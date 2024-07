Top 25 estadios de fútbol americano universitario – Rose Bowl, Michigan y más

18 de julio de 2024, 07:00 AM hora del este

El Pantano. El Gran Estadio. El Más Grande de Todos.

Ya sea que seas fanático de Death Valley (ya sea la versión naranja y blanca o la púrpura y dorada), Jesús Touchdown o simplemente juegues entre los arbustos, entiendes la experiencia única que proporcionan los estadios de fútbol universitario.

Así que le pedimos a 14 de nuestros escritores de fútbol universitario que clasificaran los mejores estadios del deporte. Sin parámetros, sin criterios. Se les pidió a los escritores que enviaran sus 20 mejores estadios en orden. Luego otorgamos puntos: 20 por los votos en primer lugar, 19 por el segundo y así sucesivamente hasta 1 punto por un estadio votado No. 20.

En total, 42 estadios recibieron al menos un voto, lo que nos permitió construir un Top 25 (esto es fútbol universitario, después de todo) para que los fanáticos formen una lista de deseos de viaje o simplemente recintos para probar en EA Sports College Football 25.

Y definitivamente una lista para debatir (esto es fútbol universitario, después de todo).

Así que con disculpas (y un gesto) al Kibbie Dome en el campus de la Universidad de Idaho en el puesto 26, aquí está la lista de los 25 mejores estadios de fútbol universitario de ESPN.

1. Estadio Tiger, Tigres de LSU, est. 1924

Puntos: 247 (máximo posible es 280)

Empaparse de la atmósfera en una noche de sábado en el Estadio Tiger es pura felicidad para los fanáticos del fútbol, y no se trata solo del juego de fútbol. La comida en todos los lugares de cola es divina, estamos hablando de platos que van desde gumbo hasta hervidos de camarones y jambalaya que se preparan en ollas gigantes por fanáticos hidratándose con bebidas frías y vistiendo sus atuendos púrpura y dorado (y, sí, también cuentas).

Mike the Tiger, la mascota viva de LSU, deambula por su espacioso recinto estilo zoológico justo al norte del estadio. Solía pasar el rato en el campo en su jaula sobre ruedas justo afuera del vestuario de los oponentes, pero ya no abandona su hábitat para ingresar al estadio durante los juegos. Después de haberse inaugurado en 1924 y ahora con una capacidad de 102,321, el Estadio Tiger ha sido catalogado como uno de los “Estadios más preciados de Estados Unidos” por el Caucus del Estadio Histórico. Y cuando la Banda de Oro de Tigrelandia toca las primeras cuatro notas al pisar el campo para las festividades previas al juego, no hay nada más igual. — Chris Low

2. Rose Bowl, Bruins de UCLA, est. 1922

Puntos: 209

El locutor Keith Jackson solía maravillarse (repitiéndolo con su voz legendaria) sobre las majestuosas Montañas San Gabriel que se podían ver a lo lejos en el Rose Bowl. Buena suerte encontrando un telón de fondo más pintoresco para cualquier estadio de fútbol en el planeta, especialmente al atardecer. Claro, el estadio es antiguo y necesita reparaciones, pero hay una razón por la que fue establecido como un Monumento Nacional Histórico.

El Juego del Rose Bowl se lleva a cabo allí cada año. El estadio también ha albergado cinco Super Bowls, una final de medalla de oro olímpica en fútbol y múltiples finales de la Copa del Mundo. Aunque UCLA no atrae grandes multitudes para los juegos en casa, la combinación de historia, pompa y paisaje que rodea al icónico estadio de 92,542 asientos en Pasadena, California, lo convierte en una visita obligada para cualquier fanático del fútbol universitario. — Low

Puntos: 182

El tamaño importa en los estadios, y Michigan sigue siendo el más grande en capacidad con 107,601, superando a los estadios de la Big Ten, Beaver Stadium (Penn State) y Ohio Stadium (Ohio State). En 2013, Michigan atrajo a 115,109 personas para su partido contra Notre Dame, la multitud más grande que haya asistido a un partido de fútbol en el campus. La capacidad listada ha terminado en “01” desde 1956 con el “asiento extra” perteneciente al ex entrenador y director atlético de Michigan, Fritz Crisler.

El estadio pasó por una renovación de $227 millones en 2010 que trajo suites de club y suites privadas y aumentó significativamente el nivel de ruido alrededor del gran tazón. Los juegos en “la Gran Casa” – una frase acuñada por el ex comentarista Keith Jackson – comienzan dramáticamente con los Wolverines tocando un banner “Go Blue” al entrar al campo. — Adam Rittenberg

Puntos: 175

Desde su apertura en 1930, el Estadio Notre Dame ha sido sede de algunos de los equipos, jugadores, entrenadores y momentos más significativos del fútbol universitario. Pero el lugar es conocido tanto por lo que yace justo más allá de su extremo norte como por lo que está dentro.

Desde el otoño de 1964, el mural “Word of Life” en la torre de la biblioteca universitaria da la bienvenida a los portadores de balón a la zona norte. Conocido como “Jesús Touchdown”, el mural representa a Jesucristo con los brazos en alto, similar a la señal de touchdown. Ubicado a un poco más de un campo de fútbol de la Puerta Knute Rockne, donde los jugadores de Notre Dame entran para cada juego, Jesús Touchdown es visible desde una parte de los asientos en la parte sur del estadio y se muestra con frecuencia en tomas de cámara de los partidos de Notre Dame. — Rittenberg

Puntos: 172

El fútbol universitario ha llevado megaestadios a áreas menos pobladas, y posiblemente ninguno se destaque como Beaver Stadium, el segundo estadio más grande del país en capacidad. El estadio se alza cerca del Monte Nittany en el límite norte de State College, que tiene una población de alrededor de 41,000 pero se convierte en la tercera ciudad más grande de Pensilvania para los juegos en casa de Penn State. El tamaño y la capacidad del estadio (106,572) reflejan el crecimiento de Penn State a lo largo del tiempo. El estadio se trasladó a su ubicación actual en 1960 y había crecido desde una capacidad de alrededor de 46,000 a 83,770 en 1980.

Penn State ganó dos campeonatos nacionales durante la década de 1980, lo que llevó a la adición de alrededor de 10,000 asientos más al Beaver Stadium para 1991. Una plataforma de 11,500 asientos en la zona sur en 2001 llevó la capacidad a seis cifras. Los juegos “White Out” del equipo – donde los estudiantes y otros fanáticos vienen vestidos completamente de blanco – proporcionan una de las experiencias visuales más sorprendentes del deporte. — Rittenberg

Puntos: 151

Washington presume de que el Estadio Husky es “el mejor escenario del fútbol universitario”, y es difícil culparlo por decirlo. Construido en las orillas del pintoresco Lago Washington, este mamut estadio de 70,138 asientos es un raro lugar de gran ciudad con fútbol universitario de primer nivel. Con vistas al horizonte de Seattle, el monte Rainier y un par de cadenas montañosas, el Estadio Husky es el viaje de lista de deseos de fútbol universitario premier en la costa oeste.

Previa al juego en el agua es una actividad favorita, con una variedad de experiencias desde pequeñas embarcaciones hasta yates caros que bordean Union Bay. El Estadio Husky pasó por una extensa renovación en 2012 que modernizó la instalación, acercando a los fanáticos al campo y sumando a lo que ya era una formidable ventaja de local en el campo. — Kyle Bonagura

Puntos: 149

Probablemente ningún estadio de fútbol universitario esté más relacionado con su forma original que el Estadio Ohio. El estadio se inauguró en 1922 como el primer estadio en forma de herradura con doble gradería del país. El arquitecto Howard Dwight Smith optó por una forma de herradura para acomodar eventos de pista en el extremo abierto, y para que todos los asientos pudieran orientarse hacia el campo. El estadio es famosamente “en las orillas del río Olentangy”, como diría el legendario locutor de fútbol universitario Keith Jackson, pero un recodo en el río tuvo que enderezarse para acomodar el recinto y el drenaje natural fue redirigido a alcantarillas.

Aunque “The Horseshoe” ha sido rellenado por una grada detrás de la zona sur, el Estadio Ohio seguirá siendo conocido por su forma original. Antes de cada juego, la banda interpreta famosamente “Script Ohio”, culminando con el punto de la “i”. — Rittenberg

8. Estadio Camp Randall, Badgers de Wisconsin, est. 1917

Puntos: 133

El sitio donde se encuentra el Estadio Camp Randall está impregnado de historia – la feria estatal de Wisconsin tenía lugar allí antes de la Guerra Civil, y los soldados de la Unión fueron entrenados allí durante la guerra – pero podría ser más reconocido por una tradición reciente: “Jump Around”.

En 1998, Wisconsin puso a todo volumen la canción “Jump Around” de 1992 de House of Pain entre el tercero y cuarto trimestre de su juego de regreso a casa contra Purdue. Los estudiantes y otros en ambas gradas del estadio saltaron con la canción, haciendo que el lugar temblara de emoción. Los Badgers terminaron venciendo a los Boilermakers y comenzaron a tocar la canción antes del cuarto trimestre de cada partido. Los jugadores y los fanáticos visitantes a menudo se unen al “Jump Around”, creando una de las escenas más emocionantes y reconocibles en el fútbol universitario. — Rittenberg

Puntos: 115

Estatuas de bronce de los entrenadores campeones nacionales de Alabama flanquean el lado derecho de una pasarela empedrada al norte del Estadio Bryant-Denny, el sitio del Paseo de los Campeones, donde miles de fanáticos se reúnen a ambos lados de la plaza horas antes del juego para dar la bienvenida a los jugadores y entrenadores de Crimson Tide mientras hacen su camino adentro.

El estadio ha experimentado una transformación tremenda en los últimos 20 años y ahora tiene capacidad para 101,821 personas y cuenta con lujosas suites y asientos de club. Hasta la década de 1990, Alabama jugaría tres o cuatro partidos en casa al año en el Legion Field en Birmingham, pero ahora el Bryant-Denny es firmemente la catedral del fútbol de los Tide. Es un mar de carmesí mezclado con el familiar patrón pata de gallo de Bear Bryant los sábados de juego. Los niveles de decibelios son ensordecedores con cánticos de “Roll Tide” y la tradición de tocar “Dixieland Delight” por la banda de música country Alabama en el último cuarto. — Low

Puntos: 112

Miembros de la Flota Vol navegan tan temprano como a mediados de semana hacia el Estadio Neyland, que se encuentra a orillas del río Tennessee. La corriente de banderas naranjas que vuelan desde barcos flotando por el río es igualada solo por la masa de naranjas que engulle el Paseo Peyton Manning para ver a los jugadores y entrenadores de los Vols bajar por la calle empinada y hacia el estadio. Durante años, el Estadio Neyland ha tenido una de las mayores capacidades en el deporte, y ahora se enumera en 101,915 después de algunas renovaciones a lo largo de los años.

Construido en 1921 como Campos Shields-Watkins (ahora el nombre de la superficie de juego), el Estadio Neyland también es el hogar de uno de los ingresos más renombrados del fútbol universitario. La Banda de la Gloria del Sur forma una “T” gigante para que los jugadores y entrenadores corran a través justo antes del inicio, y las zonas finales están pintadas con cuadros en blanco y naranja. Y algo más: Es probable que escuches a la banda tocar “Rocky Top” unas 100 veces por partido. — Low

11. Estadio Memorial, Tigres de Clemson, est. 1942

Puntos: 105

Un viaje a Clemson incluye “los 25 segundos más emocionantes del fútbol universitario.” Por supuesto, hay una acumulación lenta. La pantalla gigante mantiene al público actualizado: Los jugadores se suben a los autobuses para llevar el recorrido de 1 minuto y 45 segundos desde el vestuario hasta la colina en la cima del extremo este del campo. El entrenador Dabo Swinney siempre es el primero en bajar del autobús. Él y sus jugadores se detienen primero para frotar la Piedra de Howard, que se colocó en un pedestal en la cima de la colina en 1966 pero no se convirtió en una tradición previa al juego hasta el año siguiente.

Se paran en la cima de la colina, acercándose a la Piedra, mientras la multitud se convierte en un frenesí. ¡Entonces: BOOM! Swinney se va como Usain Bolt en la carrera de 100 metros, bajando la colina con sus jugadores en rápida persecución mientras la banda de Clemson toca “Tiger Rag”, los fuegos artificiales disparan desde la pantalla gigante y los fanáticos gritan C-L-E-M-S-O-N para terminar. — Andrea Adelson

Puntos: 94

La atmósfera en el Estadio Michie, que está celebrando su 100 aniversario esta temporada, es incomparable en América, comenzando con su ubicación en West Point, a orillas del río Hudson de Nueva York, y el desfile en vestimenta completa de los cadetes tres horas antes del inicio en los días de juego. En otoño, el valle circundante está pintado con los colores de la vegetación mientras 1,000 cadetes bordean el campo y despliegan una bandera estadounidense que se extiende de una línea a otra antes de que más se lancen desde un helicóptero con el balón del juego y se lancen en paracaídas al centro del campo.

Es una experiencia totalmente inmersiva: Los cadetes de varias organizaciones del campus trabajan en todos los puestos de comida, y el cañón de camisetas es un tanque en miniatura. — Dave Wilson

Puntos: 91

No tardarás en darte cuenta de que las cosas son diferentes en Kyle Field. En lugar de animadoras, hay líderes de aullidos que organizan aullidos coordinados para los fanáticos, incluida la sección de estudiantes más grande de América con más de 36,000 personas. El fin de semana comienza con Midnight Yell los viernes por la noche, donde los Aggies practican los aullidos en Kyle con miles de sus amigos.

Fiel a los orígenes de A&M como escuela militar, el Cuerpo de Cadetes de los Aggies sigue siendo una parte importante