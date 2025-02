Todo lo que necesitas saber para disfrutar el Carnaval en Brasil.

El Carnaval se celebra en todo el mundo, pero se dice que Brasil lo hace mejor. No importa en qué parte del país visites, encontrarás personas de todas las edades bailando en las calles y vistiendo disfraces elaborados y coloridos. Si quieres experimentar la fiesta de tu vida, te recomendaría encarecidamente que sea la celebración brasileña del Carnaval.

Carnaval: La celebración de … ¿qué, exactamente?

Parte de lo que hace tan especial el Carnaval brasileño es la profundidad y complejidad dentro de todo lo que celebra. Claro, tiene algunas raíces católicas cristianas que marcan el período antes de que comience la Cuaresma. Para los brasileños, es más un gesto a los elementos de la cultura africana e indígena brasileña que superaron a las celebraciones tradicionales.

Hoy en día, es una celebración de la diversidad, aceptación cultural, libertad y los legados de las personas esclavizadas. Disfrutar del baile, la música, la comida y las bebidas es genial, pero saber exactamente por qué y qué están celebrando las personas es esencial. Puedes leer más sobre las raíces del Carnaval en Brasil.

Planear con anticipación (empezando ahora)

Entre los habitantes de la ciudad que salen a disfrutar de sus celebraciones locales y los turistas que viajan desde lejos, el Carnaval atrae algunas de las multitudes más grandes que he visto. Asegurarte de haber planeado y reservado tu viaje con la mayor antelación posible es recomendable, ya que esperar puede significar algunas repercusiones desagradables. Los vuelos de último minuto y los alojamientos para el Carnaval suelen tener aumentos de precio exorbitantes que te dejarán pagando más pero recibiendo menos.

La planificación adecuada del Carnaval también incluye saber qué ciudad te gustaría visitar y qué eventos te gustaría asistir. Las fiestas callejeras (también conocidas como blocos) son gratuitas, pero si deseas visitar el Sambódromo y ver la música en vivo y a los icónicos bailarines de samba, debes comprar las entradas con antelación. No es raro comenzar a planificar el Carnaval con un año de anticipación o tan pronto como se publiquen las fechas oficiales.

Fiestas callejeras (blocos)

Si te encuentras en Brasil durante el Carnaval sin la posibilidad de planear con anticipación, los blocos serán tu salvación. Los blocos son el alma de la parte comunitaria del Carnaval. Estas fiestas callejeras son abundantes en música, baile y disfraces coloridos. La gente es sociable, por lo que aunque estés solo o no hables mucho portugués, aún puedes esperar bailar y cantar con algunos extraños si estás dispuesto. Los vendedores están por todas partes en los blocos, vendiendo bebidas, aperitivos y artículos esenciales como sandalias (en caso de que las tuyas se rompan), ponchos, paraguas y abanicos.

Algunos blocos tienen música en vivo, mientras que otros tienen DJs con equipos de altavoces. Para los blocos con música en vivo, debes planificar llegar temprano para asegurar un lugar cómodo. Hay blocos oficiales, seguros y planeados para la temporada de Carnaval en los que puedes participar.

¿Qué ciudad tiene la mejor celebración de Carnaval?

¡La respuesta correcta a esta pregunta probablemente es que todas son las mejores! Aún así, depende del gusto personal y del tipo de experiencia de Carnaval que estés buscando. Estas ciudades tienen las tres celebraciones principales:

Río de Janeiro: playas de arena, agua azul y un fondo montañoso hacen de Río el escenario perfecto para una encantadora celebración de Carnaval. Puedes esperar desfiles callejeros, ferias locales, blocos y la querida exhibición de samba en el Sambódromo. Esta es posiblemente la mayor multitud que encontrarás durante las vacaciones, ya que los turistas acuden aquí en masa.

Salvador: el rico epicentro de la cultura afrobrasileña es una opción obvia para un Carnaval increíble. Su especialidad son los camiones musicales que recorren las calles, especialmente durante los blocos, para que todos puedan entrar en el espíritu festivo.

São Paulo: por alguna razón, muchas personas piensan que São Paulo no celebra el Carnaval como el resto del país, pero no es cierto. Si algo, esta ciudad se emociona más por el Carnaval e incluso se prepara con algunos prepartidos. Tiene un preCarnaval, que generalmente comienza el fin de semana antes de la festividad oficial y consiste en muchos blocos y compras en los distritos locales. Una visita al Sambódromo también es imprescindible para cualquiera que quiera ver un baile fenomenal, ya que los competidores vienen de todo Brasil.

Qué llevar al Carnaval

Estas festividades tienen lugar durante lo que es el verano en la mayor parte de Brasil, por lo que probablemente hará mucho calor. Los brasileños se visten en consecuencia, y tú también deberías, para evitar sobrecalentarte. Muchos atuendos consisten en colores brillantes, disfraces temáticos y accesorios divertidos. Si buscas una versión más discreta, telas transpirables en colores claros serán suficientes. Los zapatos cómodos son imprescindibles para todo el camino y baile que estarás haciendo.

Mantente seguro durante el Carnaval

Cuando has hecho tanto esfuerzo por pasar un buen rato, es imperativo que estés cerca para contar todas las historias. Mantenerte seguro durante el Carnaval es fundamental, pero para los turistas seguramente habrá preocupaciones, especialmente en ciudades como Río. Aunque ninguna precaución te hará inmune a incidentes, estos consejos simples son tu mejor apuesta para alejar los problemas.

Mantente con tu grupo: el Carnaval no es realmente el momento de intentar estar solo. Incluso si estás disfrutando la fiesta con un amigo, eso es mejor que estar solo. Es poco probable que veas a otras personas solas, por lo que estar solo puede hacer que te destaques como un pulgar adolorido.

Aprende algo de portugués básico: Sí, Brasil está en América del Sur. No, no hablan español. Pero también prácticamente nadie habla inglés. Durante mi tiempo en Brasil, aprendí portugués y me salvó la vida más veces de las que puedo contar. Saber las palabras para cosas comunes y simples hará que tu tiempo en Brasil sea mucho menos agitado. No te preocupes por la gramática; solo aprende lo básico para empezar.

Mantente hidratado: Las temperaturas rondan los 30 grados centígrados en esta época del año. El calor y la deshidratación no van bien juntos, así que mantente hidratado para evitar ser esa persona que se desmaya a mitad de bloco.

Protege tus objetos de valor: Honestamente, casi todo excepto tu teléfono y una tarjeta de crédito pueden quedarse en casa; no necesitarás muchas cosas más.

Conoce tus límites: Si estás bebiendo, establece un límite para ti y detente con una o dos bebidas por debajo. No es necesario emborracharse; el Carnaval ya es lo suficientemente divertido.

Créeme, los brasileños locales son algunas de las personas más dulces y amables que he conocido, y se cuidan mutuamente. Si alguien te advierte sobre tener tu teléfono en un momento o lugar específico, o ves que la multitud se mueve en una dirección, generalmente es mejor seguir ese consejo.

¡Lo más importante? ¡Diviértete! Eso es lo que se trata la experiencia del Carnaval, y si lo haces bien, te esperan algunos de los mejores recuerdos de tu vida.

