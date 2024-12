Trabajadores sirios ayudan a la economía y deben quedarse.

Una coro de líderes empresariales y sindicales discutieron durante el fin de semana mantener a los trabajadores sirios en Alemania, tras una sugerencia de un político conservador de enviarlos de vuelta ahora que el régimen sirio ha sido derrocado.”No podemos prescindir de ellos en muchos ámbitos”, dijo Ingo Wortmann, presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Alemanas (VDV), en respuesta a una consulta de dpa. Alrededor de 2,000 sirios trabajan solo en el sector del transporte público a nivel nacional, dijo. Sin ellos para conducir los autobuses y trenes, la escasez que ya existe se agravaría. Ya en la mayoría de las principales ciudades alemanas hay numerosos letreros callejeros que anuncian las ventajas de trabajar en el transporte público y piden a la gente que solicite. Las empresas del sector privado también quieren trabajadores sirios, los representantes comerciales tampoco quieren que sus trabajadores sirios sean enviados de vuelta y criticaron los llamados a detener la admisión de sirios, una sugerencia hecha por la política conservadora bávara Andrea Lindholz. “Nosotros confiamos en una mano de obra bien integrada y calificada”, dijo la presidenta de la Asociación de Empresas Familiares al periódico dominical Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Muchas empresas han invertido en la capacitación y educación de refugiados para compensar la escasez de trabajadores calificados y no calificados, dijo Marie-Christine Ostermann. “Entonces no deberían ser deportados”.

Marc Tenbieg, de la junta ejecutiva de la Asociación Alemana de Pequeñas y Medianas Empresas, dijo al periódico de Frankfurt que las empresas medianas e informales “extrañarían dolorosamente a sus empleados sirios. Las empresas medianas no pueden permitirse prescindir de trabajadores dispuestos. Por lo tanto, rechazamos una decisión precipitada sobre posibles repatriaciones a Siria”. Los sindicatos también afirmaron que se necesita la fuerza laboral siria. “Ya sea en cuidado, en hospitales, en servicios postales y de paquetería, en pedidos por correo o muchas otras profesiones. En muchos lugares, las personas que huyeron de Siria ayudan a que este país siga funcionando”, dijo el jefe del sindicato Verdi, Frank Werneke. La presidenta del sindicato IG Metall, Christiane Benner, también dijo al periódico: “Necesitamos fuerzas laborales calificadas del extranjero”. En general, según el Ministerio del Interior, alrededor de 975,000 sirios residen actualmente en Alemania. El lunes, la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) decidió detener las decisiones sobre solicitudes de asilo para personas de Siria, debido a la situación cambiante en el país, al menos por el momento. Además, Jens Spahn, un exministro de Salud, dijo que Alemania ahora debería fletar aviones para enviar de vuelta a Siria a aquellos que han huido del régimen de Bashar al-Assad, y ofrecer incentivos económicos para animar a las personas a irse.