Tomar precauciones durante el monzón para prevenir accidentes como el derrumbe de carteles en Ghatkopar: SC | Noticias de India

El viernes, la Corte Suprema pidió a la Corporación Municipal de la Gran Mumbai (MCGM) y a los Ferrocarriles que tomen medidas de precaución adecuadas antes del monzón para evitar incidentes como el accidente del 13 de mayo de un cartel excesivamente grande en Ghatkopar que mató a 14 personas y causó daños materiales. En una solicitud presentada por la MCGM en una petición pendiente que desafía la sentencia de 2017 de la Corte de Bombay que impugna la jurisdicción del cuerpo cívico sobre los carteles en terrenos ferroviarios, un banco de vacaciones de los jueces Sanjay Kumar y P.B. Varale dijo que las lluvias durante el monzón están acompañadas de vientos fuertes y todas las autoridades, incluidos los Ferrocarriles y la MCGM, deben tomar precauciones y medidas adicionales para evitar tales incidentes. La solicitud de MCGM dijo que su política permitía la erección de carteles con un tamaño máximo de 40 pies X 40 pies. Los 45 carteles excesivamente grandes, que no cumplen con el tamaño máximo permitido de 40 pies X 40 pies estipulado por el cuerpo cívico, “sufren una alta probabilidad de colapso en las carreteras municipales adyacentes / tierras / estructuras privadas, etc. Dichas estructuras ponen en peligro la vida y las propiedades del público”, dijo MCGM en su solicitud. La Autoridad de Gestión de Desastres del Distrito había escrito, después del accidente de Ghatkopar, a los ferrocarriles para una auditoría estructural de los carteles excesivamente grandes y su eliminación inmediata. Los ferrocarriles respondieron diciendo que la MCGM no tiene jurisdicción sobre los carteles en terrenos ferroviarios. Apareciendo para los ferrocarriles, el fiscal general adjunto Vikramjit Banerjee le dijo al tribunal que el cartel de Ghatkopar se estrelló porque la estructura no pudo soportar el peso del cartel. MCGM dijo que incluso el cartel de Ghatkopar tenía un certificado de estabilidad estructural pero colapsó por su tamaño enorme. “Solo obtener una auditoría / certificado de estabilidad estructural no exime a los ferrocarriles de su deber estatutario de cumplir con las disposiciones de la Ley de Gestión de Desastres”, dijo y solicitó al tribunal una audiencia urgente sobre la solicitud antes del inicio del monzón.