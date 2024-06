Todo lo que sale de Netflix en julio de 2024

Siempre es emocionante ver qué nuevas películas y programas de televisión tiene preparados Netflix para nosotros cada mes, pero eso también significa que pronto tendremos que despedirnos de otro grupo en julio de 2024.

Afortunadamente, al igual que la lista de todo lo que se va de Netflix del mes pasado, la de julio es corta y dulce con solo una serie lista para ser eliminada. Ninguna de las películas que se van está en nuestra lista de mejores películas de Netflix, así que los aficionados al cine pueden entrar en julio de 2024 con tranquilidad.

Esto no quiere decir que no haya algunas superproducciones que se van y que no querrás perderte. Desde Shrek hasta The Matrix, hemos visto algunos títulos importantes aclamados por la crítica, así que asegúrate de revisar la lista completa a continuación: nunca se sabe, esa película que llevas un tiempo en tu lista de reproducción pronto podría terminar con Netflix.

Todo lo que se va de Netflix en julio de 2024:

Saliendo el 7 de julio:

War Dogs (película)

Saliendo el 14 de julio:

Abducted in Plain Sight (documental, Netflix Original)

Saliendo el 15 de julio:

The Beguiled (película)

Saliendo el 23 de julio:

Big Eyes (película)

Saliendo el 31 de julio:

American Graffiti (película)

Anaconda (película)

Enough (película)

Fatal Attraction (película)

Glass (película)

Hulk (película)

King Richard (película)

Knocked Up (película)

Lucy (película)

Moneyball (película)

Public Enemies (película)

Resident Evil (película)

Resident Evil: Retribution (película)

Role Models (película)

Smokey and the Bandit (película)

Smokey and the Bandit II (película)

Something’s Gotta Give (película)

The Great Wall (película)

The Matrix (película)

The Matrix Reloaded (película)

The Matrix Revolutions (película)

The Other Boleyn Girl (película)

The Theory of Everything (película)

Top Gear Temporadas 29-30 (serie de televisión)

Tráfico (película)