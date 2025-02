Trabajadores norcoreanos en barcos atuneros chinos aumentan los ingresos para Kim Jong-un

Pasaron hasta 10 años en el mar, trabajando en algunas de las condiciones más duras que las tripulaciones de pesca en aguas lejanas pueden enfrentar. Muchos nunca pusieron un pie en tierra porque sus capitanes chinos no querían que fueran vistos por las autoridades portuarias. La mayoría de sus salarios iban directamente a su gobierno, y parte de su captura probablemente ha terminado en mesas de comedor en Europa y Asia.

Estos eran norcoreanos asignados por su gobierno para trabajar a bordo de atuneros de larga distancia chinos que operan en el Océano Índico, según un informe publicado el lunes por la Fundación Justicia Ambiental con sede en Londres. A través de ellos, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, estableció una nueva fuente de ingresos para su régimen con problemas de efectivo.

Las Naciones Unidas prohíben a los Estados miembros contratar trabajadores norcoreanos porque su Consejo de Seguridad dice que el gobierno del Sr. Kim los utiliza para recaudar fondos para su programa de armas nucleares. Pero el Sr. Kim envía decenas de miles de sus ciudadanos al extranjero para ganar dinero y otros beneficios para su régimen.

Han trabajado en fábricas y restaurantes en China, campamentos madereros y sitios de construcción en Rusia y granjas y astilleros en Europa del Este. Han sudado en sitios de construcción en Medio Oriente y han construido monumentos para dictadores en África. Se estima que 11,000 norcoreanos fueron enviados a luchar por Rusia en su guerra contra Ucrania.

Hasta ahora, el destino de los pescadores norcoreanos ha atraído poca atención global porque estaban en vastos océanos, aislados del resto del mundo e incluso de sus propias familias durante años.

Las condiciones que enfrentaron “constituirían trabajo forzado de una magnitud que supera gran parte de lo presenciado en una industria pesquera global ya repleta de abusos”, dijo la fundación en su informe, compartido con The New York Times antes de su publicación.

Los datos regulatorios y otros disponibles sugieren que los productos de estos barcos pueden estar ingresando a los mercados europeos, británicos y asiáticos, dijo la fundación. El grupo descubrió al menos 12 atuneros chinos con bandera utilizando mano de obra norcoreana entre 2019 y el año pasado, y cuatro de ellos tenían autorización para exportar pescado a Europa y el Reino Unido, dijo. Los buques portacontenedores sospechosos de recoger pescado de estos barcos chinos en alta mar han visitado mercados en Asia, incluidos Japón, Taiwán y Corea del Sur, dijo.

“Si fuera tu esposo, hermano, padre, hijo quien estuviera retenido en un barco durante meses o años en alta mar sin opción de bajar, creo que puedes entender lo que significa y cómo se está produciendo este producto y por qué no deberíamos estarlo comiendo”, dijo Steve Trent, director ejecutivo de la fundación. “Estos trabajadores no son libres de elegir cómo y cuándo trabajan. Están siendo obligados a subir a estos barcos y se les mantiene allí.”

La fundación, que hace campaña sobre cuestiones ambientales y de derechos humanos, basó sus conclusiones en pruebas que incluyeron entrevistas con 19 compañeros de barco indonesios y filipinos que dijeron haber trabajado con norcoreanos. Sus investigadores también obtuvieron videoclips que mencionaban a norcoreanos a bordo y mostraban a compañeros de barco hablando en coreano. Tres de los marineros indonesios también hablaron por separado con The New York Times. El Times no revela sus identidades porque podrían volver a trabajar en barcos pesqueros chinos.

Los miembros de la tripulación dijeron que se comunicaban con los norcoreanos usando lenguaje corporal y pedazos de mandarín y los idiomas de los demás que aprendieron mientras trabajaban juntos.

Contaron cómo las tripulaciones norcoreanas solían ser transferidas a barcos hermanos en alta mar antes de que sus barcos atracaran, y luego volvían a ser trasladados más tarde. Los marineros que desembarcaron podían usar sus teléfonos móviles para llamar a sus familias, pero los norcoreanos no tenían ni siquiera teléfonos móviles.

Si su presencia era descubierta por las autoridades portuarias extranjeras, podía generar problemas legales para su capitán chino: en diciembre de 2022, los medios de comunicación en Mauricio informaron sobre la detención de seis trabajadores norcoreanos y el capitán de un barco pesquero chino.

“Atracé en Somalia, Mauricio, Australia, Madagascar y de nuevo en Somalia, y los norcoreanos siempre eran transferidos”, dijo un ex pescador indonesio que dijo haber trabajado con seis norcoreanos desde finales de 2022 hasta junio pasado. “Uno de ellos me dijo que tiene una esposa con la que nunca ha contactado durante los siete años que ha estado ausente.”

En estos barcos chinos, la mayoría de los miembros de la tripulación tenían sus pasaportes confiscados para que no pudieran escapar. Solo dormían cinco o seis horas al día, pero los norcoreanos eran a menudo los trabajadores más hábiles a bordo debido al tiempo que habían pasado en el mar. El segundo ex pescador indonesio recordó cómo los norcoreanos en su barco urgían a otros a trabajar más rápido, gritando la frase norcoreana para “apúrate”: ppallihara La pandemia extendió el tiempo en el mar para algunos norcoreanos ya que su país mantuvo sus fronteras cerradas hasta finales de 2023. Trabajaron durante la pandemia, algunos transfiriéndose a otros barcos chinos en alta mar después de que terminara su contrato de tres o cuatro años.

“Las familias no tienen idea de si siguen vivos o no”, dijo el tercer pescador indonesio, que dijo haber trabajado con tres norcoreanos. “Nunca dijeron cómo se sentían. Pero no puedo imaginar cómo no pusieron un pie en tierra durante ocho años.”

Los tripulantes indonesios ganaban alrededor de $330 al mes pero no sabían cuánto ganaban los norcoreanos. Los norcoreanos les dijeron que sus salarios iban directamente a su gobierno. Un tripulante indonesio dijo que los norcoreanos vivían solo de los bonos que ganaban. Otro dijo que se les permitía quedarse con $50 de su salario.

“Realmente ahorran todo el dinero”, dijo uno de los pescadores indonesios. “Me mostraron todos los centavos que recolectaron.”

La flota china de agua lejana es, con mucho, la más grande del mundo. La fundación dijo que no podía estimar cuántos norcoreanos estaban trabajando en barcos pesqueros chinos en todo el mundo hasta que se hiciera un estudio más extenso.

Durante más de tres décadas, Corea del Norte ha enviado trabajadores al extranjero, ganando hasta miles de millones de dólares al año, según estimaciones surcoreanas.

En 2017, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución que requería que los países miembros de la ONU expulsaran a los trabajadores norcoreanos antes del final de 2019. Pero más de 100,000 norcoreanos seguían trabajando en 40 países, informó el año pasado un panel de expertos de la ONU.

Se requiere que los trabajadores norcoreanos se espíen mutuamente cuando van al extranjero y mantengan una vida de adoctrinamiento.

Los antiguos compañeros de los norcoreanos recordaron cómo les mostraban videos de desfiles militares y de su líder, el Sr. Kim, dando discursos. A menudo se vestían con sus mejores ropas, colgaban su bandera y cantaban, manteniéndose erguidos.

Pero sus antiguos compañeros de barco podían ver lo nostálgicos que estaban los norcoreanos. Uno de los compañeros de barco indonesio recordó una vez cuando a un colega norcoreano finalmente se le permitió volver a casa.

“Estaba tan emocionado y ansioso que cuando le dijimos que se relajara, que se fuera a dormir, se negó”, dijo. “Simplemente se sentó ahí en la cubierta viendo a las demás tripulaciones trabajar.”