Toda la charla en Wall Street que movió el mercado el viernes.

(Esta es la cobertura en vivo de CNBC Pro de las llamadas de analistas y rumores de Wall Street del viernes. Por favor, actualiza cada 20-30 minutos para ver las últimas publicaciones.) Un gigante del comercio electrónico y un fabricante de snacks fueron temas de conversación entre los analistas. Evercore ISI elevó su precio objetivo en Amazon a $240, lo que implica un aumento de más del 25% por delante. Mientras tanto, Morgan Stanley rebajó a PepsiCo a igual peso. Echa un vistazo a las últimas opiniones y rumores a continuación. Todos los horarios son en hora del este. 6:33 a.m.: La acción de comercio electrónico MercadoLibre tiene más del 18% de potencial alcista, según Morgan Stanley Morgan Stanley tiene una perspectiva favorable sobre la empresa argentina de comercio electrónico MercadoLibre. La firma elevó su precio objetivo a 12 meses a $2,500 desde $2,175, lo que sugiere un aumento del 18.5% respecto al cierre del jueves. Las acciones han subido más del 34% este año. “MELI está cotizando cerca de máximos históricos, pero aún vemos impulso alcista – destacando 4 aspectos en GMV, anuncios, crédito y Argentina,” dijo el analista Andrew Ruben. “Una base diversificada de impulsores de ganancias ayuda a mitigar los factores de riesgo incluyendo la competencia internacional y la volatilidad macro.” Ruben reiteró su recomendación de sobreponderar, pero eliminó su designación de ‘mejor opción’ en la acción de MercadoLibre. Según el analista, la empresa tiene una mayor escala de ingresos y ganancias, y correspondientemente múltiplos más bajos, dijo en la nota del jueves. Según el analista, la empresa podría ver una aceleración en la ganancia de participación de mercado, especialmente en el mercado brasileño de comercio digital. Los ingresos por publicidad de Mercado podrían también crecer a medida que desarrolle un negocio publicitario fuera de la plataforma en etapa inicial, dijo. — Pia Singh 6:09 a.m.: Morgan Stanley rebaja a ASML, ve ‘equilibrio riesgo/recompensa’ para la acción de semiconductores La empresa de manufactura de semiconductores ASML tiene nuevos riesgos que los inversionistas no pueden pasar por alto, según Morgan Stanley. El analista Lee Simpson rebajó a la empresa con sede en los Países Bajos a igual peso desde sobreponderar. Este año, las acciones de ASML han subido un 9.4%, pero la acción ha caído un 19% en este trimestre después de que su perspectiva para el tercer trimestre no alcanzara la guía de consenso. El gobierno holandés también ha indicado que podría ampliar los controles de exportación sobre el equipo de fabricación de chips de ASML. “Vemos un equilibrio entre riesgo/recompensa como indicativo de la dinámica de precio de las acciones en la fase tardía del ciclo,” dijo Simpson en una nota del viernes. “Los riesgos de una desaceleración en las expectativas podrían estar acechando – podría ser que los inversionistas tengan que lidiar con una debilidad no solo en los DRAM sino también en Intel (especialmente en foundry) y la creciente preocupación de que el exceso de gasto en capacidad de semiconductores en China se reducirá a medida que nos acerquemos al 2026.” Para estar seguro, el analista dijo que su tesis de inversión respalda que la “recuperación de 2025 de ASML vea un salto considerable en las ganancias año tras año.” Él anticipa que un impulso en el momento de los pedidos y una mejor utilización de las herramientas impulsarán al alza las acciones este año. — Pia Singh 5:49 a.m.: Evercore ISI eleva precio objetivo de Amazon Evercore ISI está apostando alto por el servicio de streaming de Amazon. El analista Mark Mahaney reiteró su recomendación de sobreponderar y elevó su precio objetivo de $225 a $240, lo que implica un aumento del 26.4%. Las acciones han subido casi un 25% en lo que va del año. Mahaney también dijo que el gigante del comercio electrónico sigue siendo la principal selección de larga para la firma. “Nos centramos en el enfoque y oportunidad aumentados de Amazon con Prime Video,” dijo Mahaney en una nota a clientes. “Amazon ha aumentado su contenido en Prime Video (por ejemplo, más juegos de la NFL incluyendo un juego de playoffs WildCard, 66 juegos de la NBA en 2025, y, especialmente, los Campeonatos Mundiales PPA de 2024). Y monetizar ese contenido a través de la publicidad se ha convertido en una prioridad más alta.” Según Mahaney, Amazon Prime Video generará entre $3 mil millones y $5.9 mil millones en ventas totales el próximo año, potencialmente impulsando un crecimiento acelerado en los ingresos totales por publicidad de Amazon el próximo año. El analista señaló que el CEO de Amazon, Andy Jassy, dijo durante la llamada de ganancias del segundo trimestre de la empresa que sus ingresos por publicidad estaban en un ritmo de $50 mil millones, y que la empresa estaba “al principio de lo que es posible en nuestra publicidad de video.” — Pia Singh 5:49 a.m.: Morgan Stanley rebaja a PepsiCo No esperes que las acciones de PepsiCo avancen mucho en el futuro, según Morgan Stanley. El analista Dara Mohsenian rebajó al gigante de los snacks y bebidas a igual peso desde sobreponderar. Su precio objetivo de $185 implica un aumento de solo el 6% respecto al cierre del jueves. Citó “riesgos persistentes de crecimiento de ventas orgánicas y riesgos crecientes de EPS por debilidad en las ventas en EE. UU., impulsados tanto por el crecimiento moderado de la categoría como por las pérdidas de cuota de mercado de PEP, sin muestras de una recuperación posterior a un mayor gasto/promoción reciente.” “Hicimos un upgrade de la acción a Sobreponderar en marzo en lo que pensamos que era un buen punto de entrada, esperando que el crecimiento de las ventas orgánicas se inflectara en la segunda mitad del año mientras Pepsi pasaba comparaciones más fáciles, los problemas de retirada de Quaker disminuían y el poder de fijación de precios de PEP resurgiera en comparación con sus pares HPC,” dijo Mohsenian. “Sin embargo, esa llamada fundamental estaba equivocada.” Las acciones de PepsiCo solo han subido un 2% en 2024, rezagando al mercado en general. — Fred Imbert