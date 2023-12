Todo lo que los usuarios de switchers deberían saber antes de comprar un MacBook Pro M3

Obtener nuevo hardware de Apple puede ser una experiencia emocionante, pero para los clientes que finalmente están cambiando de un Mac con Intel, la experiencia es un poco diferente a una simple actualización. El recientemente lanzado MacBook Pro con el chip M3 está repleto de cambios. Incluso si ha estado utilizando un MacBook más antiguo de la serie M, todavía hay algunas sorpresas. Para los usuarios nuevos en la experiencia del MacBook Pro M3, echemos un vistazo a lo que les espera, desde el hardware que tienen al alcance de la mano hasta el software que utilizan. Si aún no ha realizado una compra, estos detalles pueden ayudarlo a decidir qué modelo obtener. Y si ya tiene uno, cubriré algunas cosas para ayudarlo a aprovechar al máximo la computadora portátil. (Para conocer todos los detalles sobre el MacBook Pro M3 Max, lea la reseña de Macworld sobre el MacBook Pro de 16 pulgadas (M3 Max)).

M3 MacBook Pro: Space Black

Probablemente lo haya visto a estas alturas: Apple ofrece una nueva opción de color Space Black en la nueva MacBook Pro. Lo que es posible que no sepa es que solo está disponible en ciertos modelos. Los modelos de MacBook Pro con M3 Pro y M3 Max tienen la opción de color Space Black, pero curiosamente, está ausente del modelo base M3. Apple ofrece Space Gray y Silver en las MacBook Pro M3. Space Black y Silver se encuentran en los modelos de gama alta, no hay opción de Space Gray. La opción de Space Black también incluye un cable MagSafe del mismo color. El Space Black de la MacBook Pro (izquierda) es más claro que las computadoras portátiles Windows negras como la Razer Blade 16 (derecha).

Otro detalle sorprendente al abrir por primera vez la MacBook Pro Space Black: no es un color tan oscuro. Observado al lado de una computadora portátil con Windows Razer Blade 16, la diferencia de tonalidad es sustancial. Los aficionados al negro mate pueden sentirse decepcionados aquí, pero sigue siendo una computadora portátil preciosa. ¿Cómo se mantiene el acabado Space Black con el uso diario? He estado usando activamente la MacBook Pro Space Black, transportándola en una mochila durante mis viajes, y ha resistido bien sin ningún rasguño ni marca. Según Apple, se utilizó una “química especial” para formar un “sellado de anodización” para Space Black. El teclado parece captar huellas dactilares, pero eso es cierto en la mayoría de las computadoras portátiles. Con la MacBook Pro Space Black, Apple incluye un cable de carga MagSafe a juego.

M3 MacBook Pro: Mantenlo desenchufado

En cuanto a la duración de la batería, los nuevos propietarios de la MacBook Pro M3 pueden llevarse una gran sorpresa si han actualizado desde un MacBook con Intel o una computadora portátil con Windows. No es raro lograr más de 20 horas de operatividad sin estar enchufado, como los propietarios de modelos anteriores de MacBook Pro de Apple silicon pueden atestiguar. Lo que es aún mejor es la capacidad de usar la computadora portátil sin pérdida de rendimiento cuando no está enchufada. Esto es algo único en el silicio de Apple: las máquinas con Windows no pueden replicar este mismo nivel de consistencia. Los usuarios pueden trabajar sin estar enchufados durante varias horas con confianza.

En la configuración del sistema de batería de macOS, los propietarios pueden activar el Modo de alto rendimiento incluso cuando usan la batería. En comparación, desenchufar una computadora portátil con alto rendimiento Razer Blade 16 disminuye significativamente el rendimiento. Los modelos de 14 pulgadas tienen una duración de batería de 18 horas y los modelos de 16 pulgadas tienen una duración de batería excepcional de 22 horas. La MacBook Pro de 14 pulgadas con M3 o 11 núcleos M3 Pro viene con un adaptador de corriente de 70 vatios. La MacBook Pro de 14 pulgadas con 12 núcleos M3 Pro o M3 Max incluye un adaptador de corriente USB-C de 96W. Todos los modelos de 16 pulgadas incluyen un adaptador de corriente de 140W. Todos los modelos incluyen un cable USB-C a MagSafe que funciona con el adaptador de corriente.

M3 MacBook Pro: Rendimiento

La MacBook Pro con M3 Max superó a mi Mac Pro de 2019 en cuanto a rendimiento. No es sorprendente que el procesamiento con ProRes y otros codecs (como H.265) sea dominante en el silicio de Apple sobre Intel, pero la potencia de procesamiento también ha alcanzado incluso las tareas pesadas de GPU como R3D Raw. Al tomar nombres, la nueva MacBook Pro M3 Max no se detuvo en el Mac Pro de 2019. El M3 Max también se acerca alarmantemente a funcionar tan rápido como el Mac Studio más rápido actual con M2 Ultra en muchos escenarios. El rendimiento de los juegos en la MacBook Pro M3 muestra la mejora continua de Apple en esta área.

El rendimiento de los juegos de la GPU ha mejorado pero no está a la altura de una GPU Nvidia GeForce RTX 4090. Con el trazado de rayos y el sombreado de malla habilitados por hardware, el rendimiento del juego es sólido en muchos títulos compatibles. La pantalla Retina Liquid ProMotion puede alcanzar una frecuencia de actualización de 120Hz, lo que hace que incluso los jugadores de PC giren la cabeza en admiración. Si bien la MacBook Pro M3 está claramente dirigida a los propietarios de Macs más antiguas basadas en Intel, las mejoras de rendimiento son lo suficientemente significativas como para despertar cierta curiosidad por parte de los propietarios de la MacBook Pro M2 Max, aunque esa computadora portátil aún no tiene ni siquiera un año. Los ciclos de actualización más largos debido a la dependencia de Intel de Apple se han terminado, pero los propietarios de la MacBook Pro M2 Max no deberían actualizar. No se puede negar que la evolución del rendimiento del silicio de Apple es impresionante y la capacidad de la serie de chips M3 me sorprendió, como sin duda también sorprenderá a los nuevos propietarios. No tenga miedo de dejar ese gran escritorio en casa, la MacBook Pro M3 es más que capaz incluso con tareas más centradas en la GPU.

M3 MacBook Pro: Otras cosas que debe saber

La Barra táctil, una vez una característica destacada en la MacBook Pro, se ha ido por completo. La mayoría de los usuarios parecen preferir botones físicos reales, por lo que esa función nunca ganó una popularidad significativa. Los modelos de MacBook Pro M3 incluyen un puerto HDMI 2.1, así como puertos Thunderbolt 4/USB-C y una ranura para tarjeta SDXC. La conectividad es amplia para la mayoría de los usuarios. Los puertos Thunderbolt 4 significan que las unidades externas conectadas serán rápidas. Los puertos son compatibles con USB-C para sus otros dispositivos también. El modelo de 16 pulgadas obtiene un tercer puerto Thunderbolt en comparación con los dos del modelo de 14 pulgadas. Las computadoras portátiles incluyen una ranura para tarjetas de memoria SDXC para tarjetas utilizadas con cámaras y otros dispositivos. A la mayoría de los usuarios les encanta usar la pantalla Retina XDR con HDR y la tasa de actualización variable ProMotion de 120Hz. Tenga en cuenta que el MacBook Pro estándar de M3 solo puede conectar un solo monitor externo. Para hasta cuatro pantallas, necesitará un M3 Pro o M3 Max.

Lo que queda, sin embargo, es la configuración de memoria unificada estándar de 8GB para el MacBook Pro M3 base. Si bien Apple ha argumentado que su memoria unificada la hace mejor que 8GB de RAM en una computadora con Windows, debería actualizar a al menos 16GB para uso regular y trabajo de productividad. Los usuarios con cargas de trabajo más pesadas se beneficiarán de cantidades de memoria aún mayores. Para usuarios extremadamente exigentes, pueden optar por un impresionante 128GB de memoria, esta configuración generalmente solo es necesaria para usuarios que realizan tareas con uso intensivo de memoria o usan aplicaciones intensivas de GPU. Sin duda, la mejor opción es personalizar estas MacBook Pro con un poco más de lo que piensa que va a necesitar, ya que no se pueden actualizar. Al igual que en el Mac Studio, el hardware está bloqueado. No hay actualizaciones de memoria o SSD disponibles después de la compra, como suele ocurrir con una computadora portátil con Windows típica.

M3 MacBook Pro: Lo que sigue

La línea de MacBook Pro M3 (especialmente el impresionante M3 Max) fue una actualización sorprendentemente poderosa de las ya potentes máquinas M2 lanzadas en enero de 2023. Si bien estos portátiles M3 no verán una actualización por un tiempo, es seguro que los Macs M3 Ultra serán los próximos en el horizonte. Probablemente solo estén equipados en las máquinas de escritorio Mac Pro y Mac Studio, el rendimiento alcanzará un nuevo máximo. Si lo que busca es la máxima potencia, independientemente de si se trata de una Mac de escritorio o una computadora portátil, tendrá que esperar hasta la primavera de 2024 o en WWDC en junio. Con las CPU de Intel hace mucho tiempo que se han ido, también significa que Apple tiene mucha más flexibilidad en su ciclo de actualización, ya que está utilizando su propio silicio. Eso significa que podemos esperar que la próxima iteración de MacBook Pros tenga aún más potencia y una programación constante para nuevos lanzamientos.

Precio de Apple 14 pulgadas MacBook Pro (M3 Max, 2023) Cuando se revisó: $4,349 Precio de Apple 16 pulgadas MacBook Pro (M3 Pro, 2023) Cuando se revisó: $3,299 Precio de Apple 14 pulgadas MacBook Pro (M3 Pro, 2023) Cuando se revisó: $2,699 Precio de Apple 14 pulgadas MacBook Pro (M3, 2023) Cuando se revisó: …