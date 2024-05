Toda la charla de Wall Street que movió el mercado del lunes.

(Esta es la cobertura en vivo de CNBC Pro de las llamadas de analistas y chismes de Wall Street del lunes. Por favor, actualiza cada 20-30 minutos para ver las publicaciones más recientes.) Un fabricante de chips y un gigante del acero formaron parte de las mayores llamadas de analistas del lunes. Morgan Stanley elevó su calificación sobre U.S. Steel a sobreponderar, previendo más de un 30% de aumento. Mientras tanto, Baird mejoró la calificación de Micron Technology a sobreponderar, notando que una reciente caída ha creado una oportunidad de compra. Echa un vistazo a las últimas llamadas y chismes a continuación. Todas las horas son ET. 5:45 a. m.: Baird mejora Micron Technology, la nombra como una de las mejores selecciones de semiconductores Baird puede haber llegado tarde a unirse al tren de Micron Technology, según el analista Tristan Gerra, pero la firma aún cree que queda mucho margen para un aumento. La firma mejoró la acción de semiconductores a sobreponderar y colocó a Micron como una de las mejores selecciones dentro de su universo de cobertura de empresas de chips. Baird también aumentó su precio objetivo a $150 por acción desde $115, lo que implica aproximadamente un 31% de aumento desde el cierre del viernes. “Aunque llegamos un poco tarde al tren, vemos importantes oportunidades de aumento por delante para Micron, especialmente dada la reciente caída de la acción, en discrepancia con las tendencias incrementalmente positivas que se están desarrollando en DRAM [memoria de acceso aleatorio dinámico] según nuestros recientes controles de canal, lo que lleva a una perspectiva algo sin precedentes para la memoria en los próximos 12-18 meses”, escribió Gerra el lunes. Las acciones han subido más de un 34% en el año. Sin embargo, han caído un 7% en el último mes. En la negociación previa al mercado, la acción avanzó un 2.6%. MU YTD mountain MU año hasta la fecha — Brian Evans 5:45 a. m.: Morgan Stanley eleva la calificación de U.S. Steel Hay una gran oportunidad de compra en U.S. Steel después de una reciente caída este año, según Morgan Stanley. El analista Carlos De Alba elevó la acería a sobreponderar desde igual ponderación. Su precio objetivo de $48, aunque menor que $51, aún implica un aumento de 31.6% en los próximos 12 meses. Las acciones han estado bajo presión este año, perdiendo más del 25%, a medida que los reguladores examinan la adquisición de Nippon Steel de U.S. Steel. Sin embargo, De Alba cree que una transformación en U.S. Steel todavía está teniendo lugar, lo que la hace atractiva independientemente de una posible adquisición. X YTD mountain X en 2024 “U.S. Steel, históricamente un fabricante integrado de acero de horno de cubilote, está cerca del final de su transformación en un fabricante de acero más flexible”, dijo De Alba. “Nuestra recomendación está respaldada por la naturaleza competitiva del proceso de revisión estratégica de US Steel, que resalta el valor de las iniciativas de crecimiento de X.” La acción subió un 2% en la preapertura tras la mejora. — Fred Imbert