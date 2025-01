‘Todo estaba cercado con barricadas’: Vivir dentro de una zona de evacuación.

Sí, generalmente salgo por las mañanas, doy un paseo por las calles, me aseguro de que todos estén bien, me aseguro de que todos tengan agua. Crecí aquí desde que era pequeño, nacido y criado, y ni siquiera reconozco estas calles. Todo el mundo necesita evacuar. Pero yo todavía estaba aquí. Lo siguiente que sé es que todo estaba rojo alrededor de nosotros. Entonces apareció mi sobrino. Yo estaba tipo, vamos a subir aquí y empezar a echar agua en las casas. Así que empezamos a mojar la casa de al lado. De la nada, apareció el departamento de bomberos. Y afortunadamente, entre los cinco, pudimos apagarlo. Soy uno de los afortunados, afortunadamente, pero son mis vecinos, hombre. Es como, esto es enorme. ¿Cómo estamos, chicos? Ellos barricaron todo, y ese es cuando nos dijeron, “Oye, ya no pueden salir ni entrar más”. Todo lo que hicieron fue informarnos, si pasas la línea, no puedes regresar. Son muy verbales al respecto. Tenemos nuestro quemador afuera. Vamos a hacer café ahora. Tenemos un par de generadores por si acaso. Nuestros niños, nuestra familia, nuestras sobrinas, nuestro sobrino. Todos vienen hacia nosotros. Calculo que alrededor de las 12, aquí se pone muy oscuro. Así que por la noche, vengo aquí alrededor de la medianoche, me abrigo, subo a la cima, me siento en la silla y solo estoy atento a las linternas. En ese momento, llamas a los sheriff, para que vengan y lo miren. Todo lo que puedes hacer es cerrar todo con llave y rezar.