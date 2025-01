Todos los usuarios de iPhone en Los Ángeles recibieron accidentalmente una alerta de evacuación.

A lo largo de los incendios forestales en curso, los funcionarios de California han confiado en las alertas de emergencia para comunicarse con los ciudadanos. Este sistema es una forma importante para que los funcionarios se comuniquen con los ciudadanos al instante a través de dispositivos iPhone y Android.

El jueves por la noche, sin embargo, una alerta de evacuación por incendios forestales fue enviada a todos en Los Ángeles, incluso cuando solo estaba destinada a un subconjunto de residentes.

Poco después de las 4 p. m. PT del jueves, se envió una alerta de emergencia a todos los usuarios de iPhone y Android en el condado de Los Ángeles instruyendo a las personas a evacuar:

NEW: This is an emergency message from the Los Angeles County Fire Department. An EVACUATION has been issued in your area. Remain vigilant of any threats and be ready to evacuate. Gather loved ones, pets, and supplies. Continue to monitor local weather, news, and the webpage alertla.org for more information.

La alerta causó rápidamente caos en las redes sociales, con residentes del condado de Los Ángeles cuestionando la legitimidad de la orden de evacuación. Aproximadamente 20 minutos después de que se enviara la alerta, el condado de Los Ángeles salió a X para decir que solo debía enviarse a los residentes de Calabasas y Agoura Hills:

An evacuation order for residents near the Kenneth Fire currently burning in West Hills was mistakenly issued Countywide. This alert was only intended for residents of Calabasas and Agoura Hills.

Después de 22 minutos, se envió una alerta de emergencia actualizada a todos los residentes del condado de Los Ángeles: “Disregard last evacuation warning. It was for Kenneth Fire Only.”

Según CBS News, el error fue debido a un “error técnico”. Los funcionarios instan a los residentes a visitar el sitio web del condado de Los Ángeles para obtener la información más actualizada sobre los incendios forestales que actualmente están ardiendo.

Esta no es la primera vez que una falsa alerta de emergencia ha causado pánico. En 2018, las personas en Hawái se despertaron con una aterradora alerta de emergencia en sus iPhones sobre una amenaza de misil balístico entrante. Esta alerta resultó ser debido a un “simulacro fallido”.

Imagen principal a través de Elana

