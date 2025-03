Todo lo nuevo en Paramount Plus en marzo de 2025

¡Paramount Plus es el perro grande entre todos los mejores servicios de streaming! Es genial para películas clásicas y series populares como The Good Wife, Yellowstone y su spin-off 1883, que son algunas de las mejores series de Paramount Plus. ¡Con su programación de marzo 2025 llegando, su ya extensa biblioteca de títulos está a punto de mejorar aún más!

Por supuesto, Paramount Plus traerá nuevos títulos de TV este mes (¡estamos muy emocionados por su nueva serie de crimen verdadero Happy Face!) y también llenará los vacíos en el calendario con viejos favoritos de los mejores cineastas del mundo. Piensa en Bastardos sin Gloria (2009), Mulholland Drive (2001) y María Antonieta (2006), una variada mezcla de lo mejor de Hollywood. Créeme, este mes tu lista de seguimiento de Paramount Plus está lista para una gran renovación ¡Al menos yo sé que la mía lo está!

Todo nuevo en Paramount Plus en marzo de 2025

Disponible el 1 de marzo

Una buena liga (película)

Aniquilación (película)

Siendo Jane (película)

Ola Azul (película)

Amigos en la gira (película)

Atlas de Nube (película)

Continuar (película)

Crawl (película)

Duna (1984) (película)

Al Filo del Mañana (película)

Elizabethtown (película)

Ex Machina (película)

Cara a Cara (película)

Despegue (película)

Foxcatcher (película)

Zorro de fuego (película)

Río Helado (película)

El Indomable Will Hunting (película)

Noches de Harlem (película)

Bastardos sin Gloria (película)

Julie & Julia (película)

Jungleland (película)

Lara Croft Tomb Raider: La Cuna de la Vida (película)

Lara Croft: Tomb Raider (película)

Amor, Rosie (película)

María Antonieta (película)

Middle School: Los Peores Años de Mi Vida (película)

Million Dollar Baby (película)

Maternidad (película)

Mulholland Drive (película)

Only The Brave (película)

Laberinto del Fauno (película)

Hechizo del Corazón (película)

Pulp Fiction (película)

Carrera de Ratones (película)

Habitación (película)

Corre Todas Las Noches (película)

Buscando a Bobby Fischer (película)

Serpico (película)

La Isla Siniestra (película)

Sicario: Día del Soldado (película)

El Juego del Miedo (película)

Ojos de Serpiente (película)

Hijo de una Pistola (película)

Sobrevivir (película)

Dulce y Picante (película)

El Abandonado (película)

El Quinto Poder (película)

Las Glorias (película)

El Corazón del Mentiroso (2007) (película)

Vivir al Límite (película)

Los Idus de Marzo (película)

Cometas en el Cielo (película)

El Refugio (película)

El Maquinador (película)

El Candidato de Manchuria (película)

La Otra Reina (película)

Las Reinas de la Comedia (película)

La Suma de Todos los Miedos (película)

La Terminal (película)

Las Vírgenes Suicidas (película)

Los Guerreros (película)

El Camino del Dragón (película)

El Fin de Semana (película)

Las Mujeres (película)

Petróleo y Sangre (película)

Rastro de Justicia (película)

Arriba en el Aire (película)

El mundo de Wayne (película)

El Mundo según Wayne 2 (película)

Testigo (película)

Extraño Querido (película)

Disponible el 3 de marzo

La casa con un reloj en sus paredes (película)

Rumores (película)

Disponible el 4 de marzo

Sin City Gigolo: Un Asesinato en Las Vegas (serie de TV)

Disponible el 5 de marzo

La Carrera Asombrosa temporada 37 (serie de TV)

Los Padrinos Mágicos: Especial Abra-Catastrophe (serie de TV)

La Vida Surreal temporada 2 (serie de TV)

Disponible el 8 de marzo