Todos los campos de batalla de Trafford en las Elecciones Generales de 2024

El Primer Ministro Rishi Sunak anunció las elecciones generales con un discurso lamentable al ritmo de “Things Can Only Get Better” en la dirección 10 de Downing Street el 22 de mayo.

Actualmente, el Partido Conservador y el Partido Laborista tienen un dominio en el Municipio de Trafford, ya que, hasta la Disolución del Parlamento el mes pasado, el diputado conservador Sir Graham Brady representaba Altrincham y Sale West, el diputado laborista Mike Kane representaba Wythenshawe y Sale East y el diputado laborista Andrew Western representaba Stretford y Urmston.

Sin embargo, el Partido Laborista parece estar en camino de ganar los tres escaños por primera vez, después de que la encuesta de YouGov de la semana pasada mostrara que también se están llevando Altrincham y Sale West.*

ALTRINCHAM AND SALE WEST

En la última elección general, el diputado conservador Sir Graham Brady ganó Altrincham y Sale West por un margen de alrededor de 6.000 votos.

En estas elecciones generales, la encuesta de YouGov sugiere que el candidato del Partido Laborista, Connor Rand, ganará el escaño con el 46 por ciento de los votos.

WYTHENSHAWE AND SALE EAST

En la última elección general, el diputado laborista Mike Kane ganó Wythenshawe y Sale East por un margen de alrededor de 10.000 votos.

En estas elecciones generales, la encuesta de YouGov sugiere que el Sr. Kane ganará nuevamente en lo que es un escaño seguro para el Partido Laborista.

STRETFORD AND URMSTON

En la elección parcial de 2022, el diputado laborista Andrew Western ganó Stretford y Urmston por un margen de alrededor de 10.000 votos.

En estas elecciones generales, la encuesta de YouGov sugiere que el Sr. Western ganará nuevamente en lo que es un escaño seguro para el Partido Laborista.

La fecha límite para registrarse para votar es el 18 de junio, mientras que la fecha límite para solicitar un voto por correo es al día siguiente.

La fecha límite para solicitar un voto por poder es el 26 de junio, al igual que la fecha límite para solicitar un Certificado de Autoridad de Votante, que es una identificación de votante para aquellos sin una identificación válida como una licencia o un pasaporte.

Aquí están todos los candidatos:

ALTRINCHAM Y SALE WEST

Brophy, Jane (Liberales Democratas)

Carroll, Oliver (Partido Conservador)

Coggins, Geraldine (Partido Verde)

Kabir, Faisal (Partido de los Trabajadores)

Rand, Connor (Partido Laborista)

Swansborough, Paul (Reforma UK)

WYTHENSHAWE Y SALE EAST

Barstow, John (Partido de los Trabajadores)

Beament, Sarah (Partido Conservador)

Earp, Melanie (Partido Verde)

Fousert, Julie (Reforma UK)

Kane, Mike (Partido Laborista)

Lepori, Simon (Liberales Democratas)

Salt, Hilary (Social Democrats)

STRETFORD Y URMSTON

Chaudry, Khalila (Partido de los Trabajadores)

Clayton, Mark (Liberales Democratas)

Cornes, Mark (Partido Conservador)

Faulkner, Charlotte (Reforma UK)

Jerrome, Daniel (Partido Verde)

Newell, Jim (Rejoin EU)

Western, Andrew (Partido Laborista)

Para obtener información, visite el sitio web del Consejo de Trafford.

*La encuesta de YouGov está disponible en yougov.co.uk/politics/articles/49606-first-yougov-mrp-of-2024-general-election-shows-labour-on-track-to-beat-1997-landslide.

Este artículo fue escrito por Jack Tooth. Para contactarlo, envíe un correo electrónico a [email protected] o siga a @JTRTooth en Twitter.