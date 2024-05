TikTok niega informe de que está creando un algoritmo exclusivo para Estados Unidos.

TikTok ha negado categóricamente el informe de que está trabajando en dividir su código fuente para crear un algoritmo exclusivo para Estados Unidos. La empresa calificó el informe como “engañoso e inexacto desde el punto de vista de los hechos”. La aplicación de redes sociales propiedad de ByteDance dijo que “simplemente no es posible” crear un algoritmo de recomendación separado para sus usuarios de EE. UU., ciertamente no dentro del plazo de 9 meses establecido por la nueva ley.

TikTok confirma que no está dividiendo su algoritmo para EE. UU.

El mes pasado, el presidente de EE. UU., Joe Biden, firmó una ley que prohibiría TikTok en el país por motivos de seguridad a menos que ByteDance venda sus operaciones en EE. UU. a una empresa nacional. La empresa china tiene hasta enero de 2025 para decidir, aunque ya ha dicho que la venta no es una opción. En su lugar, ha demandado al gobierno de EE. UU. por la posible prohibición.

TikTok afirma que la ley es inconstitucional y viola los derechos de la Primera Enmienda de los ciudadanos estadounidenses. Varios creadores de TikTok que ganan su sustento con la aplicación también han apoyado a la empresa, presentando una demanda similar contra el gobierno de EE. UU. Estas demandas buscan bloquear la ley, permitiendo que la plataforma continúe operando en el país bajo la propiedad de ByteDance.

Mientras tanto, Reuters informó que TikTok está trabajando en una versión de su algoritmo de recomendación que funciona de forma independiente a la versión china de la aplicación, Duoyin. La empresa ha asignado cientos de ingenieros para separar millones de líneas de código para que la versión de EE. UU. de la plataforma tenga su propio algoritmo único sin ningún vínculo con la información de sus usuarios chinos.

Según la publicación, que citó a personas sin identificar con conocimiento directo del asunto, el trabajo ha estado en curso desde finales del año pasado, pero llevaría otro año completar la división. El informe sugirió que TikTok está abierta a vender su brazo en EE. UU. si pierde la batalla legal. Dado que la plataforma no sería muy atractiva sin su algoritmo, aparentemente está trabajando en crear uno.

TikTok dice que esto es falso

Sin embargo, esto puede no ser cierto, si creemos en la última declaración de TikTok. En una publicación en X, la empresa dijo: “La historia de Reuters publicada hoy es engañosa e inexacta desde el punto de vista de los hechos. Como dijimos en nuestra presentación judicial, la ‘desinversión calificada’ exigida por la Ley para permitir que TikTok siga operando en Estados Unidos simplemente no es posible: no comercialmente, no tecnológicamente, no legalmente. Y ciertamente no en el plazo de 270 días requerido por la Ley.”

En una declaración separada a The Verge, la empresa reiteró que el informe sobre la división del algoritmo de recomendación es “100% falso”. “Si bien hemos seguido trabajando de buena fe para proteger aún más la autenticidad de la experiencia de TikTok, es simplemente falso sugerir que este trabajo facilitaría la desinversión o que la desinversión es siquiera una posibilidad”, dijo. El tiempo dirá qué sucede con TikTok en EE. UU. cuando llegue la fecha límite de enero de 2025.