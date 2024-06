Todas las conversaciones de Wall Street que afectaron el mercado el martes

“

(Esta es la cobertura en vivo de CNBC Pro de las llamadas de analistas y chismes de Wall Street del martes. Por favor, actualice cada 20-30 minutos para ver las últimas publicaciones.) Un gigante de los medios y una empresa de apuestas deportivas estaban entre las acciones de las que estaban hablando los analistas el martes. Goldman Sachs inició la cobertura de Disney con una calificación de compra y un precio objetivo que implica más de un 20% de retorno. Mientras tanto, Raymond James bajó la calificación de Penn Entertainment a rendimiento de mercado desde rendimiento superior. Por otro lado, Piper Sandler elevó su precio objetivo en Uber, pronosticando un aumento de casi un 25%. Echa un vistazo a las últimas llamadas y chismes a continuación. Todos los horarios son hora del Este. 5:57 a.m.: JPMorgan baja la calificación de Sea a neutral La perspectiva para Sea podría verse empañada por las crecientes presiones competitivas, según JPMorgan. El banco bajó las acciones de la empresa tecnológica con sede en Singapur a una calificación neutral desde sobrepeso. El analista Ranjan Sharma acompañó la medida al reducir su precio objetivo a $78 desde $84, lo que implica que las acciones aún podrían aumentar casi un 3% desde aquí. Las acciones de Sea han subido un impresionante 87% en 2024. SE YTD mountain SE year to date “El precio de las acciones de SE ha aumentado un 116% desde sus mínimos en enero de 2024, impulsado principalmente por revisiones positivas en las ganancias dentro del comercio electrónico. Incrementos adicionales en la competencia probablemente limitarán las revisiones positivas en las ganancias y el precio de las acciones a corto plazo, en nuestra opinión”, escribió Sharma. El analista agregó que esta competencia adicional proviene principalmente de TikTok en Indonesia y Temu en las Filipinas y Malasia. Además, la regulación transfronteriza y los aumentos de impuestos también podrían frenar el negocio de comercio electrónico. — Lisa Kailai Han 5:50 a.m.: Piper Sandler llama a Uber un ‘gigante dormido’, ve un aumento del 25% por delante Las oportunidades de publicidad en la economía gig hacen de Uber un ‘gigante dormido’, según Piper Sandler. La firma reiteró su calificación de sobrepeso en Uber y elevó su precio objetivo a $88 desde $86. El pronóstico de precio actualizado del analista Thomas Champion corresponde a un aumento de aproximadamente un 25% para las acciones de transporte. “Como todas las plataformas de dos lados, los nombres de la economía de conciertos tienen una alta oportunidad de margen de publicidad que AMZN ha demostrado”, escribió Champion. “Pero, la escala de UBER lo convierte en un gigante dormido.” El analista señaló que Uber ha superado las expectativas de sus métricas de EBITDA en los últimos 10 trimestres en promedio en un 15%. Por lo tanto, Champion cree que la oportunidad de margen de la empresa aún puede ser subestimada. Añadió que Uber muestra la mayor promesa cuando se trata de oportunidades publicitarias a largo plazo. “Pensando en las posibles tasas de vinculación de anuncios a largo plazo en escala de $, UBER parece tener el mayor potencial alcista hasta ’27 en un $4.3BN incremental que estimamos”, dijo Champion. Otro catalizador próximo para las acciones podría ser que Uber recientemente abrió sus anuncios en viajes a la compra programática en Google Display & Video 360, Trade Desk y Yahoo DSP. Esto podría traducirse en acceso a alrededor de $46 mil millones en gastos publicitarios anuales, señaló Champion. Las acciones de Uber han subido casi un 15% en el año. — Lisa Kailai Han 5:41 a.m.: Goldman Sachs inicia la cobertura de Disney con una calificación de compra Disney tiene espacio para un crecimiento alcista por delante, según Goldman Sachs. El banco inició la cobertura del gigante del entretenimiento con una calificación de compra, estableciendo un precio objetivo a 12 meses de $125. Esto implica que las acciones de Disney podrían subir un 23% desde el cierre del lunes. Disney ha sumado un 13% este año. “Disney es un creador de EPS de alta calidad, que debería ofrecer una tasa compuesta de crecimiento del EPS del 14% (F2024E-2030E) impulsado por un crecimiento del 6% en ingresos, un crecimiento del 9% en EBIT y contribuciones de recompras de acciones y otros ingresos”, escribió el analista Michael Ng. “Este crecimiento a medio plazo está respaldado por su contenido, que se basa en contar historias de clase mundial y una cartera de derechos deportivos insignia a largo plazo en ESPN.” Como catalizador, el analista mencionó la plataforma directa al consumidor de Disney, que dijo que estaba entre los pocos servicios de streaming lo suficientemente fuertes como para competir contra Netflix. Las ventas de contenido y licencias también tocaron fondo cíclicamente en 2023, pero la rentabilidad debería regresar en el segmento este año. Ng también citó las iniciativas directas al consumidor de ESPN y las sólidas fundamentales de la industria dentro de los verticales de cruceros y parques temáticos como fortalezas adicionales para la empresa. Estas inversiones, que incluyen el lanzamiento de tres nuevos barcos de crucero y la expansión de Disneyland Forward, podrían contribuir con unos $10 mil millones en beneficios anuales después de completarse, agregó. — Lisa Kailai Han 5:41 a.m.: Raymond James baja la calificación de Penn Entertainment Es hora de cobrar las acciones de Penn Entertainment, según Raymond James. El analista RJ Milligan bajó la calificación de la empresa de casinos y apuestas deportivas a rendimiento de mercado desde rendimiento superior. También eliminó su precio objetivo de $20, que implicaba solo un 3% de retorno desde el cierre del lunes. Milligan señaló que la reciente presión activista y los rumores de fusiones y adquisiciones han impulsado recientemente las acciones al alza, limitando un mayor crecimiento por delante. De hecho, las acciones han subido casi un 21% en el último mes. "Dado que el camino hacia la rentabilidad digital todavía permanece incierto, y no esperamos ningún cambio drástico en la estrategia (por ejemplo, una venta directa de la empresa) a corto plazo, recomendamos a los inversores que obtengan ganancias y busquen mejores oportunidades ajustadas al riesgo en el sector", añadió el analista. "También cuestionamos si PENN incluso estaría dispuesto a vender en el corto plazo, la empresa ha realizado una apuesta masiva en su asociación con ESPN y probablemente querría ver qué tan exitosos (o no) serán durante la temporada de la NFL," dijo. A pesar de las ganancias recientes, las acciones de Penn han caído más de un 25% este año.

