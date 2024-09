Todo lo que provenga de Apple en septiembre de 2024.

“

Este es, el mes más grande del año para los fanáticos de Apple.

Septiembre es cuando Apple lanza nuevos iPhones y Apple Watches, así como las importantes actualizaciones de sus sistemas operativos que hemos estado escuchando desde la WWDC en junio. Eso significa iPhone 16, Apple Watch Series 10 y Ultra 3, y iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia y watchOS 11.

Este septiembre podría ser un poco más especial, ya que estamos escuchando sobre algunos nuevos AirPods en camino y tal vez un nuevo iPad mini, también. Además, están todas las actualizaciones de servicio habituales para Apple TV+ y Apple Arcade. Así que prepárate, aquí está todo lo que esperamos que Apple lance en septiembre de 2024.

Nuevos lanzamientos de hardware

Apple está preparado para lanzar actualizaciones de algunos de sus productos más populares en septiembre. Esto es lo que está en camino:

iPhone 16: Pantallas más grandes para los modelos Pro, procesadores A18, Apple Intelligence, nuevas capacidades de cámara, un nuevo botón de Captura y más. Este será una gran actualización para mucha gente. Lee todo lo que sabemos sobre el iPhone 16.

Apple Watch Series 10: Este podría ser llamado Apple Watch 10, X o Series X, en honor al décimo aniversario de Apple Watch (que fue presentado por primera vez el 9 de septiembre de 2014) y parece ser el primer cambio significativo de diseño. Los rumores apuntan a una pantalla más grande y un perfil más delgado, con la posible adición de algunos sensores o funciones de salud nuevos. Lee lo que sabemos sobre el Apple Watch Series 10.

Apple Watch Ultra 3: Se espera que la tercera generación de Apple Watch Ultra sea más o menos igual que el modelo actual, solo con el mismo nuevo procesador (y quizás nuevos sensores) encontrado en el Apple Watch Series 10.

Apple Watch SE 3: La tercera generación de Apple Watch SE debería parecerse a un Apple Watch Series 7, más o menos. Un rumor sugirió que Apple podría usar un chasis de plástico rígido para reducir costos y apuntar este modelo claramente a niños/padres.

AirPods: Se espera que haya dos juegos de AirPods. Uno es un nuevo modelo de nivel de entrada para reemplazar los desactualizados AirPods de 2da generación, con un nuevo diseño y estuche USB-C. El otro es una actualización de nivel medio de los AirPods de 3ra generación, que obtendrá cancelación activa de ruido por primera vez. Se supone que los nuevos AirPods Max no están muy lejos, pero no se rumorea que se anunciarán en este evento de septiembre. Lee más sobre los próximos AirPods.

iPad mini: No es la primera vez que escuchamos que se avecina una actualización del iPad mini. Pero el modelo actual no puede admitir Apple Intelligence, lo que será un gran impulso para Apple, y las tiendas de Apple y los minoristas se están quedando sin stock del modelo actual sin reponerlo, lo que generalmente apunta a una actualización inminente. Si el iPad mini recibe una actualización, no esperamos que cambie mucho más allá del procesador.

Actualizaciones de aplicaciones y software

Septiembre también es un mes enorme para el software. Apple está preparado para lanzar sus actualizaciones importantes anuales de todos sus sistemas operativos. Las características de Apple Intelligence no llegarán hasta las actualizaciones posteriores, comenzando con las versiones punto-1 en octubre, pero aún hay un montón de nuevas características geniales en el lanzamiento inicial.

iOS 18: Nuevas opciones de personalización de la pantalla de inicio, una nueva app de Fotos completamente nueva, nuevas funciones para Mensajes que incluyen soporte RCS y mucho más. Lee todo sobre iOS 18.

iPadOS 18: Obtienes todas las características de iOS 18, incluida la increíble capacidad de Math Notes que realmente brilla en la tableta. Lee más sobre iPadOS 18.

‌tvOS 18: tvOS no está recibiendo una revisión importante, solo algunos ajustes. Hay InSight, mejoras en el soporte de diálogo y subtítulos, y algunas nuevas características para el hogar.

macOS 15 Sequoia: ¡Con macOS 15 Sonoma, podrás reflejar tu iPhone en tu Mac! Hay un montón de otras características agradables también, como la app de Contraseñas, una forma más fácil de colocar ventanas, una nueva calculadora y más. Lee todo sobre macOS 15 Sequoia aquí.

Servicios

Apple TV+

Estos son los programas, series y películas que esperamos que se lancen en Apple TV+ en septiembre. Si quieres saber lo que vendrá más tarde, consulta nuestra guía sobre el contenido próximo de Apple TV+.

Slow Horses (temporada 4): Este oscuro y divertido drama de espionaje sigue a un equipo de agentes de inteligencia británicos que sirven en un departamento de desecho del MI5 debido a sus errores que arruinaron sus carreras. Liderados por su líder brillante pero irascible, el famoso Jackson Lamb, navegan por el mundo del espionaje lleno de humo y espejos para defender a Inglaterra de fuerzas siniestras. 4 de septiembre

La Maison: La alta moda se encuentra con altas apuestas en esta mirada realista entre bastidores sobre cómo una icónica casa de moda es sacudida por un escándalo y reinventada por un video viral que presenta al diseñador estrella Vincent Ledu, dejando la legendaria casa de alta costura LEDU de su familia al borde de la quiebra. 20 de septiembre

Midnight Family: La primera serie completamente en español de Apple, con un elenco y equipo completamente hispano. La historia sigue a Marigaby Tamayo, una estudiante de medicina de día que pasa sus noches salvando vidas en toda la Ciudad de México a bordo de la ambulancia privada de su familia. 25 de septiembre

Apple Arcade

Apple lanza la mayoría de los juegos de Apple Arcade el primer viernes de cada mes. Consulta nuestra FAQ de Apple Arcade para obtener una lista completa de los juegos de Apple Arcade y más detalles sobre el servicio. Ocasionalmente, los juegos se lanzan sin previo aviso, pero generalmente verás los lanzamientos del próximo mes en la sección Próximamente.

Monster Train+: Un excelente juego de construcción de mazos estilo roguelike llega a Apple Arcade, pero es el único juego que se menciona para el lanzamiento en septiembre. 5 de septiembre

Descubre más sobre los planes de lanzamiento de Apple más allá de septiembre en nuestra guía de los nuevos productos de Apple que se lanzarán en 2024/2025.

