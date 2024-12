Toque para Pagar en iPhone ahora se amplía a usuarios en Nueva Zelanda.

“

La útil y conveniente tecnología de pago Tap to Pay de Apple ahora está llegando a los usuarios en Nueva Zelanda. Los comerciantes ahora pueden utilizar su iPhone o Apple Watch para aceptar pagos con tarjetas de débito y crédito sin contacto, Apple Pay u otras carteras digitales.

Para que la tecnología funcione, los comerciantes necesitarían una aplicación para iOS habilitada por un socio en el iPhone para el procesamiento de pagos. Los clientes pueden utilizar Tap to Pay con un iPhone Xs o posterior, ejecutando la última versión de iOS. Tap to Pay también puede ser utilizado por clientes con un Apple Watch sin necesidad de hardware adicional.

Apple dijo que Adyen, ANZ Bank, Stripe, Windcave y Worldline son las primeras plataformas de pago en Nueva Zelanda que ofrecerán Tap to Pay en el iPhone. Las aplicaciones de pago en Nueva Zelanda (incluyendo me&u y Timely), también tendrán Tap to Pay en iPhone disponible en su lanzamiento.

La tecnología utiliza NFC para garantizar una finalización segura del pago. Las tarjetas de débito y crédito sin contacto son compatibles con las principales redes de pago, como American Express, Discover, JCB, Mastercard y Visa.



Al igual que en otros países que admiten la función, todas las transacciones realizadas con Tap to Pay en iPhone están encriptadas y se procesan utilizando el Elemento Seguro (un chip certificado que almacena de forma segura información sensible en el dispositivo).

Nueva Zelanda se une a Canadá, que recientemente implementó Tap to Pay en los iPhones. Actualmente, Tap to Pay es compatible en Australia, Brasil, Taiwán, Reino Unido y la mayoría de los países de la UE, así como en EE. UU., donde se lanzó inicialmente.

Tap to Pay en iPhone se lanzó en 2022 en EE. UU., y a principios de este año, se hizo disponible para los usuarios de Zettle y Venmo.

Encuentro este tipo de funciones súper útiles y realmente me encanta poder utilizar un iPhone para casi cualquier cosa. Estoy entusiasmado con esta función aunque no soy un comerciante solo porque me gusta cómo la tecnología móvil puede simplificar las cosas en la vida diaria, y eso me gusta mucho.

