Todo lo que necesitas saber sobre las copias de seguridad en teléfonos inteligentes.

¿Qué harías si perdieras permanentemente todas las fotos, notas y otros archivos en tu teléfono?

Si tienes un sistema de respaldo en su lugar, probablemente sabrías qué hacer a continuación: Restaurarlo todo en un nuevo teléfono. Pero si no has pensado en ello, no temas: El proceso de respaldo se ha simplificado tanto que solo toma unos pocos toques en la pantalla. Aquí tienes una breve descripción de algunas formas en las que puedes mantener tus archivos seguros, protegidos y actualizados.

Empezando

Cuando configuraste tu teléfono por primera vez, creaste (o iniciaste sesión) en una cuenta gratuita de Apple, Google o Samsung para utilizar el software y los servicios de la empresa. Por ejemplo, esto sería la ID de Apple en tu iPhone, la Cuenta de Google en tu teléfono Android o la Cuenta de Samsung en tu dispositivo Galaxy.

Con esa cuenta, probablemente tenías cinco gigabytes de espacio de almacenamiento gratuito en iCloud de Apple, o 15 gigabytes de almacenamiento en línea de Google y Samsung. Este espacio de servidor se utiliza como un casillero digital encriptado para la aplicación de respaldo de tu teléfono, pero puede llenarse rápidamente, especialmente si tienes otros dispositivos conectados a tu cuenta almacenando archivos allí.

Si comienzas a recibir mensajes sobre quedarte sin espacio de almacenamiento en línea para tus respaldos, toca la opción de actualización para comprar más en un horario de pago mensual o anual.Crédito…Apple; Google

Cuando te acerques a tu límite de almacenamiento, recibirás advertencias, junto con una oferta para inscribirte en más espacio de servidor por una tarifa mensual, usualmente unos pocos dólares por al menos otros 100 gigabytes más. (Nota que la herramienta de respaldo en la Nube Temporal de Samsung proporciona una cantidad ilimitada de almacenamiento durante 30 días si tu Galaxy está en la tienda de reparación o listo para una actualización.)

Pero el respaldo en línea es solo un enfoque. Puedes mantener tus archivos en una unidad local en su lugar con unos cuantos pasos adicionales.

Realizando Respaldo

Apple, Google y Samsung tienen instrucciones específicas de configuración para respaldo en la nube en el área de soporte de sus sitios. Pero la función es fácilmente localizable.

En un iPhone, toca tu nombre en la parte superior de la pantalla de Configuración y luego toca iCloud. En muchos teléfonos Android, toca Sistema y luego Respaldo. Aquí, configuras el teléfono para respaldar automáticamente (lo que suele suceder cuando está conectado a una red Wi-Fi y conectado a su cargador), u opta por un respaldo manual que comienza cuando tocas el botón.

Las aplicaciones de respaldo generalmente guardan una copia de tu historial de llamadas, ajustes del teléfono, mensajes, fotos, videos y datos de aplicaciones. Contenido que puedes descargar libremente, como las aplicaciones en sí mismas, generalmente no se respaldan ya que son fáciles de obtener nuevamente.

Sincronización vs. Respaldo

Sincronizar tus archivos no es lo mismo que respaldarlos. Un respaldo guarda copias de archivos en un cierto punto en el tiempo. Sincronizar tu teléfono inteligente mantiene la información en ciertas aplicaciones, como contactos y calendarios, actualizada en varios dispositivos. Cuando se sincroniza, tu teléfono, computadora y cualquier otra cosa conectada a tu cuenta tienen la misma información, como esa lista de tareas que acabas de actualizar.

Con la sincronización, cuando eliminas un elemento en algún lugar, desaparece en todas partes. Un respaldo permanece intacto en su ubicación de almacenamiento hasta que se actualiza en el siguiente respaldo.

Por defecto, Google sincroniza el contenido de sus propias aplicaciones móviles y web entre teléfono, computadora y tableta. En la configuración de Datos de Cuenta de Google, puedes ajustar qué aplicaciones sincronizan. Samsung Cloud tiene opciones similares para sus dispositivos Galaxy.

Apple maneja la sincronización de datos entre sus dispositivos a través de su servicio iCloud. Puedes configurar qué aplicaciones quieres sincronizar en la configuración de tu cuenta de iCloud.

Otras Opciones

No tienes que usar las herramientas de respaldo incorporadas en tu teléfono. Hay aplicaciones de terceros para respaldo en línea, como iDrive o iBackup, disponibles por suscripción. Si prefieres mantener tus respaldos de iPhone en la computadora, software como iMazing para Mac o Windows ($60) o AltTunes para Windows ($35 al año) son alternativas. Droid Transfer para Windows ($35) se encuentra entre las ofertas de respaldo para Android.

Si prefieres usar una aplicación de respaldo de terceros, tienes varias para elegir, incluyendo iDrive.Crédito…iDrive

Si perder tu carrete de cámara es tu peor pesadilla, Google Photos, iCloud Photos y otros servicios como Amazon Photos y Dropbox se pueden configurar para respaldar automáticamente todas tus imágenes y mantenerlas sincronizadas en todos tus dispositivos conectados.