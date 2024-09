Tillis, Graham, Greene se unen contra los comentarios de Loomer

Los Sens. Thom Tillis (R-N.C.), Lindsey Graham (R-S.C.) y la Rep. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) se han unido para criticar los comentarios racistas hechos por la activista de extrema derecha Laura Loomer, una seguidora del ex Presidente Trump.

Loomer, una ex candidata al Congreso con un historial de comentarios anti-musulmanes, compartió una publicación en línea en la que la Vicepresidenta Harris hablaba sobre su herencia india.

Loomer dijo que si Harris gana la elección, “la Casa Blanca olerá a curry y los discursos en la Casa Blanca serán facilitados a través de un call center y el pueblo estadounidense solo podrá expresar sus comentarios a través de una encuesta de satisfacción del cliente al final de la llamada que nadie entenderá”.

Tillis, Graham y Greene emitieron un comunicado conjunto el sábado en un intento de separar a Loomer de la campaña de Trump.

“Si bien el Partido Republicano representa una amplia diversidad de pensamientos y opiniones, es crítico que no permitamos que los comentarios de nadie, que en su esencia son racistas y de odio, hablen en nombre del Presidente Trump y otros republicanos en la boleta”, dijo la declaración. “Nos alegra ver que el Presidente Trump deja en claro que rechaza los comentarios ofensivos de Laura Loomer”.

Greene, quien también es una aliada de Trump, criticó los comentarios de Loomer el jueves, llamándola “espeluznante y extremadamente racista” por su publicación. Loomer lo defendió en un intercambio con Greene en X, diciendo que era un “chiste divertido” porque Harris utiliza la herencia de su madre india “como una forma de evitar preguntas”.

La presencia visible de Loomer junto a Trump en los últimos días ha suscitado preguntas sobre su influencia en la campaña. El martes, voló en el avión de Trump a Filadelfia antes del debate presidencial.

Varias fuentes confirmaron que Loomer no tiene un rol oficial en la campaña de Trump. El viernes, el ex Presidente dijo que no está de acuerdo con las declaraciones hechas por Loomer, aunque en el pasado ha mencionado la raza de Harris.

La secretaria de prensa de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, confirmó el sábado en FOX News Live que Loomer no trabaja para la campaña.

“Simplemente es una seguidora del presidente y él no está de acuerdo con todo lo que dijo. Él no está de acuerdo con todo lo que dicen todos sus seguidores”, dijo Leavitt.

Ella señaló que aunque Trump y otros con los que está conectado no están de acuerdo en todo, están “de acuerdo en lo más importante”, que es asegurar que Harris pierda la elección.

El grupo de legisladores republicanos hizo eco del sentimiento en su declaración. Dijeron que los Demócratas abandonaron al Presidente Biden y se han unido detrás de “una izquierdista radical”.

“Los Republicanos deben unirse y ser inteligentes”, dijeron. “Eso incluye eliminar todas las distracciones y mantener los últimos meses de su campaña enfocados en la economía, la inmigración y la inflación. Si lo hacemos, el Presidente Trump ganará”.

