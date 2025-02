Tomamos un tren ártico al hotel de hielo más grande del mundo.

¿Alguna vez te has preguntado cómo es viajar en tren nocturno por encima del Círculo Polar Ártico?

Hemos viajado en tren por todo el mundo, y este viaje frío en tren hasta el hotel de hielo más grande del mundo ha estado en nuestra lista por mucho tiempo. ¡Acompáñanos para ver si este viaje por el campo escandinavio vale la pena!

Tren #1: Narvik, Noruega a Kiruna, Suecia

Nuestro viaje comenzó en Narvik, Noruega, a 137 millas dentro del Círculo Polar Ártico, en un viaje de tres horas a Kiruna, Suecia. Había nevado toda la noche, creando el escenario perfecto de un paisaje invernal para este viaje.

Si somos sinceros, esta no fue la parte más emocionante de nuestro viaje, pero simplemente un paso que tuvimos que seguir para llegar al viaje principal en tren. El tren era muy pequeño, solo dos vagones de largo, y en el puesto de comida nos sirvieron wraps ligeramente congelados que estaban fríos en el medio.

Pero, esta fue la única parte de nuestro viaje en tren que se realizó mientras estaba claro afuera, así que pudimos disfrutar completamente de las vistas de árboles de pino nevados, majestuosas montañas y clásicas cabañas rojas escandinavas.

El hotel de hielo más grande del mundo

Llegamos a Kiruna, Suecia, al mediodía y tomamos un taxi hacia el hotel de hielo más grande del mundo, que sería nuestro hogar por la noche. Incluso si no pasas la noche, vale la pena visitarlo porque durante el día el hotel también funciona como museo.

Imagina esto: el suelo es hielo, las paredes son hielo, el techo es hielo. Todo, desde las camas hasta el bar del hotel, está hecho completamente de hielo. El hotel se mantiene a temperaturas bajo cero para evitar que se derrita, así que aunque no está exactamente construido para comfort, es innegablemente impresionante.

El hotel cuenta con 12 suites de arte, cada una diseñada de forma única por uno de los mejores escultores de hielo del mundo. Durante nuestra estancia, había una suite con temática de arcoíris y cascada, una suite con tallados de sirenas inspirados en leyendas locales, y una suite diseñada de estilo retro de videojuegos. Cada habitación era absolutamente increíble.

Antes de registrarnos en nuestra suite de arte, exploramos las otras instalaciones del hotel. Encontramos un gran salón con candelabros de hielo, una capilla de hielo donde puedes casarte, y un bar de hielo donde las bebidas se sirven, cómo lo adivinaste, en vasos hechos completamente de hielo.

Nuestra habitación era sencilla pero inolvidable. Una losa de hielo en el centro de la habitación servía como cama, cubierta con piel de reno y bolsas de dormir esponjosas para mantenernos calientes. Afortunadamente, el baño no era de hielo, y lo compartimos con los otros huéspedes.

Justo cuando nos estábamos quedando dormidos, ¡recibimos una alerta por mensaje de texto de que las auroras boreales eran visibles afuera del hotel! Aunque dejar nuestras cómodas bolsas de dormir era lo último que queríamos hacer, nunca desaprovechamos la oportunidad de ver las auroras boreales, así que salimos. Afuera, nos recibieron vivas cintas verdes bailando en el cielo nocturno, siendo el final perfecto de nuestra noche ártica.

A la mañana siguiente, nos despertamos sorprendidos de lo bien que habíamos dormido y nos preparamos para la parte del viaje que más nos emocionaba: ¡nuestro viaje en tren nocturno a Estocolmo!

Tren #2: Kiruna, Suecia a Estocolmo, Suecia

¡El viaje de casi 800 millas desde el pueblo ártico de Kiruna hasta la capital de Suecia comienza ahora! Reservamos un par de camas a bordo del tren y nos preparamos para emprender este viaje de 13 horas por el campo sueco.

Esta pequeña habitación a bordo de nuestro tren sueco no era nada para escribir a casa, pero también, definitivamente, no era lo peor. La habitación tenía tres literas, un banco, una ventana y un pequeño lavabo. Los controles de temperatura de la habitación parecían un lujo, ya que muchos trenes solo tienen un sistema de aire central, generalmente haciendo que todo el tren esté demasiado caliente o demasiado frío.

Our room for the night

En el pasillo había baños y duchas comunales muy estándar. El restaurante vendía sándwiches y comidas congeladas, nuevamente nada destacable, pero ¡suficientemente bueno! No había coche restaurante, así que acabamos comiendo en la pequeña mesa de nuestra habitación. Nuestras camas eran sorprendentemente acogedoras y mucho más cálidas que nuestra habitación de hielo de la noche anterior.

¿Lo mejor de este viaje en tren? ¡Tomar café mientras veíamos salir el sol sobre el campo sueco: lagos relucientes, iglesias rústicas y extensiones interminables de bosque crearon un paisaje impresionante!

¿Valió la pena la publicidad?

Como fanáticos autoproclamados de los trenes, siempre nos emocionamos mucho al probar un nuevo viaje en tren. Este tren específico había estado en nuestra lista de deseos por mucho tiempo, y fue la oportunidad perfecta para ver partes de Suecia que de otra manera no hubiéramos experimentado.

Dicho esto, Escandinavia no recibe mucha luz durante el invierno, así que no pudimos ver tantas vistas desde el tren como habíamos esperado. Si quieres viajar en este tren para disfrutar de las vistas de Suecia, ¡recomendaríamos reservar durante los meses de verano, cuando hay mucha más luz del día!

¿Quieres ver nuestra experiencia completa en tren y ver el interior del hotel de hielo más grande del mundo? ¡Mira el video a continuación!