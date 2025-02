Tono perfecto: Personajes comerciales hablan sobre su fama en la televisión

Te acuerdas de esos comerciales de Progressive Insurance? La comediante Stephanie Courtney ha interpretado a Flo, la mujer del seguro, en 215 anuncios, hasta ahora. Ha ayudado a convertir a Progressive en la segunda aseguradora más grande de Estados Unidos.

Es, sin duda, una de las actrices más exitosas del mundo – en televisión sin parar durante 16 años, con reconocimiento facial por el público, y el dinero que conlleva. “¡No voy a discutir contigo sobre eso!” se rió Courtney. “Aunque en mi cabeza estoy pensando, ¿Qué?”

Le pregunté, “¿Qué significa cuando sales en público? ¿La gente te acosa? ¿Quiere selfies?”

“No, no realmente”, dijo. “Normalmente parezco un bruja marina. Así que, tengo una doble vida.”

Ha recorrido un largo camino desde 2007: “Estaba sin blanca. Estaba haciendo audiciones. Estaba conduciendo por L.A. haciendo audiciones para cada comercial, cada programa.”

Que la llamen una actriz luchadora, dijo Courtney, sería un cumplido. “¡Hubiera aspirado a ser una actriz luchadora!” se rió. “Y luego, conseguí la audición para Progressive.”

Esa primera publicidad no pretendía ser graciosa. Pero luego vino el improvisado que cambió la historia de la publicidad: “Recuerdo que el primer actor, su línea después de decirle todo, era, ‘Wow.’ Y él dijo, ‘Wow.’ ¡Y yo estaba como, ‘¡WOW! ¡Sé que lo digo más alto! ¡Estaba algo sorprendida de lo fuerte que grité en la cara de ese actor.

“Y así, ese es la primera pista sobre, como, quién es ella, qué tan loca puede llegar”, dijo.

Los espectadores amaron a Flo, y nació un icono de la publicidad.

Probablemente conozcas a Dean Winters por sus papeles en ‘Oz’, ’30 Rock’, o ‘John Wick’. Pero es más probable que lo conozcas por los 150 anuncios de TV que ha hecho para Allstate. Interpreta a Mayhem, la personificación humana de cada persona, lugar o cosa arriesgada en tu vida. “Es como, ‘Mayhem, Mayhem, Mayhem, Mayhem!’ Ya ni puedo montar el metro”, dijo.

Le pregunté, “¿Te molesta en absoluto que te reconozcan más por una campaña publicitaria?”

“Creo que al principio, quizás un poco”, respondió Winters. “Pero no tendría el estilo de vida que tengo si no fuera por la gente viendo los comerciales, viendo los programas de TV y películas, pagando por su seguro. Así que, cada vez que alguien me para, mi primer pensamiento es, ¡esta persona me está ayudando a pagar la hipoteca!”

El lujo de tener un trabajo secundario no se le escapa a Winters: “Es una industria muy voluble”, dijo. “Puedes estar seis meses, ocho meses sin trabajar, fácilmente. Muchos de mis amigos están luchando en este momento. Y así, como, soy muy consciente de lo afortunado que soy. Se ha convertido, como, en la mejor cosa que me ha pasado.”

Pero si alguien sabe de los altibajos del showbiz, es Deanna Colon. “Soy una artista de 360 grados, cantante, compositora, entrenadora vocal”, dijo. “Si quieres estar en el mundo del entretenimiento, tienes que hacerlo todo.”

Colon estuvo en “America’s Got Talent”, y ha aparecido en anuncios de Pepsi y Big Lots. Pero el mayor éxito que ha tenido fue el comercial de Jardiance.

“Tengo diabetes de Tipo 2, pero la manejo bien, ¡es una pastilla pequeña con una gran historia que contar!”

“¡Estoy bailando con mi cartero y le digo, ‘¡Hola, cómo estás amigo?’ ¡Y ella está viviendo su mejor vida!” dijo Colon.’

El anuncio se emitió en marzo de 2023. Y se emitió, y se emitió, y se emitió. “Aparentemente lo mostraron un millón de veces”, se rió. “La gente me gritaba en línea, ‘¡Estoy harto de ver tu cara!’ Y yo solo pensaba, ‘¡No tengo poder en cuánto tiempo airean esta cosa, chicos!'”

El pago por comerciales puede ser bastante bueno: “Con Big Lots, gané más de cien mil dólares en un periodo de tres meses”, dijo. “Además, obtienes el seguro de salud. Sí, es impresionante.”

Lo que no fue tan impresionante fue el odio en línea que le trajo el anuncio de Jardiance. “Recibía correos electrónicos en mi página web personal que eran horribles, y solo me ponía a llorar”, dijo Colon. “Fue principalmente sobre mi peso y cómo, sabes, ‘Oh, si bailaras así todo el tiempo, no serías del tamaño que eres.”

Le pregunté, “¿Harías algo diferente ahora que sabes lo tóxicos e horrendos que pueden ser algunas personas?”

“No”, respondió. “Siempre voy a ser una mujer de talla grande. Siempre voy a ser una mujer curvilínea. Y me verás cantando y bailando y actuando. La alegría de todo esto supera con creces a los haters.”

Mientras tanto, Dean Winters será Mayhem tanto tiempo como Allstate lo tenga. “Sabes, realmente espero que lo haga hasta que Mayhem esté compitiendo en silla de ruedas en una residencia de ancianos, ¿sabes a lo que me refiero?” se rió.

En cuanto a Stephanie Courtney, ha renunciado a sus sueños juveniles de aparecer en Broadway o en “Saturday Night Live”. Pero sigue actuando todas las semanas con el grupo de improvisación The Groundlings.

Y sigue amando ser Flo. “Te diré, lo que hizo que mi corazón creciera tres tallas ese día fueron los disfraces de Halloween, ver, especialmente como a los niños pequeños, ¡lo amo tanto!”, dijo.’

“¡Estoy como, ‘Sigue aplicando polvo, vuelve a aplicar tu lápiz labial. ¡Adelante, sé libre, ve a difundir la palabra!’ se rió Courtney.’

Historia producida por David Rothman. Editor: Joseph Frandino.

