Tiroteo en la escuela de Belgrado: Padres del agresor adolescente condenados.

El chico, quien ha estado retenido en una institución psiquiátrica desde el ataque, no puede ser llevado a juicio porque está por debajo de la edad de responsabilidad penal. Sin embargo, sus padres fueron acusados de un “acto grave contra la seguridad general” por no asegurar adecuadamente las armas y municiones. Ellos negaron los cargos. Su juicio se llevó a cabo a puerta cerrada. En el tribunal superior de Belgrado el lunes, Vladimir fue encontrado culpable de poner en peligro la seguridad pública al enseñarle a su hijo a disparar y no asegurar su arma. También fue condenado por negligencia hacia un menor. Miljana fue encontrada culpable de negligencia hacia un menor pero absuelta de poseer ilegalmente armas y municiones. El chico, conocido solo como KK, fue llevado al tribunal en octubre por un escolta especial, dejando el hospital psiquiátrico por primera vez desde el ataque en la escuela primaria Vladislav Ribnikar. Fue interrogado como testigo por el juez, el fiscal, la defensa y los abogados de las familias de los muertos y heridos. También contestó preguntas de la madre de un niño asesinado. Los padres de los niños asesinados asistieron a la audiencia con la esperanza de arrojar luz sobre el motivo del tiroteo masivo del chico. Un abogado que representaba a las familias lo describió como “uno de los juicios más angustiosos que he presenciado en mi carrera”. Ocho de los nueve niños asesinados por KK eran niñas. Serbia fue sumida en más dolor menos de 48 horas después, cuando otra persona de 21 años mató a tiros a otras ocho personas en un pueblo a las afueras de la capital. Después de dar su testimonio en el juicio de sus padres, el abogado de la familia dijo a los periodistas que el chico había vivido una vida normal antes del tiroteo y que ningún proceso judicial sería capaz de establecer lo que lo llevó a su ataque.