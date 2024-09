Tim Walz inventó detalles clave de la ‘historia de origen’ política que implicaba ser rechazado en un mitin de George W. Bush: registros

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, inventó grandes aspectos de la llamada “historia de origen” de su carrera política, en la que fue aparentemente rechazado de un mitin de campaña de reelección de 2004 para el presidente George W. Bush y prometió inmediatamente postularse para un cargo público. Walz, entonces un maestro de geografía de secundaria, ha afirmado que él y dos de sus estudiantes fueron detenidos por seguridad y “denegados de entrada” al evento porque uno de los jóvenes tenía una pegatina en su cartera apoyando al oponente de Bush, el entonces senador John Kerry (D-Mass.). Sin embargo, el Washington Examiner informó el viernes, citando fuentes y registros de la escuela secundaria, que ninguno de los adolescentes era estudiante de Walz y no les negaron un lugar en el mitin de Bush por la pegatina de Kerry. Nuevos registros desacreditan la “historia de origen” política del gobernador de Minnesota, Tim Walz, de haber sido expulsado de un mitin de campaña para el presidente George W. Bush en 2004 y haberse comprometido inmediatamente a postularse para un cargo público.

Walz tampoco era un observador imparcial de la carrera de 2004, ya que había protestado contra Bush como “Veterano por Kerry” días antes del evento de campaña en Mankato. “Está claro que estaba políticamente involucrado antes de ese momento”, dijo Chris Faulkner, ex ayudante de campaña de Bush que trabajó en el mitin en cuestión, al Examiner. “Estaba protestando frente al centro de distribución de boletos. Todo es una mentira”. “Estaba buscando una historia de origen”, agregó Faulkner sobre Walz. “Y se inventó una”. Los estudiantes, Matt Klaber y Nick Burkhart, inicialmente les negaron boletos para un evento anterior de Bush “después de hacer comentarios desfavorables” sobre el presidente número 43, según un informe de noticias contemporáneo de una afiliada local de CBS, lo que llevó a los asistentes de campaña republicanos a comunicarse nuevamente y ofrecerles boletos para un mitin posterior.

En un tuit el 6 de agosto, después de que se anunciara a Walz como compañero de fórmula de la vicepresidenta Kamala Harris, Klaber dijo que sus familias y la de Burkhart le pidieron al futuro gobernador demócrata que los acompañara al evento. En ese momento, Klaber era graduado de Mankato West Senior High School, donde Walz enseñaba, aunque nunca tomó una clase con él, y era miembro de los Demócratas de Gustavus College. Burkhart se graduó de una escuela secundaria diferente, Mankato East High School, según el Examiner. Durante su exitosa campaña para el Congreso en 2006, en la que Klaber y Burkhart se ofrecieron como voluntarios, Walz reconstruiría su indignación por el incidente. “Como soldado, les dije que tenía derecho a ver a mi comandante en jefe”, dijo en uno de sus mítines de campaña ese año. El alcalde de Mankato en ese momento, John Brady, hizo referencia al mitin en un discurso de despedida a Walz justo un mes después de que ganara la elección a la Cámara de Representantes de EE. UU.

Brady afirmó que tuvo un sueño la noche de las elecciones, entonando “En el sueño escuché una voz: ‘Puedes mantenerme fuera de la cantera [el sitio del mitin de Bush], pero no puedes impedirme entrar a Washington'”. “Creía que todos deberían poder ver a su presidente, independientemente de su afiliación política”, enmarcó el incidente un escritor de opinión del Mankato Free Press en 2018, poco después de que Walz fuera elegido gobernador de Minnesota. “Y que se les dijera que estos estudiantes no eran bienvenidos en este mitin, bueno, eso no parecía algo estadounidense para Walz”.

“También acababa de regresar de un servicio militar en Italia en apoyo de la Operación Libertad Duradera y deseaba escuchar directamente al Presidente y mis estudiantes, independientemente del partido político, merecían presenciar el momento histórico de la visita de un presidente en funciones a nuestra ciudad”, añadió Walz en un hilo de Twitter en agosto de 2020. “Por encima de todo, me impactó lo dividido que se estaba volviendo nuestro país y que se le negara la entrada a un veterano y a un grupo de estudiantes de secundaria en la puerta”, agregó Walz. “Fue en este momento cuando decidí postularme para un cargo. Aunque tenía pasión por la política, nunca había estado demasiado involucrado en campañas políticas y muchas personas pensaron que un maestro de secundaria y entrenador de fútbol no tenía posibilidades”. Meses después, Burkhart negó que los asistentes de Bush siquiera notaran su pegatina de Kerry.

“Estaba molesto cuando un estudiante fue rechazado de un evento de George W. Bush por llevar una pegatina de Kerry”. Matt Klaber (@maphu) January 3, 2021. Durante su discurso en la Convención Nacional Demócrata en Chicago a principios de este mes, Walz dijo que su tiempo como entrenador de fútbol de secundaria y maestro lanzó su campaña para un cargo electo.

Faulkner le dijo al Examiner que el incidente del mitin era una de varias historias que el demócrata de Minnesota ha contado a lo largo de los años para crear su imagen como político. “Fueron esos jugadores y mis estudiantes quienes me inspiraron a postularme para el Congreso”, dijo a los delegados demócratas. “Vieron en mí lo que había esperado inculcarles: un compromiso con el bien común, la comprensión de que todos estamos juntos en esto y la creencia de que una sola persona puede marcar una verdadera diferencia para sus vecinos”. La campaña Harris-Walz no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.