To Lam confirmado como el líder principal de Vietnam

El presidente To Lam de Vietnam, conocido por implementar una amplia campaña anticorrupción, se convertirá en el próximo secretario general del Partido Comunista del país, anunció el Politburó del gobierno el sábado. El secretario general es el puesto principal en el sistema político de liderazgo colectivo de Vietnam, y el Sr. Lam fue nombrado temporalmente para el cargo en julio, tras la muerte de Nguyen Phu Trong, que había sido secretario general desde 2011. El nombramiento le da al Sr. Lam la oportunidad de consolidar su posición dentro del partido antes de que celebre su congreso en 2026 para seleccionar a los principales líderes del país para los siguientes cinco años. “Podría ser el caballo de inicio en la carrera para 2026, pero tiene que pasar por un proceso particular”, dijo Carl Thayer, experto en Vietnam y profesor emérito de política en la Universidad de Nueva Gales del Sur, Canberra, Australia. Añadió: “Hay mucho espacio para que la gente se le oponga”. El ascenso del Sr. Lam desde dentro de las filas del partido ha sido rápido. Fue nombrado presidente en mayo tras ser ministro de seguridad pública. En ese cargo, el Sr. Lam implementó la campaña anticorrupción de Trong, conocida como “horno ardiente”, que se centró en la rampante corrupción oficial de Vietnam, enviando a muchos funcionarios a la cárcel y obligando a otros a renunciar. Se comprometió a continuar el esfuerzo como presidente, incluso cuando los líderes empresariales en Vietnam y los inversores internacionales comenzaron a quejarse de que la campaña había llevado a la parálisis de nuevos proyectos, enfriando la economía. El Departamento de Comercio de EE. UU. anunció el viernes que seguiría clasificando a Vietnam como un país de economía no de mercado, negando la solicitud de Vietnam de una mejora que habría reducido los aranceles antidumping punitivos impuestos a las economías formadas por una influencia estatal pesada. Los funcionarios estadounidenses subrayaron que la decisión no era punitiva y no obstaculizaría los esfuerzos para mejorar las relaciones y los lazos económicos entre los dos países. El movimiento de EE. UU., aunque probablemente desagrade a algunos líderes en Hanoi, es poco probable que altere significativamente el enfoque de la política exterior de Vietnam, según otro experto en Vietnam. “Geopolíticamente, Hanoi todavía necesita a Washington para contrarrestar la influencia de Pekín en la región”, dijo Nguyen Khac Giang, investigador visitante en el Instituto ISEAS-Yusof Ishak, una organización de investigación en Singapur. Thayer dijo que la posición de jefe de partido será una prueba para el Sr. Lam, obligándolo a gestionar complejas relaciones exteriores y una amplia gama de opiniones sobre la campaña anticorrupción. “Cuando era ministro de seguridad pública, era desde arriba hacia abajo”, dijo Thayer. “Ahora tiene que ser un constructor de consensos”. Vietnam, una de las últimas autocracias comunistas del mundo, está dirigida por un colectivo de cuatro líderes conocidos como los cuatro pilares: el secretario general del partido, el presidente, el primer ministro y el presidente de la Asamblea Nacional. El secretario general es considerado como el líder más poderoso, pero la responsabilidad está bien distribuida. Por ejemplo, el presidente es el comandante en jefe del ejército. En diversos momentos, los líderes del país han debatido sobre la posibilidad de centralizar algo de ese poder combinando el cargo de presidente y jefe de partido, pero durante mucho tiempo ha habido un consenso sobre la necesidad de estabilidad con un sistema de reparto de poder que pueda prevenir el surgimiento de un líder único y todopoderoso. Independientemente de quién ocupe el puesto de liderazgo, la política está establecida de antemano, dijo Thayer, añadiendo: “La fuerza motriz es convertirse en un país industrial moderno para 2045 con un alto ingreso”.