que la Sra. Shaiaja había hecho su B.Ed. en Kodagu en Karnataka, la Dra. Anupama dijo que la ex Ministra tenía un notable desprendimiento del poder, lo cual es muy especial para un político. Rechazó muchos premios, incluido el Premio Ramon Magsaysay por la gestión del COVID-19. La Dra. Anupama dijo que la autora debería escribir una segunda parte de sus memorias, centrándose en la práctica del comunismo. El lanzamiento del libro fue organizado en asociación con Pustaka Preeti y Sarvatrika Arogya Andolana-Karnataka. Publicado – 30 de noviembre de 2024 11:46 p. m. IST