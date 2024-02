Todo lo que necesitas saber

Xbox Game Pass Ultimate es uno de los mayores logros de Microsoft en el mundo de los videojuegos. Su continuo éxito demuestra que hay un espacio en el mercado para lo que el servicio ofrece. Y la mayoría de los jugadores que lo han probado y/o se han suscrito a él te dirán que es realmente un buen valor. Pero, ¿qué es exactamente Xbox Game Pass Ultimate? En esta práctica guía, desglosamos los detalles sin importar lo pequeños que sean. Lo que obtienes de él, cuánto cuesta, qué juegos están incluidos. Incluso qué dispositivos son compatibles. Todos estos temas se discuten y todos ellos son cosas importantes para saber antes de decidir dar el salto.

Y la mejor parte de Xbox Game Pass Ultimate es que ni siquiera necesitas una consola Xbox. Lo que hace que el servicio sea mucho más accesible para los jugadores. ¿Qué es Xbox Game Pass Ultimate? Xbox Game Pass Ultimate es la mejor versión de Game Pass. Es el nivel definitivo, podría decirse. Por una tarifa mensual razonable, obtienes acceso a una gran biblioteca rotativa de juegos. Puedes jugar estos juegos en tu consola u otros dispositivos. E incluso viene con todos los beneficios del Game Pass para PC. Esto incluye el Game Pass Core (para consola) también, que es similar a PlayStation Plus pero para Xbox. Como su nombre lo indica, este servicio es un pase para jugar juegos. Y puedes jugarlos tanto como quieras durante todo el mes. Siempre que tu suscripción esté activa, por supuesto. La única vez que no puedes jugar un juego es si Microsoft termina retirándolo de la biblioteca. Lo que hace consistentemente al rotar juegos dentro y fuera en casi una base mensual. Dicho esto, la mayoría de los juegos se mantienen durante varios meses antes de ser retirados. Únete a Xbox Game Pass

¿Cuánto cuesta el servicio? Hay varios planes diferentes para elegir cuando se trata de Game Pass. Pero esto se trata de Xbox Game Pass Ultimate, así que nos centraremos en ese precio. Xbox Game Pass Ultimate cuesta $16.99 al mes. Sin embargo, si eres un suscriptor por primera vez, obtienes el primer mes por solo $1. Lo que significa que terminas ahorrando $50 en el transcurso de tres meses. Después de que esos 90 días hayan pasado, tu tarifa mensual de suscripción sube a $16.99. También puedes suscribirte a Game Pass para PC que cuesta $9.99 al mes pero viene con muchas menos características. Vale la pena pagar los $5 adicionales para obtener el paquete completo. Además, tienes la opción de obtener dos planes de consola diferentes. En primer lugar, está Xbox Game Pass Core. Esto es solo Xbox Live Gold y Microsoft simplemente cambió el nombre para alinearse mejor con el servicio. Esto sigue siendo $9.99 al mes. Luego está Xbox Game Pass Console, que cuesta $10.99 al mes pero te brinda la mayoría de las mismas características que Xbox Game Pass PC. La única diferencia entre los planes de PC y Consola, aparte de $1 por mes, es que PC Game Pass viene con la membresía de EA Play. Game Pass Console no. Si deseas que eso se incluya en la consola, deberás elegir Xbox Game Pass Ultimate. Nuevamente, sin embargo, vale la pena, ya que Ultimate también viene con acceso a juegos el día de su lanzamiento. Cualquier juego variará de caso en caso. Ya que Microsoft no lanza todos los juegos en este servicio. Actualización: 21 de junio de 2023. Microsoft ha confirmado que los precios de Xbox Game Pass aumentarán en la mayoría de los mercados. Esto incluye a los EE. UU. Los precios subirán para Xbox Game Pass Ultimate y Game Pass Console, pero no para PC Game Pass. Los nuevos precios serán de $16.99 al mes y $10.99 al mes, respectivamente. Los cambios de precios comenzarán el 6 de julio para los nuevos suscriptores y el 13 de agosto para los suscriptores existentes.

¿Ofrece Xbox Game Pass Ultimate algún beneficio? Sin duda hay algunos beneficios si te inscribes en Ultimate. Para empezar, la capacidad de jugar juegos tanto en PC como en Xbox. Además de transmitir juegos a dispositivos móviles y PC para que puedas jugar en la nube. Algunos de los beneficios más recientes incluyen un juicio de tres meses a Calm que puedes usar tanto en tus dispositivos Android como en iOS, así como en relojes inteligentes y otros dispositivos. También hay beneficios para contenido dentro del juego en Assassin’s Creed Valhalla, PUBG, Apex Legends y más. Microsoft incluso ofrece pruebas de Paramount+, y una temporada gratuita de ciertos programas como Boruto: Naruto Next Generations que puedes ver en tu biblioteca de películas y TV de Microsoft. En resumen, echa un vistazo a la sección de beneficios de la aplicación Game Pass dondequiera que accedas a Game Pass. Porque hay cosas realmente buenas allí que no querrás desaprovechar.

¿Dónde está disponible Xbox Game Pass Ultimate? Microsoft ha lanzado el servicio en una amplia variedad de países de todo el mundo. Incluyendo los EE. UU., el Reino Unido, Argentina, Australia y Austria. La lista completa también incluye a Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Eslovaquia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Aunque esta no es todas las regiones del mundo, es bastante grande. Lo que es una ventaja muy grande para aquellos que desean alguna forma de juegos en la nube. Puedes consultar la lista completa de países admitidos aquí. Simplemente desplázate por el panel lateral con la lista de nombres de países y encuentra el tuyo, luego haz clic en él y verifica el panel a la izquierda donde dice si los servicios de Xbox Game Pass están disponibles o no. Te dirá qué planes están disponibles también. Por ejemplo, PC Game Pass está disponible en Albania pero ninguna de las otras opciones lo está.

¿Qué características ofrece Xbox Game Pass Ultimate? La característica más grande y conocida es que obtienes acceso a más de 100 juegos de alta calidad. Puedes jugarlos tanto en PC como en tu consola Xbox. Puedes descargar estos juegos en cualquiera de esos dispositivos. Y será como si los hubieras comprado en la tienda. La única diferencia es que solo tienes acceso a ellos durante el tiempo que tu suscripción esté activa. O mientras Microsoft los mantenga en la lista. Además de poder descargar todos esos juegos, también puedes transmitirlos a tu teléfono Android utilizando la función de juegos en la nube. Esto funcionará tanto con datos móviles como con Wi-Fi. Sin embargo, Wi-Fi probablemente proporcionará la experiencia más confiable. Xbox Game Pass Ultimate también te permite acceder a juegos de Xbox nuevos y próximos. Y el mismo día del lanzamiento de la versión de consola, nada menos. Pero no se detiene ahí, porque Microsoft tiene más que ofrecer. También obtienes descuentos exclusivos en juegos. Así como beneficios de contenido dentro del juego y membresías gratuitas tanto para Game Pass Core como para EA Play. Game Pass Core (anteriormente Xbox Live Gold) es una membresía mensual donde obtienes al menos un juego gratis cada mes para tu consola, además habilita el juego en línea. EA Play es un poco parecido a Game Pass, pero todos los juegos son de EA. Así que obtienes acceso a títulos como Madden, Need For Speed, Star Wars Jedi: Fallen Order y más.

¿Cuáles son los dispositivos compatibles? Puedes acceder a Xbox Game Pass Ultimate desde tu consola Xbox One, Xbox One X, Xbox One S, Xbox Series X o Xbox Series S. También puedes acceder desde tu PC y desde tu teléfono inteligente o tableta Android si estás jugando juegos en la nube. Todos los PCs con Windows serán compatibles siempre y cuando estén ejecutando una versión más reciente de Windows. Y lo mismo ocurre con los teléfonos inteligentes y tabletas Android. Si es un teléfono relativamente actual con una versión bastante actualizada de Android, puedes jugar juegos de Xbox en la nube a través de la aplicación Game Pass. Microsoft también amplió los juegos en la nube con Xbox Game Pass Ultimate a dispositivos iOS y PC. El acceso a través de esos dos tipos de dispositivos se implementó…