Toque de queda y muertes en Sudán del Sur tras ataques de venganza contra sudaneses.

El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha pedido calma y ha instado a los ciudadanos a no tomar la ley en sus propias manos, luego de una ola de ataques a negocios y hogares propiedad de personas de Sudán vecino. Tres personas han sido asesinadas y siete resultaron heridas en violentos enfrentamientos con oficiales de seguridad en la capital, Juba, y la ciudad noroccidental de Aweil, según la policía. Sus nacionalidades no han sido reveladas. Tres casas pertenecientes a nacionales sudaneses fueron incendiadas en Aweil, según los oficiales. El viernes se anunció un toque de queda desde el atardecer hasta el amanecer para tratar de controlar las tensiones. A nadie se le permitirá salir a las calles entre las 18:00 y las 06:00, hora local [16:00 y 04:00 GMT], para “evitar violaciones de propiedad pública y privada”, dijo el inspector general Abraham Manyuat Peter. Una segunda fuente policial le dijo a la BBC que los oficiales rescataron a 45 comerciantes sudaneses en Juba que ahora están recibiendo protección en una estación de policía. Sudán del Sur se separó de Sudán para formar un país independiente en 2011 después de una larga guerra civil, pero más recientemente, un número creciente de personas sudanesas están huyendo a Sudán del Sur para escapar del último conflicto. Sudán se ha convertido en la peor crisis humanitaria del mundo desde que los generales enemigos del país se enfrentaron por primera vez en abril de 2023. La mitad de la población, aproximadamente 25 millones de personas, necesitan comida y ayuda desesperadamente, según la ONU. Imágenes recientes que muestran a presuntos soldados sudaneses matando a civiles sursudaneses parecen mostrar la ciudad de Wad Madani, la capital del Estado de Gezira en el centro de Sudán en los últimos días. Grupos de derechos confirmaron que al menos 13 personas, incluidos algunos niños, fueron asesinados allí debido a su etnia. El ejército ha ordenado una investigación sobre los informes. Las personas de piel más oscura dicen que el racismo es endémico en Sudán, y los ataques dirigidos a estas comunidades por combatientes árabes de piel más clara que suceden hoy en día en lugares como Gezira y Darfur tienen un largo antecedente. Se informó ampliamente que las incursiones de esclavos continuaron hasta el final de la guerra civil en 2005, lo que llevó a Sudán del Sur, compuesto en su mayoría por africanos negros, a separarse del Sudán de habla árabe seis años después. Los eventos mostrados en los videos virales han sido condenados por personas sursudanesas en el país y en el extranjero en la diáspora. Enfurecidos por lo que vieron en los clips y queriendo tomar represalias, cientos de jóvenes hombres atacaron negocios de propiedad sudanesa en Juba y otras partes de Sudán del Sur el jueves. Se escucharon disparos durante toda la noche mientras las fuerzas de seguridad patrullaban. La BBC presenció a docenas de jóvenes, principalmente en sus 20 años, corriendo mientras eran perseguidos por la policía a lo largo de la carretera Tambura, una de las calles más concurridas de los suburbios de Atlabara de Juba. El viernes, las tiendas y negocios en Juba, incluido el mercado más grande del país, Konyo Konyo, permanecen cerrados. Los restaurantes y cafeterías también han sido cerrados mientras los propietarios toman medidas de precaución. Los precios del pan aumentaron hasta un 17% en Juba el viernes en las pocas panaderías locales que abrieron. La policía continúa persiguiendo a jóvenes que se desplazan de un barrio a otro, apuntando a residentes sudaneses. Decenas de policías han sido desplegados para proteger a las personas y negocios sudaneses en los suburbios de Atalabara y otros, según informa la BBC. Vimos un vehículo policial recoger y llevarse a un grupo de jóvenes. Testigos presenciales en Wau, la segunda ciudad más grande del país, le dijeron a la BBC por teléfono el viernes que cientos de jóvenes furiosos habían atacado Souk Jaw, un mercado popular que tiene muchos negocios propiedad de sudaneses. También intentaron saquear varias tiendas, pero la policía disparó balas reales al aire para dispersarlos. En otro lugar, se reportaron manifestaciones espontáneas el viernes en la ciudad de Tonj en Warrap, el estado natal del presidente Salva Kiir. La BBC no pudo verificar de manera independiente los informes de los ataques y saqueos que ocurrieron en áreas fuera de Juba. Ir a BBCAfrica.com para más noticias del continente africano. Síguenos en Twitter @BBCAfrica, en Facebook en BBC Africa o en Instagram en bbcafrica. Los podcasts de BBC Africa.