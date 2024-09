Toda la información sobre la vuelta de la Altrincham 10K

La ruta de 10 km pasa por gran parte del centro de la ciudad, así como algunas secciones de los pueblos de Hale y Hale Barns.

Como resultado, hay varios cierres entre las 6 am y las 12 pm. Todos los cierres durarán hasta que el último participante pase, por lo que los horarios son aproximados.

Todos los autobuses afectados estarán desviados en esas mismas horas.

Aquí están todos los cierres:

Stamford New Road – 6 am – 12 pm

Railway Street – 9 am – 9.40 am

The Downs – 9 am – 9.40 am

St Johns Road – 9 am – 9.40 am

Ashley Road – 9 am – 9.40 am

Hale Road – 9 am – 10.15 am

Shay Lane – 9.10 am – 10.30 am

Roaring Gate Lane – 9.10 am – 10.45 am

Whitecarr Lane – 9.15 am – 10.55 am

Clay Lane – 9.15 am – 10.55 am

Grove Lane – 9.15 am – 11.15 am

Moss Lane – 9.20 am – 11.30 am

Aquí están todos los autobuses afectados:

247 – Altrincham – Trafford Centre

280 – Altrincham – Partington

282 – Altrincham – Oldfield Brow

283 – Altrincham – Hale Barns

284 – Altrincham – Hale Barns

285 – Altrincham – Timperley

286 – Altrincham – Timperley

X5 – Manchester Airport – Warrington

Para información sobre Altrincham 10K, visite altrincham10k.com. Para información de TfGM, vaya a tfgm.com.

Este artículo fue escrito por Jack Tooth. Para contactarlo, envíe un correo electrónico a [email protected] o sígalo en Twitter @JTRTooth.