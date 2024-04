Todo lo que necesitas saber.

Google es una empresa extremadamente conocida en la actualidad. Aunque sigue siendo más reconocida por su motor de búsqueda, ofrece una gran cantidad de servicios basados en software. Todos han escuchado de Gmail, el dominio de correo electrónico más popular del mundo. Google Maps también es un servicio que casi todo el mundo conoce, al igual que Google Chrome, el navegador web más popular. Hay muchos otros servicios que pueden no ser tan conocidos, pero siguen siendo extremadamente populares. Algunas personas los utilizan sin siquiera ser conscientes de ello. Google Drive viene a la mente, eso es seguro. Es un servicio que cada usuario de Google utiliza, ya sea que te des cuenta o no. Eso es de lo que estamos aquí para hablar, de Google Drive. Si te gustaría saber más al respecto, sigue leyendo.

¿Qué es Google Drive?

Entonces, ¿qué es exactamente Google Drive? La explicación más simple es que es un servicio de almacenamiento de archivos basado en la nube. Básicamente, es un disco duro en Internet que puedes utilizar para almacenar tus archivos. La cosa es que Google Drive también almacena tus correos electrónicos, fotos, contactos, y más… bueno, suponiendo que tengas una cuenta de Google y la utilices, por supuesto. Es esencialmente tu disco duro basado en la nube para todas tus cosas relacionadas con Google. También permite la sincronización automática de archivos, compartición de archivos, y mucho más. Nos adentraremos más en eso más adelante cuando hablemos de las mejores características que ofrece. Google Drive ha estado disponible por casi exactamente 12 años en este punto, ya que se lanzó el 24 de abril de 2012.

¿Es gratuita la aplicación de Google Drive?

Si te preguntas si Google Drive es gratis o no, bueno, la respuesta es tanto sí como no. ¿Cómo es eso? Bueno, mientras te mantengas dentro del límite de 15 GB, sí, es gratis. Si superas los 15 GB de almacenamiento utilizado, necesitarás pagar para usar Google Drive. Para la mayoría de la gente, esto será más que suficiente. Sin embargo, considerando que almacenas varios archivos en Google Drive, las personas fácilmente pueden superar ese límite. Google Drive extrae multimedia de Google Fotos, por lo que si lo usas, y tomas muchas imágenes y videos, es muy fácil exceder el límite. Si lo haces, puedes elegir entre los niveles de 100 GB, 200 GB, y 2 TB.

¿En qué plataformas está disponible Google Drive?

Google Drive es un servicio propio de Google, por lo que está disponible tanto en Android como en ChromeOS. Eso no es difícil de adivinar. Eso incluye Android TV, por supuesto. Sin embargo, también está disponible en iOS y iPadOS, y puedes acceder a él desde cualquier navegador web, realmente. Así que, independientemente del sistema operativo que uses en tu PC de escritorio, puedes acceder a Google Drive. Es accesible desde drive.google.com. Así que no solo cuentan con el soporte de las dos plataformas móviles más grandes, sino que puedes acceder a él desde cualquier OS de escritorio, incluyendo Windows, macOS, cualquier distribución de Linux, y más. Básicamente, todo lo que hay.

Es importante tener en cuenta que puede que no esté disponible en dispositivos Huawei más recientes. Huawei no tiene soporte para servicios de Google debido a la prohibición de EE. UU., y esto puede afectar la funcionalidad de las aplicaciones de Google. De hecho, lo hace, casi todas. Tendrás que ejecutar un emulador o algo así para que funcione. Entonces, hay excepciones en el mundo Android. Los dispositivos Huawei aún ejecutan Android pero con los servicios de Huawei, no los de Google.

¿Cuáles son los competidores/alternativas de Google Drive?

¿Tiene Google Drive algún competidor por ahí? Bueno, sí, muchos de ellos. Hay un montón de servicios de almacenamiento basados en la nube disponibles para los usuarios en la actualidad. Apple, por ejemplo, tiene su propia versión de Google Drive, iCloud. La disponibilidad de iCloud está ligada al propio ecosistema de Apple, sin embargo. Dropbox es un competidor inmensamente popular de Google Drive, lo mismo se puede decir de Box. Muchos de ustedes también han oído de OneDrive, que es el competidor de Microsoft a Google Drive. Otra solución de almacenamiento en la nube digna de mención es Mega. Cada una de estas soluciones tiene sus ventajas y desventajas. Todas ellas están disponibles en Android, excepto iCloud.

¿Puedo utilizar Google Drive si no estoy conectado a Internet?

En general, no, pero considerando que Google Drive te ofrece la opción de guardar archivos sin conexión, técnicamente puedes. Solo necesitas asegurarte de guardar los archivos que necesitarás para uso sin conexión, y podrás acceder a ellos incluso cuando no tengas conexión a Internet. Hay dos formas de hacerlo. Puedes simplemente ir a Google Drive y descargar un archivo en tu dispositivo. Alternativamente, hay una opción de ‘Disponible sin conexión’. Ambas opciones están disponibles con un clic derecho (en el escritorio) o una pulsación larga (en plataformas móviles). ¿Cuál es la diferencia entre las dos opciones? Bueno, la opción de ‘Descargar’ descargará un archivo directamente al almacenamiento interno de tu smartphone, y podrás acceder a él a través de un gestor de archivos. La opción de ‘Disponible sin conexión’ almacenará en caché ese archivo para su uso desde Google Drive, pero no lo verás físicamente en tu almacenamiento interno.

¿Se requiere algún tipo de configuración de Google Drive antes de empezar a usarlo?

Google Drive no requiere realmente ninguna configuración antes de empezar a usarlo. Sin embargo, hay un par de cosas que debes considerar configurar. Tres, para ser exactos. En primer lugar, decide cuánto espacio necesitas. Si ya sabes que necesitarás más de 15 GB, puedes ajustarlo desde la configuración. Luego, Google Drive también te permite establecer un tema para la aplicación. Así que navega hasta las configuraciones, y puedes elegir entre Oscuro, Claro o predeterminado del sistema (este último seguirá los ajustes de tu sistema). Y por último, pero no menos importante, deberías elegir si quieres permitir transferencias de archivos solo a través de Wi-Fi, o también mediante una conexión de datos. La opción de Wi-Fi está configurada como predeterminada.

¿Cuáles son las mejores características de Google Drive?

Google Drive ofrece muchas características, pero algunas son más importantes que otras. Como sucede con todas las demás aplicaciones, utilizarás Google Drive de manera diferente en comparación conmigo, tu amigo, tu vecino, y así sucesivamente. La cuestión es que la gente tiene diferentes casos de uso. Así que simplemente enumeraremos algunas de las características más importantes, y algunas de nuestras favoritas. Algunas de estas, o todas, pueden ser bastante obvias para ti si eres un usuario experimentado, así que prepárate para eso. En cualquier caso, ¡vamos a ello!

Incluye Google Docs, Sheets & Slides

Google Drive viene con su propia suite de herramientas que imitan las herramientas de Microsoft Office. Así que, Google Docs, Sheets y Slides son los equivalentes de Microsoft Word, Excel y PowerPoint. Puedes abrir fácilmente un documento de Google Docs haciendo clic en el botón ‘Nuevo’ en la esquina inferior derecha (en móviles) y comenzar a escribir tu texto. Lo mismo se aplica a Sheets y Slides. La integración está aquí, y tienes fácil acceso a los tres. Lo mejor de todo, los tres guardarán tu trabajo instantáneamente y de manera continua. A medida que escribes, todo se guardará en la nube, así que no tienes que preocuparte por perder contenido.

Protección integrada contra malware

Google también ofrece seguridad con Google Drive. Google Drive viene con protección incorporada contra malware, spam y ransomware. Eso es algo de lo que Google está muy orgulloso. Drive “proporciona acceso cifrado y seguro a tus archivos”. Google Drive está escaneando archivos solo por precaución. Además, considerando que Drive es nativo de la nube, eso minimiza la amenaza para los dispositivos desde los que estás utilizando el servicio.

Búsqueda fácil y búsqueda avanzada

Google Drive tiene una barra de búsqueda fácilmente visible en la parte superior. Eso vale tanto para el escritorio como para móviles. Puedes escribir fácilmente lo que te interesa, y Drive encontrará los archivos que coincidan. En el escritorio, también puedes realizar una llamada Búsqueda Avanzada. Verás el icono de opciones de búsqueda al final de la barra de búsqueda. Allí, podrás establecer varios otros parámetros, como la ubicación del archivo, fecha de modificación, y más. No sabemos por qué no está disponible en la aplicación móvil, pero ahí lo tienes.

Opciones de compartición / colaboración

Google Drive te permite compartir tus archivos/carpetas, si quieres. Hay muchas opciones en este sentido, de hecho. Puedes simplemente compartir un enlace a un archivo/carpeta específico y permitir que cualquier persona con el enlace abra ese archivo/carpeta. Alternativamente, también puedes agregar usuarios para colaborar en un archivo/carpeta específico. Puedes otorgarles derechos de edición y más. Aquí tienes suficientes opciones para configurar las cosas de la manera que prefieras.

Compatibilidad con Microsoft Office

Anteriormente, mencioné que Google Docs, Sheets, y Slides son equivalentes a Microsoft Word, Excel y PowerPoint. Bueno, sí, pero también hay que considerar la compatibilidad. Puedes abrir archivos de Microsoft Office en Google Drive/Docs, lo mismo ocurre a la inversa. Google está utilizando los mismos formatos de archivo que Microsoft. Puedes encontrar algunas cuestiones de compatibilidad aquí y allá, es decir, que no todo estará alineado igual, pero en su mayor parte, funciona muy bien. Ten en cuenta que Docs, Sheets y Slides también están disponibles como aplicaciones separadas.

Possibilidad de uso sin conexión

Como mencionamos anteriormente, Google Drive ofrece la posibilidad de uso sin conexión. Puedes descargar directamente un archivo desde Google Drive, o simplemente hacerlo disponible sin conexión. De esa forma, puedes acceder a él, editarlo y una vez que tengas una conexión a Internet, todos los cambios que hayas realizado se guardarán en la nube también. Esto funciona de manera eficiente, y he utilizado la función ‘Disponible sin conexión’ más veces de las que puedo contar.