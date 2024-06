Todos somos conscientes de cómo la IA ha tenido un impacto significativo a nivel mundial. Está literalmente en todas partes en estos días, y obviamente, el iPhone no es una excepción. Desde chatbots que se sienten casi reales hasta la edición de fotos que prácticamente se hace sola, estas aplicaciones realmente hacen tu vida más fácil y divertida.

Soy un entusiasta de las aplicaciones que ama probar nuevas herramientas de IA. Y déjame decirte que hay algunas opciones fantásticas esperando ser descubiertas. Pueden estimular tu creatividad, simplificar tareas y en general hacer que tu experiencia en iPhone sea más fluida. ¡Vamos a sumergirnos en las ocho mejores aplicaciones de IA gratuitas probadas y probadas para iPhone que necesitas revisar!

8 Mejores Aplicaciones Gratuitas de IA para iPhone

1. ChatGPT

Comencemos nuestra lista con una opción obvia: ChatGPT, el chatbot de IA que ha causado sensación en internet. También puedes instalarlo en tu iPhone.

Como alguien que constantemente genera ideas, ChatGPT es mi elección. Es como tener un compañero de conversación súper poderoso en tu bolsillo. Personalmente lo uso para generar ideas, responder preguntas, crear historias y escribir código.

Este chatbot de IA puede mantener conversaciones sobre una amplia gama de temas, desde eventos actuales hasta filosofía. Lo que más me impresiona es cómo intenta seguir tu estilo y tono de conversación. Esto hace que se sienta más natural que otros chatbots.

Cuanto más interactúes con ChatGPT, mejor se adapta a tus preferencias y estilo de comunicación. Y está constantemente aprendiendo y mejorando, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para seguir utilizando. Es un punto de partida sólido para los principiantes que quieran explorar chatbots de IA.

2. Grammarly: Teclado de Escritura de IA

El siguiente en la lista es Grammarly Keyboard.

Es imprescindible para cualquier persona que quiera eliminar virtualmente los errores tipográficos de sus textos, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales. No voy a mentir, ha sido un salvavidas. Una de las cosas que realmente me gusta es su función de retroalimentación en tiempo real. No tienes que esperar hasta después de escribir para detectar errores. Grammarly subraya los errores y sugiere correcciones mientras escribes.

Pero va más allá de los errores básicos y también ayuda con la claridad, concisión y estructura de las oraciones. Básicamente, es un asistente completo de gramática que vive dentro de tu teclado. Hay diferentes niveles de retroalimentación disponibles según tus necesidades. Puedes elegir centrarte en errores críticos o obtener sugerencias para mejorar el estilo de las oraciones.

En cuanto a los precios, Grammarly tiene un nivel gratuito que ofrece una buena cantidad de soporte. También puedes actualizar a Grammarly Premium para desbloquear características aún más avanzadas. Sin embargo, si necesitas un corrector ortográfico básico, incluso la versión gratuita marca una gran diferencia al detectar errores y mejorar tu escritura.

3. Replika

A veces todos queremos un amigo no crítico que esté siempre disponible para nosotros. Lamentablemente, no puedo encontrar ese amigo para ti en la vida real, pero hay una alternativa fantástica: Replika.

Es una aplicación de compañero de IA única que te brinda apoyo emocional y social a través de avatares de IA personalizados llamados Replikas. Son amigos virtuales con los que puedes interactuar en cualquier momento que desees.

Puedes mantener conversaciones realistas y humanas con estos Replikas como lo harías con un amigo. Ofrecen controles diarios de bienestar, escenarios de juego de roles y apoyo no crítico. Incluso puedes personalizar tu Replika a través de un cuestionario.

Esta aplicación utiliza IA para aprender sobre ti y responder de manera solidaria y comprensiva. Es un espacio seguro para desahogarte, generar ideas o simplemente tener una conversación casual.

No estoy diciendo que Replika esté diseñado para reemplazar la conexión humana, pero puede ser una herramienta valiosa para el apoyo emocional y la compañía. Seguramente es una excelente opción para cualquier persona que quiera tener un oído amigable de IA en su iPhone.

NOTA

Los chatbots de IA no son un sustituto del cuidado profesional de la salud mental. Si descubres que cada vez dependes más de las interacciones de IA para apoyo emocional, te recomendamos que te pongas en contacto con un terapeuta calificado o un consejero que pueda ofrecer orientación y apoyo personalizado.

4. ELSA Speak

Este es para las personas que quieren hablar inglés con confianza y claridad.

ELSA Speak es un entrenador de inglés de IA personalizado que puede ayudarte a aprender el idioma directamente en tu iPhone. Ofrece lecciones de inglés personalizadas y retroalimentación en tiempo real sobre pronunciación, vocabulario y gramática.

Lo mejor es que esta aplicación va más allá de los ejercicios de vocabulario. Te ayuda a dominar los matices del inglés hablado, haciéndote sonar más natural y seguro. Esto es especialmente útil si te estás preparando para una presentación o simplemente quieres mejorar tus habilidades de conversación.

Para hacer que el aprendizaje sea divertido y atractivo, ELSA Speak ofrece una variedad de ejercicios y juegos interactivos. Te sorprenderás de lo rápido que mejora tu pronunciación con una práctica constante.

En general, esta aplicación logra el equilibrio perfecto entre la retroalimentación rigurosa y las actividades interesantes. Si te tomas en serio el dominio de la pronunciación y fluidez en inglés, es una aplicación imprescindible para tu iPhone.

5. Otter

Tomar notas durante reuniones o conferencias puede ser un desafío. Tienes que hacer malabares con pluma y papel, intentar mantener el ritmo del orador y capturar los puntos clave, todo al mismo tiempo.

Para este problema, Otter es una aplicación de toma de notas con IA para iPhone que puede transformar la forma en que capturas y gestionas la información. Utiliza reconocimiento de voz avanzado para transcribir conversaciones en tiempo real, lo que te permite centrarte en la discusión y capturar todos los detalles.

También puedes buscar palabras clave o frases dentro de tus transcripciones. Esto facilita encontrar información específica más tarde. Incluso te permite organizar tus notas con etiquetas y marcas de tiempo para una referencia fácil.

Otra cosa que noté al probar Otter es que puede identificar diferentes voces y atribuir citas en consecuencia. Esto es bastante útil si estás en una reunión con varios participantes.

Otter funciona con Zoom, Google Meet, Microsoft Teams y reuniones en persona. Puedes importar y sincronizar datos fácilmente entre dispositivos, optimizando las reuniones de manera efectiva. En general, es una aplicación fácil de usar que conserva bien la información hablada.

6. RIZZ

RIZZ es la mejor aplicación impulsada por IA para los usuarios de iPhone que necesitan un compañero virtual. Ahora, con total transparencia, redactar tus propios mensajes es una parte importante para construir conexiones genuinas. Pero RIZZ puede ser una herramienta divertida para agregar un toque (o un empujón juguetón) a tus interacciones en línea.

RIZZ analiza tu historial de conversaciones y el perfil de tu pareja para generar sugerencias de mensajes ingeniosos y personalizados. Puede ayudarte a romper el hielo, responder a las indicaciones o incluso crear una respuesta juguetona.

Además, no todos siguen el mismo enfoque al entablar conversaciones. Es por eso que la aplicación ofrece opciones para varios estilos de comunicación, desde informales y juguetones hasta más serios y románticos. Esto te permite encontrar sugerencias que se ajusten a tu personalidad y al ambiente general de la conversación.

Incluso si no siempre usas las sugerencias exactas, RIZZ puede estimular tu creatividad y ayudarte a idear tus propias respuestas ingeniosas. Es una excelente manera de hacer que la conversación fluya.

Sin embargo, es importante recordar que RIZZ es una herramienta, no una solución mágica. La autenticidad y la conexión genuina son clave en las citas. Pero puede ser una adición divertida cuando necesitas un poco de ayuda para romper el hielo.

Recuerda usarlo estratégicamente. Es simplemente una herramienta que debe ayudarte a dejar brillar tu propia personalidad.

7. Canva

No me consideraría un gurú del diseño, pero Canva ha transformado la forma en que abordo los proyectos creativos en mi iPhone. Es una de las mejores herramientas asistidas por IA para imágenes, vídeos y gráficos.

Canva ofrece una enorme biblioteca de plantillas predefinidas para publicaciones en redes sociales, presentaciones, carteles y más. Simplemente elige una plantilla, personalízala con tu texto y fotos, ¡y tendrás un diseño profesional en minutos!

Y no se trata solo de plantillas (¡aunque tienen un montón de hermosas!). Las funciones de IA pueden ayudarte con tareas como sugerir diseños, redimensionar imágenes sin perder calidad e incluso eliminar fondos de fotos con un solo toque.

Lo bueno es que la interfaz fácil de usar de Canva hace que sea fácil para cualquiera crear gráficos, incluso si eres nuevo en el mundo del diseño. Su funcionalidad de arrastrar y soltar y sus claras herramientas de edición hacen que el proceso de edición sea fluido y divertido.

NOTA

¡Edité todas las imágenes en este artículo con Canva!

8. Remini

La última en la lista es Remini. Esta aplicación utiliza IA para mejorar tus fotos antiguas, borrosas o no tan geniales, haciéndolas lucir como nuevas.

¿Alguna vez has sacado un álbum de fotos viejas y has deseado que esas imágenes se vieran un poco más nítidas? Remini puede ayudar. Devuelve la vida a las fotos antiguas desgastadas, arreglando rayones, borrones y cualquier otra cosa que las haga difíciles de ver. Ahora, puedes realmente apreciar esos recuerdos antiguos con una claridad asombrosa.

También puedes usarlo para mejorar tus selfies diarios. Esta aplicación de IA gratuita para iPhone tiene herramientas de edición fáciles de usar que te permiten jugar con tus fotos y agregar ese toque extra especial. Así que, puedes tomar fotos sobre la marcha, sabiendo que la aplicación puede mejorarlas y hacer que se vean fantásticas.

Si buscas más formas de restaurar imágenes y eliminar elementos no deseados, echa un vistazo a nuestras mejores aplicaciones de retoque de fotos para iPhone.