Tracy-Ann Oberman trae a Shylock y sorpresas a The Lowry.

Ella es una actriz formidable en el escenario y la pantalla. Pero aquí está hablando sobre su bisabuela y tías, mujeres con apodos como Machine-Gun Molly y Sarah Portugal.

Llegaron a Londres desde el antisemita este de Europa a principios del siglo pasado, y a pesar de todas las adversidades lograron construir una vida y ganarse la vida.

Tracy-Ann Oberman en The Merchant of Venice 1936 (Foto: Marc Brenner)La historia familiar de Oberman ayudó a desbloquear la controvertida obra de Shakespeare, The Merchant of Venice. Sus parientes sobrevivieron a la Batalla de Cable Street en 1936, un evento poco conocido en el East End de Londres, cuando la comunidad judía fue atacada por la Unión Británica de Fascistas, liderada por Oswald Mosley. Las camisas negras de Mosley marcharon por la zona, solo para ser confundidas cuando la comunidad no judía se mantuvo junto a sus vecinos judíos.

En The Merchant of Venice 1936, que llega a The Lowry la próxima semana, la dura trama de Shakespeare encaja contra este telón de fondo. Shylock, el anti-héroe, es un prestamista judío que se ve envuelto en los asuntos de ricos no judíos y sufre terriblemente por ello.

En esta nueva versión, Oswald Mosley inspira a Antonio, el comerciante que toma un préstamo de Shylock y ofrece una penalidad aparentemente fantasiosa por incumplimiento: una libra de carne. La heredera Portia se convierte en “un hermoso tipo Mitford glacial, horrible” – su famoso discurso en la corte sobre “la calidad de la misericordia” emerge como un acto de hipocresía en lugar de humanidad. Y Shylock cambia de sexo, interpretado por Oberman como una madre soltera, ferozmente comprometida con su independencia y su hija.