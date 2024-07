Trabajo de los conductos de Lincolnshire retrasado – Agua Anglia

El trabajo en un oleoducto de 205 millas (330 km) diseñado para abordar la escasez de agua ha sido retrasado. Anglian Water’s £500m pipe se extenderá por Lincoln, transportando 55 millones de litros (12 millones de galones) de agua al día. La empresa de servicios culpó a la pandemia de Covid-19, a condiciones climáticas “sin precedentes” y a problemas de suministro relacionados con la guerra en Ucrania por el retraso. El proveedor dijo que informaría a los consejos parroquiales y a los propietarios afectados en agosto sobre cuándo se reanudaría el trabajo. Paula De Vries, quien vive cerca de un sitio, no ha visto que se realice ningún trabajo durante meses [BBC]. La Sra. De Vries, de 59 años, vive en Greetwell, cerca de Lincoln, donde los tubos están apilados en un campo junto a Wragby Road East. Ella dijo: “No he visto a nadie allí durante unos ocho o nueve meses”. Según la Sra. De Vries, las personas que viven cerca del sitio se preguntan por qué se retrasa el trabajo. El oleoducto, más largo que la autopista M1, movería agua del norte del área de Anglian Water, donde es más abundante, al sur. Anglian Water dice que las “circunstancias excepcionales” son las culpables del retraso [BBC]. En un comunicado, Anglian Water también mencionó la escasez de mano de obra y la inflación creciente como razones para el retraso. Sin embargo, la empresa afirmó que el proyecto se completaría, agregando que “reformularía” parte del trabajo planificado. “Hemos comunicado esto a los consejos parroquiales y a los propietarios afectados y publicaremos un calendario actualizado el próximo mes”, dijo. En agosto del año pasado, Anglian Water dijo que esperaba que el oleoducto, anunciado en 2019, se completara para finales de 2025. Sigue a BBC East Yorkshire and Lincolnshire en Facebook, X (anteriormente Twitter) e Instagram. Envía tus ideas de historias a [email protected].