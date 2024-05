Toyota apuesta por el motor de combustión que utiliza combustibles alternativos.

“

Mientras muchos fabricantes de automóviles pronosticaban un futuro inminente totalmente eléctrico, Toyota logró avances al enfatizar los híbridos sobre los vehículos totalmente eléctricos, una estrategia que le valió desprecio antes de ser vindicada en el último año debido a las ventas estancadas de vehículos eléctricos. Ahora está redoblando la apuesta con un enfoque renovado en el motor de automóviles tradicional.

El mayor fabricante de automóviles del mundo dijo el martes que desarrollaría motores de combustión interna más pequeños que estén más optimizados para vehículos híbridos y puedan aceptar combustibles alternativos como biocombustibles, hidrógeno líquido y e-combustibles sintéticos en un esfuerzo por reducir las emisiones. Los directores ejecutivos de Subaru y Mazda también se comprometieron a producir nuevos motores, según dijeron en una conferencia de prensa con el CEO de Toyota, Koji Sato, el martes.

Los nuevos motores, aunque en su mayoría funcionan con gasolina, permitirán la creación de vehículos más compactos y eficientes que obtienen una mejor eficiencia de combustible como parte de un esfuerzo de descarbonización que trata al carbono como el enemigo, según un comunicado de prensa del martes.

Sato dijo que, si bien la industria automotriz se centra en los vehículos con baterías, todavía hay espacio para mejorar los motores de combustión.

“Para ofrecer a nuestros clientes opciones diversas para lograr la neutralidad de carbono, es necesario asumir el desafío de evolucionar los motores que estén en sintonía con el entorno energético del futuro”, dijo en un comunicado del martes.

#スバル さん、#マツダ さん、ありがとうございます!次世代の小型エンジンを電動車と組み合わせることで、もっとかっこよく、そして地球に優しいクルマをつくっていきましょう!

でも…絶対に #エンジンでは負けませんよ https://t.co/VKyc8aDGaB pic.twitter.com/OskYG6bHSB

— トヨタ自動車株式会社 (@TOYOTA_PR) May 28, 2024

La estrategia de Toyota es una extensión de su llamado enfoque de “múltiples vías”, que incluye ofrecer a los consumidores una variedad de opciones para reducir las emisiones de sus vehículos, incluidos híbridos y vehículos eléctricos. Durante años, el ex CEO de Toyota, Akio Toyoda, mostró reticencia ante los vehículos eléctricos y presionó para diversificar su oferta.

Después de que las ventas de vehículos eléctricos casi se duplicaran de 2020 a 2021, el entonces CEO Toyoda advirtió que un futuro completamente eléctrico para la industria automotriz “llevará más tiempo del que los medios nos harían creer”. En enero, Toyoda, ahora presidente del fabricante de automóviles, fue más allá al decir que la adopción de vehículos eléctricos alcanzaría su punto máximo en el 30% de todas las ventas de automóviles.

La postura impopular de Toyoda provocó críticas de inversores, analistas y ambientalistas, quienes dijeron que la empresa estaba equivocada al apostar contra la inevitabilidad de un futuro completamente eléctrico. Ante la presión, Toyoda renunció como CEO para convertirse en presidente.

Después de todo eso, el futuro totalmente eléctrico ha tardado en llegar. Algunos fabricantes tradicionales de automóviles, incluido Ford, han tenido que retroceder en sus ambiciosos planes de vehículos eléctricos. El gigante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla también ha reducido silenciosamente sus objetivos de ventas, siguiendo la advertencia del CEO Elon Musk en enero de un crecimiento de ventas “notablemente menor” este año.

Mientras tanto, la diversificación de Toyota ha sido lentamente validada a medida que las ventas globales de vehículos eléctricos se han estancado y los clientes recurren a los híbridos como alternativa. En febrero, la compañía elevó su previsión de beneficios netos a un récord de $30.3 mil millones, impulsado en parte por las sólidas ventas de híbridos.

Las acciones del fabricante de automóviles en el Nasdaq han subido un 20% desde enero.

Subscribe to the Eye on AI newsletter to stay abreast of how AI is shaping the future of business. Sign up for free. “