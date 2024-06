Toda la charla de Wall Street que movió el mercado el lunes.

“

(Esta es la cobertura en vivo de CNBC Pro de las llamadas de analistas y la charla de Wall Street del lunes. Actualice cada 20-30 minutos para ver las publicaciones más recientes). Una empresa de prendas de vestir y un importante minorista de electrónica y electrodomésticos estaban entre las acciones de las que estaban hablando los analistas el lunes. Morgan Stanley redujo su precio objetivo en Nike. Mientras tanto, UBS actualizó su calificación de Best Buy a comprar desde neutral. Consulte las últimas llamadas y charlas a continuación. Todas las horas son hora del este. 6:55 a. m .: Goldman Sachs actualiza a Toll Brothers Goldman Sachs dijo que Toll Brothers podría ganar desde aquí, ya que la compañía continúa capturando la demanda de construcción. “Dado nuestro punto de vista de que las ventas de nuevas viviendas seguirán superando, estamos cada vez más seguros de que los ingresos, la rentabilidad y los retornos de Toll se mantendrán por delante de las normas históricas, respaldando nuestra perspectiva más optimista”, dijo la analista Susan Maklari. “También vemos un alza a corto plazo impulsada por el beneficio de la personalización y mejoras, incluso en unidades iniciadas y luego vendidas, junto con el crecimiento a medida que la compañía compra lotes de competidores más pequeños y privados”. La analista actualizó la acción de construcción a neutral desde vender y aumentó su precio objetivo a $124 por acción desde $112, lo que implica aproximadamente un 4% de aumento desde el cierre del viernes en $119.32. Toll Brothers ha subido más de un 16% en 2024. “Dado nuestro punto de vista de que las ventas de nuevas viviendas seguirán superando, estamos cada vez más seguros de que los ingresos, la rentabilidad y los retornos de Toll se mantendrán por delante de las normas históricas, respaldando nuestra perspectiva más optimista”, añadió la analista. — Brian Evans 6:45 a. m .: UBS actualiza a Newmont UBS piensa que el aumento de los precios del oro hasta 2025 puede ayudar a impulsar a Newmont Corporation en el futuro. La firma actualizó a la compañía minera de oro a comprar desde neutral y elevó su precio objetivo a $50 por acción desde $40. El pronóstico de UBS implica más de un 22% de aumento desde el cierre del viernes en $40.82. El analista Daniel Major señaló el potencial alcista asociado con un pronóstico por encima del consenso para los precios del oro, el bajo rendimiento hasta ahora en la acción de Newmont y los beneficios de las próximas desinversiones que ayudarán a aumentar los retornos en efectivo. “Después de las desinversiones, NEM tendrá una de las mejores carteras de la industria, compuesta predominantemente por grandes activos de larga vida en jurisdicciones de bajo riesgo y atractivos proyectos de crecimiento brownfield”, dijo Major. “Si NEM puede recuperar la confianza de los inversores, creemos que puede recuperar una prima de valoración”. La acción de Newmont ha caído más de un 1% en 2024. — Brian Evans 6 a. m .: UBS actualiza a Best Buy, pronostica un rendimiento superior por delante UBS cree que un potencial ciclo de actualización de electrodomésticos, así como nuevas ofertas de productos, podrían impulsar la acción de Best Buy. El analista Michael Lasser actualizó al minorista a comprar desde neutral y elevó su precio objetivo a $106 por acción desde $85. El pronóstico de UBS implica aproximadamente un 22% de aumento desde el cierre del viernes. Lasser dijo que la convergencia de estos vientos favorables podría “unirse para impulsar una recuperación agradable en ventas de BBY en la segunda mitad de 2024 y en 2025”. “Debería ser evidente que la cuota de mercado de BBY tiende a florecer en las primeras etapas de un ciclo de producto”, dijo Lasser. “Los esfuerzos de reestructuración de BBY deberían conducir a un significativo impulso de las ganancias a medida que las comparaciones mejoran”. La acción de Best Buy ha subido un 11% en 2024. “El número de empleados por tienda ha bajado de 102 en FY’20 a 77 el año pasado. Incluso si esto sube a 83, y las comparaciones de BBY suben un 3% el próximo año, podría impulsar un BPA de $7.30+ (frente a los $6.70 consensuados hoy)”, añadió el analista. — Brian Evans 6 a. m .: Morgan Stanley recorta el precio objetivo de Nike Morgan Stanley está adoptando una postura ligeramente cautelosa sobre Nike antes del informe de ganancias de la compañía a finales de este mes. El banco reiteró su calificación de sobreponderar las acciones, pero recortó su precio objetivo a $114 desde $116. “Seguimos calificando la acción como sobreponderar debido a muchos catalizadores potenciales en el futuro cercano, así como la posibilidad de revisiones positivas del BPA en la segunda mitad de 2025 frente al sentimiento negativo/baja valoración”, escribió el analista Alex Straton. “Pero creemos que la acción podría mantenerse dentro de un rango hasta el Día del Inversor a finales del otoño, mientras la dirección estratégica de NKE y el potencial de crecimiento y rentabilidad a largo plazo no estén claros”. Las acciones de Nike han tenido dificultades en 2024, perdiendo un 14%. Lo que las convierte en una de las cinco acciones con peor desempeño en el Dow Jones Industrial Average. La acción está programada para publicar sus ganancias el 27 de junio después del cierre. — Fred Imbert

