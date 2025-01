Trabajadores jóvenes en China: sobrecalificados y en empleos mal remunerados

Cuando Sun Zhan se convirtió en camarero, esto fue recibido con desagrado por sus padres. “Las opiniones de mi familia son una gran preocupación para mí. Después de todo, estudié durante muchos años y fui a una escuela bastante buena”, dice. Él dice que su familia está avergonzada por su elección de trabajo y preferirían que intentara convertirse en funcionario o oficial, pero, agrega, “esta es mi elección”. Sin embargo, tiene un plan secreto. Va a aprovechar su tiempo trabajando como camarero para aprender el negocio de restaurantes para poder abrir su propio lugar eventualmente. Él piensa que si logra dirigir un negocio exitoso, los críticos de su familia tendrán que cambiar de opinión. “La situación laboral es realmente, realmente desafiante en China continental, así que creo que muchos jóvenes tienen que readaptar realmente sus expectativas”, dice el profesor Zhang Jun de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong. Dice que muchos estudiantes buscan títulos superiores para tener mejores perspectivas, pero luego la realidad del entorno laboral les golpea. “El mercado laboral ha sido realmente difícil”, dice Wu Dan, de 29 años, que actualmente es aprendiz en una clínica de masajes para lesiones deportivas en Shanghai. “Para muchos de mis compañeros de clase de posgrado, es la primera vez que buscan trabajo y muy pocos han logrado conseguir uno”. Tampoco pensó que terminaría con un título en finanzas de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong. Antes de esto, trabajó en una empresa de comercio de futuros en Shanghai, donde se especializaba en productos agrícolas. Cuando regresó al continente después de terminar sus estudios en Hong Kong, quería trabajar en una firma de capital privado y recibió algunas ofertas, pero no estaba contenta con las condiciones. Que no aceptara ninguna de ellas y en cambio comenzara a capacitarse en medicina deportiva no fue bien recibido por su familia. “Pensaron que tenía un trabajo tan bueno antes, y mi formación educativa es bastante competitiva. No entendían por qué elegí un trabajo de bajo nivel que requiere que haga trabajo físico por poco dinero”. Ella admite que no podría sobrevivir en Shanghai con su salario actual, de no ser porque su pareja es dueño de su casa. Al principio, no conocía a nadie que apoyara su trayectoria profesional actual, pero su madre ha estado cambiando de opinión después de que recientemente la trató por su mala espalda, reduciendo significativamente el dolor que había estado sintiendo. Ahora la ex estudiante de finanzas dice que siente que una vida trabajando en el mundo de la inversión en realidad no le conviene después de todo. Ella dice que está interesada en las lesiones deportivas, le gusta el trabajo y, algún día, quiere abrir su propia clínica.