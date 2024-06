Todo lo que esperamos ver en la keynote de la WWDC 2024

La 35ª Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple está a solo unos días de distancia, comenzando el lunes 10 de junio con un evento de inauguración a las 10:00 a. m. hora del Pacífico. Apple planea presentar iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18, watchOS 11, visionOS 2 y HomePod Software 18. No se espera hardware este año, ya que el enfoque estará centrado en el software.

Hemos recopilado todos los rumores sobre las características de software que Apple presentará en la WWDC, pero aún habrá muchas sorpresas dada la amplitud de las actualizaciones.

iOS 18 e iPadOS 18

Todas las actualizaciones de software de Apple incluirán una amplia gama de nuevas características impulsadas por inteligencia artificial, pero hemos escuchado más sobre iOS 18. Se espera que las adiciones de IA en iOS 18 hagan de este el mayor refresco de software que hemos tenido en años, con Apple planeando llamar a sus funciones de IA “Inteligencia Apple”.

Todas las adiciones de IA de Apple se introducirán en una fase beta para que Apple pueda probarlas antes de revelarlas como funciones completas, y todo será opcional, para que las personas puedan decidir no utilizar la IA. Algunas funciones se manejarán en el dispositivo, mientras que otras se manejarán en la nube, y Apple destacará la seguridad y privacidad del hardware que está utilizando para sus servidores en la nube.

Siri y Spotlight

Se espera que Apple utilice modelos de lenguaje grandes (LLM) para entrenar a Siri, lo que teóricamente resultará en importantes mejoras para el asistente personal. Los LLM son la base de ofertas populares de IA como ChatGPT de OpenAI.

Los rumores sugieren que Siri tendrá un tono más casual y conversacional, con una voz más natural. Siri podrá hacer más de lo que hace actualmente, teniendo en cuenta personas, empresas, eventos del calendario, ubicaciones y fechas. Apple planea darle a Siri control sobre funciones individuales en aplicaciones, por lo que Siri podrá realizar funciones específicas en aplicaciones que no son posibles actualmente. Por ejemplo, Siri podrá abrir documentos específicos, mover archivos de una carpeta a otra, eliminar un correo electrónico, editar una foto y resumir mensajes, notificaciones y artículos.

Para habilitar estas capacidades, Apple tuvo que rediseñar el software subyacente de Siri. Si bien es probable que Apple muestre estas funciones en la WWDC, Mark Gurman de Bloomberg no cree que la experiencia actualizada de Siri se lance con la primera versión de iOS 18 en septiembre. En su lugar, vendrá en una versión futura de iOS 18 en 2025.

La actualización de Siri estará acompañada de una versión actualizada de la búsqueda de Spotlight en iPhones y iPads, con resultados más inteligentes y una clasificación mejorada.

Acuerdo con OpenAI

Apple ha cerrado un acuerdo con OpenAI para integrar la tecnología ChatGPT en iOS 18, ya que Apple no planea construir su propio chatbot en este momento. ChatGPT será una característica opcional para los usuarios de iOS 18 e iPadOS 18.

Algunos ejecutivos de Apple han tenido reservas sobre la integración de un chatbot en el sistema operativo, pero Apple siguió adelante con ello porque los clientes pueden esperar ese tipo de tecnología de IA dada su prevalencia. La tecnología de OpenAI también impulsará algunas de las otras características de IA que Apple planea introducir.

Nuevas características de aplicaciones

Apple está llevando características de IA a muchas de sus aplicaciones integradas, y las adiciones que hemos escuchado hasta ahora se enumeran a continuación. Es probable que haya otras características de IA que no han llegado a la rueda de rumores.