Trabajador de cuidado infantil que abusó de más de 60 niñas condenado a cadena perpetua

Un ex trabajador de guardería apodado “uno de los peores pedófilos de Australia” ha sido condenado a cadena perpetua por violar y abusar sexualmente de casi 70 niñas. Ashley Paul Griffith, de 47 años, confesó 307 delitos cometidos en centros de cuidado infantil en el estado australiano de Queensland e Italia entre 2003 y 2022. Sus víctimas tenían entre uno y siete años. El juez Paul Smith calificó la escala y naturaleza de los crímenes como “depravados” y “horrendos”, diciendo que “hubo una grave violación de confianza”. Griffith está acusado por separado de abusar de un número desconocido de niños en el estado de Nueva Gales del Sur. En el Tribunal del Distrito de Brisbane el viernes, el juez Smith dijo que Griffith, a quien el tribunal escuchó que tenía un “trastorno pedófilo”, tenía un alto riesgo de reincidencia, ordenando un periodo de no libertad condicional de al menos 27 años. Griffith fue arrestado por primera vez en agosto de 2022 por la policía federal de Australia y un año después fue acusado de más de 1.600 delitos sexuales contra menores. La mayoría de estos fueron finalmente retirados. Advertencia: Esta historia contiene detalles que los lectores pueden encontrar angustiosos. Los investigadores encontraron miles de fotografías y videos de su abuso, que había filmado y subido a la web oscura. Aunque los rostros fueron recortados de las imágenes, lograron rastrearlos hasta Griffith debido a un conjunto único de sábanas vista en el fondo de los videos, que habían sido vendidas a centros de cuidado infantil en toda Queensland. Se declaró culpable de 28 cargos de violación, casi 200 cargos relacionados con el trato indecente a un menor y varios relacionados con la creación y compartición de material de explotación infantil. Cuatro de las víctimas estaban bajo su cuidado en un centro de cuidado infantil en Pisa, Italia, mientras que las otras 65 eran de 11 lugares en toda Brisbane, Australia. Antes de que se dictara su sentencia, el tribunal escuchó una serie de declaraciones emocionales de las víctimas de Griffith y sus padres. Entre ellas estaban dos hermanas que fueron abusadas en el jardín de infancia, una de las cuales recordó que Griffith era su maestro favorito. “Descubrir lo que realmente estaba haciendo fue devastador y provocó emociones encontradas, por decir lo menos”, dijo, según The Courier Mail. “Parece que no puedo procesarlo incluso ahora, porque hay una desconexión entre lo que recuerdo y la realidad.” Otra de sus víctimas contó cómo sus acciones le habían robado una infancia normal, relatando sus luchas con enfermedades mentales en los años siguientes. “Nunca sabré cómo podría haber sido mi vida”, dijo, en un informe del Guardian Australia. “Nunca podré saber lo que hubiera sido crecer sin miedo a las personas.” Mientras tanto, los padres contaron al tribunal su horror al descubrir los crímenes infligidos a sus hijos, varios dijeron que les costaba perdonarse por confiar en Griffith. “(Mi hija) te amaba como a un tío y la usaste como un juguete”, dijo uno, según News Corp Australia. Otro explicó cómo estaba tratando de proteger a su hija de la carga de saber sobre el abuso. “No puedo deshacer lo que le hiciste a su cuerpo pero haré todo lo posible para limitar el daño a su mente”, dijo, según el Courier Mail.