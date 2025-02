TikTok vuelve a las tiendas de aplicaciones de Android y Apple en EE. UU.

TikTok está de nuevo disponible en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos de Apple y Google, después de que el presidente Donald Trump postergara la aplicación de una prohibición de la plataforma de redes sociales de propiedad china hasta el 5 de abril. La popular aplicación, que es utilizada por más de 170 millones de usuarios estadounidenses, estuvo inactiva brevemente el mes pasado en Estados Unidos a medida que se acercaba la fecha límite de la prohibición. Trump luego firmó una orden ejecutiva concediendo a TikTok una extensión de 75 días para cumplir con una ley que prohíbe la aplicación si no se vende. TikTok no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario de la BBC News. Según Bloomberg, que informó primero sobre el regreso de TikTok a las tiendas de aplicaciones en Estados Unidos, la decisión de reanudar su disponibilidad vino después de que Apple y Google recibieron garantías de la administración Trump de que no serían considerados responsables por permitir descargas y la prohibición no sería aplicada aún. La prohibición, que fue aprobada con un voto bipartidista en el Congreso, fue firmada en ley por el ex presidente Joe Biden. Ordenó al propietario chino de TikTok, ByteDance, vender la versión estadounidense de la plataforma a una parte neutral para evitar una prohibición absoluta. La administración Biden había argumentado que TikTok podría ser utilizada por China como una herramienta para el espionaje y la manipulación política. China y TikTok han negado repetidamente esas acusaciones. Beijing también rechazó previamente llamados para vender las operaciones estadounidenses de TikTok. La ley que prohíbe la aplicación fue respaldada por legisladores estadounidenses de ambos partidos y fue finalmente respaldada por la Corte Suprema. Trump mismo había apoyado la prohibición de la aplicación durante su primer período en el cargo, pero parece haber cambiado de opinión el año pasado durante la campaña presidencial. Profesó un “cálido afecto” por la aplicación, destacando los miles de millones de visitas que dice que sus videos atrajeron en la plataforma durante la campaña presidencial del año pasado. Cuando la aplicación volvió a funcionar en Estados Unidos el mes pasado, se envió un mensaje emergente a sus millones de usuarios que agradecía a Trump por su nombre. El director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, se reunió con Trump en Mar-a-Lago después de su victoria electoral en noviembre y posteriormente asistió a su ceremonia de investidura. Trump ha dicho que quiere encontrar un compromiso con la empresa china que cumpla con el espíritu, en lugar de con la letra de la ley, llegando incluso a mencionar la idea de que TikTok sea propiedad conjunta. “Lo que estoy pensando en decir a alguien es cómpralo y dale la mitad a los Estados Unidos, la mitad, y te daremos un permiso”, dijo recientemente durante una conferencia de prensa sobre inteligencia artificial. También dijo que estaría dispuesto a vender la aplicación al cofundador de Oracle, Larry Ellison, así como al multimillonario Elon Musk, quien lidera el Departamento de Eficiencia del Gobierno de la administración Trump. Nombres anteriores vinculados con la compra de TikTok incluyen al multimillonario Frank McCourt y al empresario canadiense Kevin O’Leary, un inversor celebridad en Shark Tank, la versión estadounidense de Dragon’s Den. El YouTuber más grande del mundo, Jimmy Donaldson, también conocido como MrBeast, ha afirmado que está en carrera después de que varios inversores lo contactaran después de que publicara en las redes sociales que estaba interesado.