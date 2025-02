Trabaje en la documentación o renuncie, dice Doge a los empleados federales de EE. UU. en un correo electrónico.

Los trabajadores del gobierno de EE. UU. recibieron un correo electrónico el sábado por la tarde pidiéndoles que enumeraran sus logros de la semana pasada o renunciaran – el último desarrollo en los esfuerzos de la administración Trump que apuntan a la fuerza laboral federal. El correo electrónico llegó después de que el multimillonario confidente de Trump, Elon Musk, tuiteara que los empleados “recibirían pronto un correo electrónico solicitando entender lo que hicieron la semana pasada”. “No responder se tomará como una renuncia”, escribió. Musk ha estado liderando un esfuerzo externo para reducir agresivamente el gasto gubernamental a través de recortes de financiación y despidos. El correo electrónico llegó a las bandejas de entrada poco después de que Trump hablara en la Conferencia de Acción Política Conservadora (Cpac). Los mensajes llegaron con la línea de asunto “¿Qué hiciste la semana pasada?” de un remitente listado como RRHH. La Oficina de Administración de Personal, la agencia de recursos humanos del gobierno federal, confirmó que el correo electrónico era auténtico en un comunicado a CBS, socio de noticias de EE. UU. de la BBC. En un copy del correo electrónico obtenido por la BBC, se les pidió a los empleados que explicaran sus logros de la semana pasada en cinco puntos – sin revelar información clasificada – antes de la medianoche del lunes. El mensaje no mencionaba si no responder se consideraría una renuncia. El Sindicato Estadounidense de Empleados Federales, el sindicato más grande que representa a los empleados federales, criticó el mensaje como “cruel y faltón” y prometió desafiar cualquier “terminación ilegal” de empleados federales. “Una vez más, Elon Musk y la administración Trump han mostrado su desprecio absoluto por los empleados federales y los servicios críticos que brindan al pueblo estadounidense”, dijo el presidente del sindicato, Everett Kelley, en un comunicado. El recientemente confirmado director del FBI, Kash Patel, les dijo a sus empleados en un correo electrónico que deberían “pausar cualquier respuesta” al memorándum de la OPM. “El personal del FBI puede haber recibido un correo electrónico de la OPM solicitando información”, escribió Patel en un mensaje obtenido por CBS News. “El FBI, a través de la Oficina del Director, está a cargo de todos nuestros procesos de revisión, y realizará revisiones de acuerdo con los procedimientos del FBI”. Antes en el día, Trump elogió los recortes y le dijo a una multitud de partidarios en Cpac que el trabajo de los empleados federales había sido insuficiente porque algunos de ellos trabajan de forma remota al menos parte del tiempo. “Estamos eliminando a todos los burócratas innecesarios, incompetentes y corruptos de la fuerza laboral federal”, dijo el presidente a la multitud en la conferencia anual en las afueras de Washington el sábado por la tarde. “Queremos hacer un gobierno más pequeño, más eficiente”, agregó. “Queremos mantener a las mejores personas, y no vamos a quedarnos con las peores”. El equipo de Elon Musk ha ejecutado cambios de gran alcance en la infraestructura federal de EE. UU., con la aprobación de la Casa Blanca, a través del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge). Miles de empleados gubernamentales en el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Pentágono y la Administración Federal de Aviación (FAA), así como en otras agencias, han sido despedidos en las últimas semanas. El correo electrónico refleja el manejo de Musk de los empleados después de adquirir la plataforma de redes sociales Twitter en 2022. A medida que el personal se reducía bajo su propiedad, emitió ultimátums que incluían una solicitud ahora infame de comprometerse a ser “extremadamente hardcore” en el trabajo o renunciar. Trump ha aplaudido repetidamente las medidas de recorte de Musk en el gobierno. En una publicación en Truth Social, Trump dijo que Musk está haciendo un “gran trabajo” al reducir el tamaño del gobierno federal y que le gustaría verlo “ser más agresivo” en la búsqueda.