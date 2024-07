Tories advierten sobre un triunfo aplastante del Partido Laborista en el último día de campaña electoral.

“

El Partido Laborista se dirige hacia la mayor “mayoría abrumadora” que haya visto en Gran Bretaña, según uno de los aliados ministeriales de Rishi Sunak, mientras que destacados conservadores prácticamente han concedido la derrota antes de las elecciones generales del jueves.

Mel Stride, secretario de trabajo y pensiones, dijo: “Acepto totalmente que la situación actual de las encuestas significa que es probable que mañana veamos la mayor mayoría abrumadora del Partido Laborista que este país haya visto jamás”.

Como otra señal de un inminente desastre electoral para Sunak, el periódico The Sun de Rupert Murdoch cambió su apoyo al líder laborista Sir Keir Starmer, diciendo que Gran Bretaña necesitaba “un nuevo administrador”.

“Al arrastrar a su partido de vuelta al centro de la política británica por primera vez desde que Tony Blair estaba en el Número 10, Sir Keir ha ganado el derecho de tomar el mando”, dijo, añadiendo que “los Conservadores están exhaustos”.

La advertencia de Stride el miércoles sobre una gran mayoría para el Partido Laborista se ve como un intento de persuadir a algunos votantes tories vacilantes para que se mantengan fieles al partido de Sunak, o posiblemente convencer a los simpatizantes laboristas de que no necesitan molestarse en votar.

“Es realmente una supresión del voto”, dijo Starmer, en un último día de campaña en el que visitó Gales, Escocia e Inglaterra. Dijo que Stride estaba “intentando que la gente se quede en casa en lugar de salir a votar”.

Hablando en Carmarthenshire, Starmer añadió: “Si quieres un cambio, tienes que votar por él. Sé que hay circunscripciones muy ajustadas en todo el país, no doy nada por sentado”.

Sunak, hablando en This Morning de ITV, pareció contradecir a su propio ministro. “Estoy luchando duro por cada voto”, dijo. “Todos los que están viendo y piensan, ‘Oh, esto ya está decidido’, no lo está”.

La causa de Sunak no se vio favorecida el miércoles cuando Suella Braverman, ex ministra del Interior, escribió en The Daily Telegraph que las elecciones ya habían “terminado” y que el primer ministro tenía gran parte de la culpa.

Los Conservadores recientemente cambiaron su estrategia de campaña para advertir sobre una “súper mayoría” laborista, pero el mensaje no ha tenido eco con la gran mayoría de los votantes tories y ha mermado la moral de los activistas del partido.

Encuestas de Ipsos y Financial Times publicadas el martes mostraron que solo una cuarta parte de los votantes que dijeron que apoyaban al Partido Conservador lo hacían para evitar que el Partido Laborista ganara una gran mayoría.

El colapso del voto tory en todo el país significa que hay aproximadamente 120 escaños donde se espera que el margen de victoria sea inferior al 5 por ciento, según el modelo de proyección del FT.

Un puñado de votantes dará forma a si los Conservadores ganan tantos como 146 escaños en el parlamento —o tan solo 44. El rastreador de encuestas electorales del FT da al Laborismo una ventaja promedio de 19.5 puntos sobre los Conservadores.

En un mitin el martes por la noche, el ex primer ministro Boris Johnson hizo una intervención de última hora en la campaña e instó a los votantes tories vacilantes a permanecer fiel al partido en lugar de permitir que el Laborismo disfrute de una “mayoría contundente”.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras un gobierno laborista se prepara para usar una mayoría abrumadora para destruir gran parte de lo que logramos”, dijo.

Starmer dijo el miércoles que no estaba “nada preocupado” por la aparición de Johnson, afirmando que era “la prueba A” de su argumento de que los Conservadores habían presidido 14 años de caos.

“Haber argumentado durante seis semanas que son caóticos y divididos, y sacar a la luz . . . la prueba A con 24 horas de anticipación solo ha validado el argumento que he estado haciendo”, dijo Starmer.

Johnson fue destituido como primer ministro por sus propios diputados después de un período turbulento que implicó múltiples escándalos que culminaron en fiestas ilegales en Downing Street durante los confinamientos por Covid.

La noche del martes, Johnson también lanzó un ataque contra el líder de Reform UK, Nigel Farage. Refiriéndose a la afirmación de Farage de que occidente había “provocado” al presidente ruso Vladimir Putin a su invasión a gran escala de Ucrania, Johnson dijo que otros partidos estaban “llenos de rastreadores del Kremlin que realmente buscan excusas para la invasión de 2022 de Putin”.

Se espera que Reform divida el voto de derecha y podría costarle a los Conservadores docenas de escaños, según el análisis de los datos de las encuestas. Pero la campaña del partido populista ha estado plagada de controversias después de que activistas y candidatos fueran reportados haciendo comentarios racistas, homofóbicos y sexistas.

