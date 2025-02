Trabajadores de U.S.A.I.D. se preparan para lo peor

Los miles de personas que trabajan para la principal agencia gubernamental de ayuda humanitaria y socorro en casos de desastre de los Estados Unidos han estado en la primera línea de los esfuerzos para combatir la hambruna, contener enfermedades infecciosas virulentas como el VIH y el Ébola, y reconstruir infraestructuras en países empobrecidos y devastados por la guerra.

El viernes por la noche, justo horas antes de que la gran mayoría de ellos estuvieran a punto de ser suspendidos con sueldo o despedidos, un tribunal emitió una orden limitada y temporal en contra de los movimientos de la administración de Trump para cerrar la agencia.

La orden fue un respiro temporal para aproximadamente 2,700 empleados directos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que estaban en licencia administrativa o a punto de ser colocados en licencia antes de la medianoche del viernes. Durante las últimas dos semanas, ellos y los contratistas que trabajan para la agencia habían estado en medio de un pánico colectivo a medida que la administración de Trump comenzó a despedir personal y señaló que planeaba diezmar la agencia.

Sin embargo, la fuerza laboral de la USAID y la industria de ayuda que depende en gran parte de la financiación de la agencia todavía están agudamente en el limbo. El sábado, la USAID informó a los empleados afectados por la orden que los empleados que ya estaban en licencia administrativa serían reincorporados hasta el viernes 14 de febrero, y que nadie más sería suspendido con sueldo durante ese período, según una copia de la notificación vista por The New York Times. Pero esos empleados aún podrían tener que esperar semanas, meses o incluso más tiempo para obtener un veredicto. Se espera que el caso, que fue presentado en nombre de los sindicatos que representan a los trabajadores, llegue a la Corte Suprema y no está claro si los trabajos volverán a existir.

El anuncio de la administración de Trump esta semana de que la USAID despediría a casi todos sus contratistas y que la mayoría de los oficiales del Servicio Exterior y otros contratados directos serían colocados en licencia administrativa indefinida desató un pánico en todo el mundo, ya que los estadounidenses destinados en misiones en el extranjero se apresuraron a desmantelar y reorganizar sus vidas.

El anuncio dio a los oficiales del Servicio Exterior solo 30 días para abandonar sus puestos y regresar a los Estados Unidos si querían que el gobierno de los Estados Unidos pagara por su reubicación, obligando a casi todo el personal diplomático a planificar la salida rápida que normalmente solo ocurre durante golpes de estado y guerras.

Muchos empleados con niños tuvieron que decidir si sacarlos de la escuela de inmediato o dejar a las familias atrás hasta el final del año escolar. Algunos con condiciones médicas, incluidos embarazos en etapa avanzada y de alto riesgo, se preocupaban por los peligros de viajar y el estado de su atención médica. Varios se angustiaron por qué hacer con las mascotas, ya que no era posible obtener la documentación necesaria para ingresar a los Estados Unidos en solo unas semanas.

Las reducciones en la USAID parecen haber sido impulsadas principalmente por Elon Musk, el magnate tecnológico al que el presidente Trump designó para hacer recortes presupuestarios en todo el gobierno, y Pete Marocco, el director de ayuda extranjera del Departamento de Estado, a quien el Sr. Rubio nombró esta semana para dirigir el negocio diario de la USAID.

El secretario de Estado Marco Rubio, quien ha asumido la autoridad general de la USAID, trató de calmar los temores, alentando a las personas a solicitar exenciones para retrasar los viajes y argumentando que la administración de Trump “no está tratando de ser disruptiva en la vida personal de las personas”.