Todas las conversaciones de Wall Street que afectaron el mercado del martes.

(Esta es la cobertura en vivo de CNBC Pro de las llamadas de analistas y murmullos de Wall Street del martes. Por favor, actualiza cada 20-30 minutos para ver las últimas publicaciones.) Una acción de datos de bienes raíces y una empresa de belleza estaban entre las compañías de las que hablaban los analistas el martes. JMP Securities reiteró su calificación de mercado sobretasa en CoStar Group, con su precio objetivo implicando un potencial al alza de casi el 50%. Canaccord Genuity, por su parte, elevó su precio objetivo en Elf Beauty. Echa un vistazo a las últimas llamadas y murmullos a continuación. Todos los horarios son de la costa este. 6:03 a.m.: Elf Beauty tiene un potencial al alza del 30%, dice Canaccord Genuity Elf Beauty está preparada para un fuerte crecimiento por delante, según Canaccord Genuity. Las acciones de la empresa de belleza ya han subido un 35.4% este año, y según el nuevo precio objetivo de la firma de $250, frente a los $214 anteriores, las acciones podrían subir un 27.9% adicional desde el cierre del lunes. La empresa lo está haciendo “genial”, escribió la analista Susan Anderson en una nota del lunes. “En general, todavía creemos que ELF está en las primeras etapas de su historia de crecimiento, ya que la marca todavía está rezagada con respecto a las marcas tradicionales en reconocimiento de marca e incluso espacio en el estante dependiendo del canal”. Anderson señaló que el equipo directivo de Elf ha sido históricamente conservador con las previsiones, lo que significa que es probable que la empresa supere en ventas y segmento internacional en su año fiscal 2025. La próxima asociación de Elf con Walmart podría resultar en $160 millones adicionales en ventas, según la analista. “Además de la expansión del espacio en el estante de Walmart que creemos que podría resultar en una contribución de dólares aún mayor que los recientes éxitos en Target, ELF también continúa creciendo a pasos agigantados en el canal en línea e internacionalmente”, dijo Anderson. — Hakyung Kim 6:03 a.m.: CoStar Group podría subir casi un 50%, dice JMP Securities JMP Securities cree que CoStar Group, una empresa de datos y análisis de bienes raíces, está lista para fuertes ganancias por delante. El analista Nicholas Jones reiteró su calificación de mercado sobretasa en la acción junto con un precio objetivo de $110. Esa predicción implica un potencial al alza del 49% en los próximos 12 meses. Las acciones han tenido dificultades este año, perdiendo un 16%. Sin embargo, Jones dijo que tiene más confianza en el futuro de la empresa después de una reunión con su equipo de relaciones con los inversores. “En general, sentimos que el tono de CSGP era consistente con las llamadas de ganancias anteriores, y aunque puede estar experimentando cierta volatilidad en las etapas iniciales de monetización de Homes.com, el equipo no parece sorprendido, y más bien, parecía preparado para la dinámica”, escribió Jones. “Los datos de terceros y los datos raspados de la web parecen estar generando ruido en torno a las tendencias predominantes en Homes.com, desde la perspectiva de la empresa, y ha presionado el precio de las acciones. No consideramos que la llamada cambie la tesis y creemos que CSGP tiene rentabilidad suficiente para seguir invirtiendo en su negocio Homes.com”, agregó. — Fred Imbert

