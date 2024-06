Tortilla abre su tercera tienda en Manchester – ¡fuimos a visitarla!

Lo admitiré, que de manera algo aburrida, mi cocina reconfortante por excelencia rara vez se aventura hacia la comida mexicana, ¿pero mi experiencia en las últimas instalaciones de Tortilla me motivó a abrazar una nueva cocina? ¿Y lo que es más importante, sus burritos realmente se hacen en menos de 90 segundos?

Según los estándares de Arndale, es bastante fácil de encontrar. Un letrero de ‘TORTILLA’ que sobresale en uno de los pasillos principales del centro señala bien el lugar de comida, incluso para aquellos como yo, que digamos, carecen de un sentido sólido de dirección.

En primeras impresiones, y a lo largo del proceso, el personal fue extremadamente amable, tuve la sensación de que la comida que estaban promocionando con entusiasmo era comida de la que eran verdaderos admiradores.

Tortilla dice que toda su comida se hace ‘desde cero’ y a gusto de cada persona. Los clientes tienen la opción de elegir qué quieren en su burrito con una impresionante variedad de combinaciones posibles, arroz mexicano, arroz con cilantro, frijoles negros, frijoles pintos, la lista sigue.

El menú del atardecer disponible desde las 5 p.m. y contenidos del ‘Burrito de la Casa’ (Imagen: Personal de NQ)

Pero como mencioné anteriormente, mi conocimiento de la comida latinoamericana deja mucho que desear, así que opté por el burrito de la casa de Tortilla, diseñado para aquellos cuya elección de frijoles normalmente proviene de una lata azul etiquetada como ‘Heinz’.

Un área de preparación claramente visible, llena de olores, te asegura que tu experiencia gastronómica será un poco menos convencional que algunas de las otras opciones de comida rápida disponibles.

Rápidamente, mi pedido estaba en marcha, ¿pero fue lo suficientemente rápido como para merecer la etiqueta de ‘burrito de 90 segundos’?

Bueno, no lo fue, 15 segundos menos, pero no estaba dispuesto a dejar que esta pequeña decepción arruinara mi noche, después de todo, acababan de servirme la comida y parecía deliciosa.

Para acompañar mi plato principal, elegí el ‘Queso Fundido’, descrito por Tortilla como ‘queso caliente y chorizo’, y eso es exactamente cómo sabía. Casi no podía tener suficiente.

Si eres de los que miran las calorías, probablemente te sorprenderás gratamente, solo se reportan 319 en lo que es efectivamente una sobrecarga de grasas.

Yo, sin embargo, no soy el tipo de persona que permite que un apetito insaciable después del trabajo se limite por algo tan insignificante como las ‘calorías’, así que me incité a comer mi gran burrito, acompañado de una margarita congelada.

‘Burrito de la Casa’ de Tortilla (Imagen: Newsquest)

Comenzaré con los ‘aún mejor si’ (haciendo mi mejor impresión de maestro). El primer bocado que di fue inesperadamente tibio, de ninguna manera alarmantemente frío, pero no tan caliente como quisieras para una comida recién cocinada.

Afortunadamente, una vez que llegué al centro del burrito, la temperatura era justo la correcta, y me encantaba completamente.

Estaba lamentando cada vez que había dicho un firme “no”, cuando me ofrecieron uno de estos anteriormente.

Cada sabor estaba justificado, y ninguno era abrumador. Todo se había ido en unos cinco minutos.

En cuanto a la margarita, realmente no son lo mío, pero esta no me molestó, menos en el lado ridículamente agrio, aunque admito que no podía saborear mucho alcohol.

Y eso fue todo, había consumido todo. En cuanto al precio, era después de las 5 p.m. así que pude elegir elementos del menú del atardecer; hubieran sido £10.50 por el burrito de la casa y el acompañamiento de queso caliente.

Interior de Tortilla (Imagen: Personal de NQ)

Hace cinco años, estoy seguro de que ese habría sido un costo que haría levantar una ceja, pero en 2024, definitivamente dentro de los límites de lo ‘razonable’.

¿Volvería? Sí. ¿Lo elegiré sobre los McDonalds y KFCs del mundo cada vez? Probablemente no, es más un regalo que un lugar habitual.

Sin embargo, la nueva tienda de Tortilla superó mis expectativas.

Puedes encontrarlo en la unidad 19a de Market Street, y durante el primer mes podrás disfrutar de dos burritos al precio de uno.